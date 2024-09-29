عطاري يفوز بسباق السرعة الرابع والدفع الرباعي وشيكاخوا وجمعة بطلا الدفع الخلفي والأمامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
توج السائق مصطفى عطاري يوم أمس بلقب سباق السرعة "سباق القوة" الذي يشكل الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة)، واقيمت منافساته في حدائق الحسين، وحقق السائق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع الخلفي، وأحرز السائق يزن جمعة لقب مجموعة الدفع الأمامي.
وسجل للمشاركة في السباق 57 سائقا من الأردن وفلسطين ومصر ولبنان، والذي تابع منافساته عدد كبير من جمهور رياضة
السيارات، والمتنزهين راود حدائق الحسين، واقيم السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبدعم من شركة زين الأردن.
وتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل 20 نتيجة للسائقين في الجولتين الأولى والثانية
وكان التنافس قويا بين السائقين في الجولة الأولى التي تصدرها، مصطفى عطاري بزمن 1.45.488 دقيقة، وجاء حسام سالم بالمركز الثاني بزمن 1.47.254دقيقة، واحتل أمير ناصيف المركز الثالث بزمن 1.47.860 دقيقة.
واستطاع مصطفى عطاري تصدر الجولة الثانية بزمن 1.44.672 دقيقة، وتقدم أمير ناصيف إلى المركز الثاني بزمن 1.45.718 دقيقة، وتقدم أمير النجار إلى المركز الثالث بزمن 1.46.879 دقيقة.
وشارك في الجولة الثالثة من السباق 20 سائقا، ممن حققوا أفضل نتيجة في الجولتين الأولى والثانية وهم مصطفى عطاري، وأمير ناصيف، وأمير النجار، وهشام النجار، وحسام سالم، وفادي دهشان، وغيث وريكات، ورائد دهشان، وعبد شيكاخوا، ومحمد شاهين، وطارق صرصور (فلسطين)، وجورج سعادة (فلسطين)، وأحمد جانخوت، ومصطفى جمعة، وجاد نباص، وبلال قبلاوي، وسالم طعيمة، ويزن جمعة، ومحمد العزة، وأمجد الحوراني.
وبعد منافسة قوية في هذه الجولة استطاع مصطفى عطاري نيل لقب السباق، وجاء أمير ناصيف بالمركز الثاني، ولحق به هشام النجار بالمركز الثالث.
الترتيب العام والدفع الرباعي
المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.42.580 دقيقة.
المركز الثاني: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.43.431 دقيقة.
المركز الثالث: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.43.890 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي
المركز الأول: يزن جمعة (رينو كليو آر اس) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.50.868 دقيقة.
المركز الثاني: أحمد جانخوت (غولف في دبليو) محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.52.974 دقيقة.
المركز الثالث: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا افضل وقت له في الثالثة بزمن 1.53.078 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الخلفي
المركز الأول: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.48.149 دقيقة.
المركز الثاني : طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانيةبزمن 1.51.876 دقيقة.
المركز الثالث: جاد نباص (تويوتا 86) حققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.53.529 دقيقة.
أبطال الفئات
-كأس السيارات الكهربائية الفئة 20: محمود شاهين (سمارات).
-كأس الفئة 50/السيارات الستاندر: غيث ابو طاعة (تويوتا جي آر 86).
-كأس5B: محمد العزة (ستروين زد اكس).
-كأس5A: سيف منصور (تويوتا 86).
-كأس4B: طارق صرصور (فلسطين) – (بي ام دبليو ايه 30).
-كأس4A: يزن جمعة (رينو كليو آر اس).
-كأس3B: أحمد جانخوت (غولف في دبليو).
-كأس3A: جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا - اس تي اي).
-كأس 2B: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو).
- كأس2A: غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب).
- كأس الفئة الأولى: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).
-كأس CAT2: عبد شيكاخوا (ريتسا جو).
-كأس المبتدئين: فيصل الحنيطي (في دبليو – شيروكي).
-كأس الماسترز: رائد دهشان (ايفو 3).
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