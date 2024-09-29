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عطاري يفوز بسباق السرعة الرابع والدفع الرباعي وشيكاخوا وجمعة بطلا الدفع الخلفي والأمامي

9/29/2024 11:54:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- توج السائق مصطفى عطاري يوم أمس بلقب سباق السرعة "سباق القوة" الذي يشكل الجولة الرابعة والأخيرة من ‏بطولة الأردن لسباقات السرعة)، واقيمت منافساته في حدائق الحسين، وحقق السائق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع الخلفي، وأحرز السائق يزن جمعة لقب مجموعة الدفع الأمامي.
وسجل للمشاركة في السباق 57 سائقا من الأردن وفلسطين ومصر ولبنان، والذي تابع منافساته عدد كبير من جمهور رياضة السيارات، والمتنزهين راود حدائق الحسين، واقيم السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبدعم من شركة زين الأردن.
وتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل 20 نتيجة للسائقين في الجولتين الأولى والثانية
وكان التنافس قويا بين السائقين في الجولة الأولى التي تصدرها، مصطفى عطاري بزمن 1.45.488 دقيقة، وجاء حسام سالم بالمركز الثاني بزمن 1.47.254دقيقة، واحتل أمير ناصيف المركز الثالث بزمن 1.47.860 دقيقة.
واستطاع مصطفى عطاري تصدر الجولة الثانية بزمن 1.44.672 دقيقة، وتقدم أمير ناصيف إلى المركز الثاني بزمن 1.45.718 دقيقة، وتقدم أمير النجار إلى المركز الثالث بزمن 1.46.879 دقيقة.
وشارك في الجولة الثالثة من السباق 20 سائقا، ممن حققوا أفضل نتيجة في الجولتين الأولى والثانية وهم مصطفى عطاري، وأمير ناصيف، وأمير النجار، وهشام النجار، وحسام سالم، وفادي دهشان، وغيث وريكات، ورائد دهشان، وعبد شيكاخوا، ومحمد شاهين، وطارق صرصور (فلسطين)، وجورج سعادة (فلسطين)، وأحمد جانخوت، ومصطفى جمعة، وجاد نباص، وبلال قبلاوي، وسالم طعيمة، ويزن جمعة، ومحمد العزة، وأمجد الحوراني.
وبعد منافسة قوية في هذه الجولة استطاع مصطفى عطاري نيل لقب السباق، وجاء أمير ناصيف بالمركز الثاني، ولحق به هشام النجار بالمركز الثالث.
الترتيب العام والدفع الرباعي
 المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.42.580 دقيقة.
المركز الثاني: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.43.431 دقيقة.
المركز الثالث: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) ‏محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.43.890 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي
 المركز الأول: يزن جمعة (رينو كليو آر اس) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.50.868 دقيقة.
المركز الثاني: أحمد جانخوت (غولف في دبليو) محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.52.974 دقيقة.
المركز الثالث: مصطفى جمعة (ستروين ‏دي اس 3) محققا افضل وقت له في الثالثة بزمن 1.53.078 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الخلفي
 المركز الأول: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.48.149 دقيقة.
المركز الثاني : طارق صرصور (فلسطين) - ‏‏(بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانيةبزمن 1.51.876 دقيقة.
المركز الثالث: جاد نباص (تويوتا 86) حققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.53.529 دقيقة.
أبطال الفئات
 -كأس السيارات الكهربائية الفئة 20: محمود شاهين (سمارات).
-كأس الفئة 50/السيارات الستاندر: غيث ابو طاعة (تويوتا جي آر 86).
-كأس5B: محمد العزة (ستروين زد اكس).
-كأس5A: سيف منصور (تويوتا 86).
-كأس4B: طارق صرصور (فلسطين) – ‏‏(بي ام دبليو ايه 30).
-كأس4A: يزن جمعة (رينو كليو آر اس).
-كأس3B: أحمد جانخوت (غولف في دبليو).
-كأس3A: جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا - اس تي اي).
-كأس 2B: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو).
- كأس2A: غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب).
- كأس الفئة الأولى: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).
-كأس CAT2: عبد شيكاخوا (ريتسا جو).
-كأس المبتدئين: فيصل الحنيطي (في دبليو – شيروكي).
-كأس الماسترز: رائد دهشان (ايفو 3).

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