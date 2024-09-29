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لعدم احتسابه ركلة جزاء.. ميسي يشتم حكم اللقاء

9/29/2024 11:54:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، سب حكم مباراة فريقه بعد التعادل مع تشارلوت بنتيجة 1-1، يوم السبت، لعدم احتساب ركلة جزاء.

وأرسل ميسي كرة عالية إلى زميله جوردي ألبا، الذي لعب الكرة برأسه نحو لويس سواريز، لكن المهاجم الأوروغوياني لم يتمكن من التسجيل بعدما وضع الكرة فوق العارضة بعد اصطدامه بحارس مرمى الفريق المنافس، كريستيان كاهلينا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي ثار غضبا لعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه واقترب من الحكم "أنت حقير".

ونجا مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق من الطرد، إذ حصل على بطاقة صفراء فقط، على الرغم من انتهاء المباراة.

وتعادل إنتر ميامي للمباراة الثالثة على التوالي، لكنه سبق أن ضمن تأهله إلى الأدوار النهائية وصدارة المنطقة الشرقية.

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