عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من التعليم: بين الأمل والمخاوف (2-2)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
م. فادي سوداح*
4 . الذكاء الاصطناعي يعزز الموضوعية في التقييم:
في معرض التعليم
السنوي Didacta في كولن، كان موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء محور اهتمام كبير. عرضت دور النشر الكبرى مثل SmartResponse وBettermarks أدواتها التعليمية الذكية، التي تقدم ملاحظات تفاعلية مخصصة، مما يتيح للمعلمين تصحيح حلول الطلاب تلقائيًا.
لكن في هذا السياق، تباينت الآراء بين المعلمين: يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يعزز الموضوعية في التقييم، بينما يعتقد المنتقدون أن عملية التقييم يجب أن تبقى إنسانية، وتعتمد على خبرة المعلم وتعاطفه مع الطلاب. في الوقت الحالي، يعتبر استخدام الذكاء الاصطناعي في تصحيح الأسئلة المفتوحة موضوعًا جدليًا. أحد الأمثلة على ذلك هو نظام "الرد التلقائي القصير"، الذي تم تطويره لتقديم إجابات تلقائية على الأسئلة ذات الجمل القصيرة.
في تحليل بيانات متعدد المراحل، اختبر الباحثون ما إذا كان نموذج Automatic Short Answer Grading - ASAG قادرًا على تقييم الإجابات المتعلقة بموضوعات جديدة غير معروفة سابقًا. وفقًا لفريق البحث في جامعة IU، يمكن بالفعل استخدام النموذج في أنظمة التقييم، لكن ما يزال هناك غياب للإطار القانوني الذي ينظم هذه العملية. يوصي الباحثون في جامعة IU IU International University of Applied Sciences - بالبدء في سيناريو يدعم فيه الذكاء الاصطناعي المُقيم البشري، وذلك للمساعدة في تجنب الأخطاء وتحسين دقة التقييم.
من جانبه، أكد البروفيسور توماس زولر، أستاذ علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة IU، أن نماذج التقييم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي تقدم العديد من الفوائد. فهي توفر للمُقيمين معيارًا خارجيًا لمقارنة تقييماتهم، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المعلمين من المهام الروتينية المتكررة، مما يتيح لهم مزيدًا من الوقت للتركيز على التدريس والإشراف على الطلاب.
5. التعليم الرقمي بين الواقع والتحديات:
تدور نقاشات حادة بين التربويين حول جدوى الرقمنة في المؤسسات التعليمية. فقد أدت إغلاقات المدارس خلال جائحة كورونا إلى تسريع وتيرة الرقمنة، مما أثقل كاهل العديد من المعلمين، الطلاب، وأولياء الأمور. وكانت "الحزمة الرقمية" الكبرى التي هدفت إلى إخراج المدارس الألمانية من سباتها الرقمي تعثرت في الكثير من الأحيان بسبب العقبات البيروقراطية. وعندما تم توفير التمويل، ظهرت تساؤلات عديدة حول تجهيزات الطلاب والمعلمين بالأجهزة الجديدة: هل من المنطقي حقًا توزيع جهاز iPad على كل طالب؟ كيف يمكن إدارة بيئة التعلم الرقمية بشكل فعال؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
نظر باحثو التعليم بحسد إلى الدول الإسكندنافية، حيث تقدمت الرقمنة بشكل كبير، وجاءت نتائج الطلاب في الدراسات الدولية المقارنة أفضل. في المقابل، حصل الطلاب الألمان على درجات متوسطة في تقييمات مثل "برنامج التقييم الدولي للطلاب" Programme for International Student Assessment (PISA) و"الدراسة الدولية لقراءة وفهم النصوص الأساسية" Grundschule-Lese-Untersuchung GLU (Primary School Reading Study) ودراسة "الاتجاهات في الرياضيات والعلوم" TIMSS stands for Trends in International Mathematics and Science Study .
والآن، حتى السويد والدنمارك بدأتا تتراجعان عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم. مؤخرًا، انخفض مستوى الأداء التعليمي، رغم التقدم التكنولوجي في المدارس. في الصفوف الدنيا، يتم تشجيع الطلاب على العودة لاستخدام الكتب والكراسات التقليدية. لذا، قررت وزيرة التعليم السويدية، لوتا إدهولم، إبطاء استراتيجية الرقمنة. وفي السياق ذاته، اعتذر وزير الأطفال والتعليم الدنماركي، ماتياس تسفاي، في مقابلة صحفية عن "الشغف الساذج" للتكنولوجيا بين الشباب خلال السنوات الأخيرة، وأوضح أن الطلاب أصبحوا بمثابة "فئران تجارب" في تجربة رقمية غير محسوبة.
