اتحاد الكرة يعلن قائمة الحكام الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أعلن اتحاد كرة القدم،
قائمة الحكام الدوليين للعام 2025، والتي ضمت 8 للساحة، 10 مساعدين، واثنين
للصالات.
واعتمدت لجنة الحكام في
الاتحاد 8 للساحة: أحمد فيصل، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود
السوالمة، مروان السماعيل، إسراء مبيضين، وحنين مراد.
وضمت قائمة الحكام
المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد البكار، محمد محرم، عمرو عجاج، حمزة
سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي.
كما اعتمدت اللجنة محمد أبو
طوق، ومحمد اخليل للصالات.
MENAFN29092024000072011014ID1108727828
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.