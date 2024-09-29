تعادلان وفوز لعمان اف سي بدوري الدرجة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- حقق فريق عمان اف سي فوزا ثمينا على فريق الوحدات تحت 23 عاما بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
الفوز رفع رصيد عمان اف سي الى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد رديف الوحدات عند 4 نقاط.
وتعادل فريق اتحاد الرمثا مع جاره فريق صما بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ليصبح رصيد صما 4 نقاط، وينال اتحاد الرمثا نقطته الأولى.
وسيطر التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة
السرحان و جرش بهدف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جرش، ليرفع كل فريق رصيده إلى النقطة الخامسة. .
ويشهد يوم غد الاثنين مباراتين، كفرسوم مع الهاشمية عند الساعة الرابعة على ملعب الأمير هاشم وفي نفس التوقيت يلتقي أم القطين مع الحسين على ملعب السرحان.
وتتواصل المنافسات يوم بعد غد الثلاثاء بلقاء الكرمل مع البقعة عند الرابعة مساء على ملعب الأمير هاشم، واليرموك مع الجليل عند الساعة السادسة على ملعب الأمير محمد، وتختتم منافسات الأسبوع بإقامة مباراة واحدة تجمع العربي مع سحاب عند الساعة الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأمير هاشم.
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