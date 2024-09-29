Monday, 30 September 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الطائرة في المجموعة الثانية بالبطولة العربية

9/29/2024 11:54:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - جاء المنتخب الوطني للكرة الطائرة، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والكويت وقطر، في البطولة العربية الـ 23 للرجال، والتي تقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 30 تشرين الأول (أكتوبر) ولغاية 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
جاء ذلك في القرعة التي سحبت أمس من مقر الاتحاد العربي بالبحرين، في الوقت الذي ضمت فيه المجموعة الأولى منتخبات سلطنة عمان والبحرين وتونس والعراق.
إلى ذلك تعاقد الاتحاد الأردني مع المدير الفني المصري حسن الحصري لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

MENAFN29092024000072011014ID1108727826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث