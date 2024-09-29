اتفاقية تعاون بين الجمعية الأردنية للماراثونات واتحاد ألعاب القوى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
وقعت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan) واتحاد ألعاب القوى اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز رياضة
الجري في الأردن.
وتنص الاتفاقية على وضع الترتيبات اللازمة لتعاون الطرفين في تنظيم وإدارة سباقات ومسابقات ألعاب القوى، بما يسهم في تطوير رياضة الجري والمسافات الطويلة، وتمكين المشاركين من الاستفادة من الفرص الرياضية المتاحة.
وسيعمل الاتحاد الأردني لألعاب القوى على تصنيف السباقات التي تنظمها الجمعية الأردنية للماراثونات دولياً، وفقاً للمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF).
ويأتي هذا التعاون ليرسخ مكانة الجمعية كجهة رائدة في تنظيم سباقات الجري والماراثونات على المستوى المحلي والدولي، مما يساهم في رفع مستوى الاحترافية والاعتراف الدولي بالسباقات التي تشرف عليها.
كما سيتيح هذا التعاون للمتسابقين فرصة اعتماد أزمنتهم رسمياً ضمن جدول الاتحاد الأردني لألعاب القوى، ما يعزز من فرصهم للمشاركة في المحافل الدولية ويعكس مدى التزام الجمعية بتطوير قدرات العدائين وتمكينهم من تحقيق إنجازات رياضية متميزة.
ووقع الاتفاقية المهندس فوزي مسعد امين سر الجمعية الاردنية للماراثونات والدكتور وليد الرحاحلة رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الأردني لالعاب القوى.
وأعرب الرحاحلة ، عن هذه الشراكة قائلاً: "نحن فخورون بهذا التعاون الذي سيتيح لنا فرصة أكبر لتعزيز رياضة الجري في الأردن، وسنعمل مع الجمعية الأردنية للماراثونات على وضع إطار عمل متكامل لتنظيم السباقات وتطوير مهارات العدائين بما يسهم في رفع مستوى الرياضة في المملكة."
من جانبه، أكد المهندس فوزي مسعد، أمين سر الجمعية الأردنية للماراثونات، على أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: "هذا التعاون مع الاتحاد الأردني لألعاب القوى يمثل خطوة كبيرة نحو توحيد الجهود لتطوير السباقات المحلية والدولية، وسنعمل جاهدين على تعزيز رياضة الجري والمشي، ودعم الرياضيين الأردنيين للوصول إلى المستويات التنافسية العالمية."
وثمن سمو الأمير فراس فراس بن رعد رئيس الجمعية الأردنية للماراثونات هذه الاتفاقية، مؤكدا حرص الجمعية على دعم رياضة الجري والماراثونات .
ومن الجدير ذكره أن هذه الاتفاقية تشكل بوابة نحو آفاق جديدة لتعزيز رياضة الجري والمسافات الطويلة في الأردن، مع التركيز على توحيد الجهود بين الجمعية الأردنية للماراثونات والاتحاد الأردني لألعاب القوى، لتوفير بيئة رياضية متميزة تسهم في تطوير مهارات العدائين المحليين ورفع مستوى المنافسة الرياضية.
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