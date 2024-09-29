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عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من التعليم: بين الأمل والمخاوف (2-2)

9/29/2024 11:54:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) م. فادي سوداح*

4 . الذكاء الاصطناعي يعزز الموضوعية في التقييم:
في معرض التعليم السنوي Didacta في كولن، كان موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء محور اهتمام كبير. عرضت دور النشر الكبرى مثل SmartResponse وBettermarks أدواتها التعليمية الذكية، التي تقدم ملاحظات تفاعلية مخصصة، مما يتيح للمعلمين تصحيح حلول الطلاب تلقائيًا.
لكن في هذا السياق، تباينت الآراء بين المعلمين: يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يعزز الموضوعية في التقييم، بينما يعتقد المنتقدون أن عملية التقييم يجب أن تبقى إنسانية، وتعتمد على خبرة المعلم وتعاطفه مع الطلاب. في الوقت الحالي، يعتبر استخدام الذكاء الاصطناعي في تصحيح الأسئلة المفتوحة موضوعًا جدليًا. أحد الأمثلة على ذلك هو نظام "الرد التلقائي القصير"، الذي تم تطويره لتقديم إجابات تلقائية على الأسئلة ذات الجمل القصيرة.
في تحليل بيانات متعدد المراحل، اختبر الباحثون ما إذا كان نموذج Automatic Short Answer Grading - ASAG قادرًا على تقييم الإجابات المتعلقة بموضوعات جديدة غير معروفة سابقًا. وفقًا لفريق البحث في جامعة IU، يمكن بالفعل استخدام النموذج في أنظمة التقييم، لكن ما يزال هناك غياب للإطار القانوني الذي ينظم هذه العملية. يوصي الباحثون في جامعة IU IU International University of Applied Sciences - بالبدء في سيناريو يدعم فيه الذكاء الاصطناعي المُقيم البشري، وذلك للمساعدة في تجنب الأخطاء وتحسين دقة التقييم.
من جانبه، أكد البروفيسور توماس زولر، أستاذ علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة IU، أن نماذج التقييم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي تقدم العديد من الفوائد. فهي توفر للمُقيمين معيارًا خارجيًا لمقارنة تقييماتهم، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المعلمين من المهام الروتينية المتكررة، مما يتيح لهم مزيدًا من الوقت للتركيز على التدريس والإشراف على الطلاب.
5. التعليم الرقمي بين الواقع والتحديات:
تدور نقاشات حادة بين التربويين حول جدوى الرقمنة في المؤسسات التعليمية. فقد أدت إغلاقات المدارس خلال جائحة كورونا إلى تسريع وتيرة الرقمنة، مما أثقل كاهل العديد من المعلمين، الطلاب، وأولياء الأمور. وكانت "الحزمة الرقمية" الكبرى التي هدفت إلى إخراج المدارس الألمانية من سباتها الرقمي تعثرت في الكثير من الأحيان بسبب العقبات البيروقراطية. وعندما تم توفير التمويل، ظهرت تساؤلات عديدة حول تجهيزات الطلاب والمعلمين بالأجهزة الجديدة: هل من المنطقي حقًا توزيع جهاز iPad على كل طالب؟ كيف يمكن إدارة بيئة التعلم الرقمية بشكل فعال؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
نظر باحثو التعليم بحسد إلى الدول الإسكندنافية، حيث تقدمت الرقمنة بشكل كبير، وجاءت نتائج الطلاب في الدراسات الدولية المقارنة أفضل. في المقابل، حصل الطلاب الألمان على درجات متوسطة في تقييمات مثل "برنامج التقييم الدولي للطلاب" Programme for International Student Assessment (PISA) و"الدراسة الدولية لقراءة وفهم النصوص الأساسية" Grundschule-Lese-Untersuchung GLU (Primary School Reading Study) ودراسة "الاتجاهات في الرياضيات والعلوم" TIMSS stands for Trends in International Mathematics and Science Study .
والآن، حتى السويد والدنمارك بدأتا تتراجعان عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم. مؤخرًا، انخفض مستوى الأداء التعليمي، رغم التقدم التكنولوجي في المدارس. في الصفوف الدنيا، يتم تشجيع الطلاب على العودة لاستخدام الكتب والكراسات التقليدية. لذا، قررت وزيرة التعليم السويدية، لوتا إدهولم، إبطاء استراتيجية الرقمنة. وفي السياق ذاته، اعتذر وزير الأطفال والتعليم الدنماركي، ماتياس تسفاي، في مقابلة صحفية عن "الشغف الساذج" للتكنولوجيا بين الشباب خلال السنوات الأخيرة، وأوضح أن الطلاب أصبحوا بمثابة "فئران تجارب" في تجربة رقمية غير محسوبة.
