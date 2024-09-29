اتفاقية تعاون بين الجمعية الأردنية للماراثونات واتحاد ألعاب القوى

MENAFN - Alghad Newspaper)وقعت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan) واتحاد ألعاب القوى اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز الجري في الأردن.وتنص الاتفاقية على وضع الترتيبات اللازمة لتعاون الطرفين في تنظيم وإدارة سباقات ومسابقات ألعاب القوى، بما يسهم في تطوير رياضة الجري والمسافات الطويلة، وتمكين المشاركين من الاستفادة من الفرص الرياضية المتاحة.وسيعمل الاتحاد الأردني لألعاب القوى على تصنيف السباقات التي تنظمها الجمعية الأردنية للماراثونات دولياً، وفقاً للمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF).

ويأتي هذا التعاون ليرسخ مكانة الجمعية كجهة رائدة في تنظيم سباقات الجري والماراثونات على المستوى المحلي والدولي، مما يساهم في رفع مستوى الاحترافية والاعتراف الدولي بالسباقات التي تشرف عليها.

كما سيتيح هذا التعاون للمتسابقين فرصة اعتماد أزمنتهم رسمياً ضمن جدول الاتحاد الأردني لألعاب القوى، ما يعزز من فرصهم للمشاركة في المحافل الدولية ويعكس مدى التزام الجمعية بتطوير قدرات العدائين وتمكينهم من تحقيق إنجازات رياضية متميزة.

ووقع الاتفاقية المهندس فوزي مسعد امين سر الجمعية الاردنية للماراثونات والدكتور وليد الرحاحلة رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الأردني لالعاب القوى.

وأعرب الرحاحلة ، عن هذه الشراكة قائلاً: "نحن فخورون بهذا التعاون الذي سيتيح لنا فرصة أكبر لتعزيز رياضة الجري في الأردن، وسنعمل مع الجمعية الأردنية للماراثونات على وضع إطار عمل متكامل لتنظيم السباقات وتطوير مهارات العدائين بما يسهم في رفع مستوى الرياضة في المملكة."

من جانبه، أكد المهندس فوزي مسعد، أمين سر الجمعية الأردنية للماراثونات، على أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: "هذا التعاون مع الاتحاد الأردني لألعاب القوى يمثل خطوة كبيرة نحو توحيد الجهود لتطوير السباقات المحلية والدولية، وسنعمل جاهدين على تعزيز رياضة الجري والمشي، ودعم الرياضيين الأردنيين للوصول إلى المستويات التنافسية العالمية."

وثمن سمو الأمير فراس فراس بن رعد رئيس الجمعية الأردنية للماراثونات هذه الاتفاقية، مؤكدا حرص الجمعية على دعم رياضة الجري والماراثونات .

ومن الجدير ذكره أن هذه الاتفاقية تشكل بوابة نحو آفاق جديدة لتعزيز رياضة الجري والمسافات الطويلة في الأردن، مع التركيز على توحيد الجهود بين الجمعية الأردنية للماراثونات والاتحاد الأردني لألعاب القوى، لتوفير بيئة رياضية متميزة تسهم في تطوير مهارات العدائين المحليين ورفع مستوى المنافسة الرياضية.