على نفس المنوال، أثار التقرير العالمي للتعليم الصادر عن اليونسكو تساؤلات جدية حول استخدام التكنولوجيا في التعليم. تحت عنوان "التكنولوجيا في التعليم: أداة – بشروط من؟"، ينتقد التقرير نقص البيانات الموثوقة حول تأثيرات التكنولوجيا الرقمية في قطاع التعليم. وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه البيانات تأتي من مزودي التكنولوجيا أنفسهم. كما حذر المؤلفون من ضرورة إجراء فحص دقيق لتكاليف التكنولوجيا على المدى الطويل، مع ضرورة اختيار البرامج والأجهزة التي تكون مفيدة من الناحية التربوية، وتعزز فرص التعليم، وقابلة للتوسع، ومستدامة.
6. الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم:
إن النقاش حول المدى والكيفية التي ينبغي أن تلعب بها التكنولوجيا دورًا في التعليم يجب أن يتماشى مع التطورات التقنية. في هذا السياق، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة تعمل على مواءمة خطط التعليم. من الواضح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI أصبح جزءًا من الحياة اليومية وسيظل كذلك. لذلك، يجب على المدارس والجامعات التعامل مع موضوع الذكاء الاصطناعي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. في الوقت الحالي، يبدو أن عددًا أكبر من الطلاب مقارنة بالمعلمين يقومون بتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي ويجمعون تجارب عملية. ولكن لا ينبغي للمؤسسات التعليمية أن تترك هذه التجارب دون إشراف، حيث إن الفهم الأساسي للتكنولوجيا وراء هذه الأدوات "الذكية" أمر ضروري لاستخدامها بكفاءة وبشكل نقدي.
يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي المخصصة للتعليم أن تساعد المعلمين في المهام الروتينية، مثل تقديم ملاحظات فردية للطلاب بناءً على معايير محددة مسبقًا من قبل المعلم. لكن الأهم هو أن المعلم هو الذي يقود عملية التعلم. الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل المعلم. لكي تتمكن المدارس من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في التعليم، فهي بحاجة إلى أنظمة ذكاء اصطناعي مناسبة من الناحية التربوية وآمنة من الناحية القانونية. من الضروري أن يكون للمعلمين فرصة لتبادل الخبرات العملية ومناقشة المخاوف والحدود الممكنة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.
مع التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن مستقبل التعليم سيشهد تطورات جذرية في كيفية تقديم المحتوى وتقييم أداء الطلاب. من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا غنى عنه في تطوير نظم تعليمية جديدة تعتمد على تخصيص المناهج وفقًا لاحتياجات كل طالب على حدة. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الطلاب بشكل دوري لتحديد نقاط القوة والضعف لدى كل طالب، ومن ثم تقديم خطط دراسية مخصصة تتناسب مع وتيرة تعلمه وأسلوبه المفضل.
إضافة إلى ذلك، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تحسين عملية التقييم عبر تقديم تقييمات أكثر دقة وموضوعية، سواء في الاختبارات الكتابية أو التفاعلية. كما من المتوقع أن تلعب هذه الأدوات دورًا رئيسيًا في تسهيل التعلم عن بعد، من خلال تقديم تجارب تعليمية متكاملة تشمل الفصول الافتراضية والمحاكاة التفاعلية.
في المستقبل، قد يتجاوز الذكاء الاصطناعي دوره الحالي كأداة مساعدة، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من تطوير المناهج وتصميم أساليب تدريس مبتكرة. هذا التحول قد يعيد تشكيل مفهوم التعليم التقليدي، حيث ستكون هناك حاجة ماسة لتدريب المعلمين على كيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية وتوجيهها لخدمة أهداف تربوية واضحة. بالنظر إلى هذا المستقبل، يجب على المؤسسات التعليمية أن تبدأ الآن في وضع استراتيجيات لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال ومستدام في العملية التعليمية.
8. المصادر:
مؤسسة فودافون، رواد التغيير، كيف يريد الطلاب استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، أبريل 2024.
*خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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