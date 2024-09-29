منتخب الطائرة في المجموعة الثانية بالبطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - جاء المنتخب الوطني للكرة الطائرة، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والكويت وقطر، في البطولة العربية الـ 23 للرجال، والتي تقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 30 تشرين الأول (أكتوبر) ولغاية 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
جاء ذلك في القرعة التي سحبت أمس من مقر الاتحاد العربي بالبحرين، في الوقت الذي ضمت فيه المجموعة الأولى منتخبات سلطنة عمان والبحرين وتونس والعراق.
إلى ذلك تعاقد الاتحاد الأردني مع المدير الفني المصري حسن الحصري لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.
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