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اتحاد الكرة يعلن قائمة الحكام الدولية

9/29/2024 11:54:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أعلن اتحاد كرة القدم، قائمة الحكام الدوليين للعام 2025، والتي ضمت 8 للساحة، 10 مساعدين، واثنين للصالات.
واعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد 8 للساحة: أحمد فيصل، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، مروان السماعيل، إسراء مبيضين، وحنين مراد.
وضمت قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد البكار، محمد محرم، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي.
كما اعتمدت اللجنة محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات.

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