على نفس المنوال، أثار التقرير العالمي للتعليم الصادر عن اليونسكو تساؤلات جدية حول استخدام التكنولوجيا في التعليم. تحت عنوان "التكنولوجيا في التعليم: أداة – بشروط من؟"، ينتقد التقرير نقص البيانات الموثوقة حول تأثيرات التكنولوجيا الرقمية في قطاع التعليم. وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه البيانات تأتي من مزودي التكنولوجيا أنفسهم. كما حذر المؤلفون من ضرورة إجراء فحص دقيق لتكاليف التكنولوجيا على المدى الطويل، مع ضرورة اختيار البرامج والأجهزة التي تكون مفيدة من الناحية التربوية، وتعزز فرص التعليم، وقابلة للتوسع، ومستدامة.
6. الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم:
إن النقاش حول المدى والكيفية التي ينبغي أن تلعب بها التكنولوجيا دورًا في التعليم يجب أن يتماشى مع التطورات التقنية. في هذا السياق، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة تعمل على مواءمة خطط التعليم. من الواضح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI أصبح جزءًا من الحياة اليومية وسيظل كذلك. لذلك، يجب على المدارس والجامعات التعامل مع موضوع الذكاء الاصطناعي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. في الوقت الحالي، يبدو أن عددًا أكبر من الطلاب مقارنة بالمعلمين يقومون بتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي ويجمعون تجارب عملية. ولكن لا ينبغي للمؤسسات التعليمية أن تترك هذه التجارب دون إشراف، حيث إن الفهم الأساسي للتكنولوجيا وراء هذه الأدوات "الذكية" أمر ضروري لاستخدامها بكفاءة وبشكل نقدي.
يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي المخصصة للتعليم أن تساعد المعلمين في المهام الروتينية، مثل تقديم ملاحظات فردية للطلاب بناءً على معايير محددة مسبقًا من قبل المعلم. لكن الأهم هو أن المعلم هو الذي يقود عملية التعلم. الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل المعلم. لكي تتمكن المدارس من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في التعليم، فهي بحاجة إلى أنظمة ذكاء اصطناعي مناسبة من الناحية التربوية وآمنة من الناحية القانونية. من الضروري أن يكون للمعلمين فرصة لتبادل الخبرات العملية ومناقشة المخاوف والحدود الممكنة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.
مع التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن مستقبل التعليم سيشهد تطورات جذرية في كيفية تقديم المحتوى وتقييم أداء الطلاب. من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا غنى عنه في تطوير نظم تعليمية جديدة تعتمد على تخصيص المناهج وفقًا لاحتياجات كل طالب على حدة. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الطلاب بشكل دوري لتحديد نقاط القوة والضعف لدى كل طالب، ومن ثم تقديم خطط دراسية مخصصة تتناسب مع وتيرة تعلمه وأسلوبه المفضل.
إضافة إلى ذلك، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تحسين عملية التقييم عبر تقديم تقييمات أكثر دقة وموضوعية، سواء في الاختبارات الكتابية أو التفاعلية. كما من المتوقع أن تلعب هذه الأدوات دورًا رئيسيًا في تسهيل التعلم عن بعد، من خلال تقديم تجارب تعليمية متكاملة تشمل الفصول الافتراضية والمحاكاة التفاعلية.
في المستقبل، قد يتجاوز الذكاء الاصطناعي دوره الحالي كأداة مساعدة، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من تطوير المناهج وتصميم أساليب تدريس مبتكرة. هذا التحول قد يعيد تشكيل مفهوم التعليم التقليدي، حيث ستكون هناك حاجة ماسة لتدريب المعلمين على كيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية وتوجيهها لخدمة أهداف تربوية واضحة. بالنظر إلى هذا المستقبل، يجب على المؤسسات التعليمية أن تبدأ الآن في وضع استراتيجيات لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال ومستدام في العملية التعليمية.
8. المصادر:
مؤسسة فودافون، رواد التغيير، كيف يريد الطلاب استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، أبريل 2024.






*خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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