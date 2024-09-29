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تعادلان وفوز لعمان اف سي بدوري الدرجة الأولى

9/29/2024 11:54:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- حقق فريق عمان اف سي فوزا ثمينا على فريق الوحدات تحت 23 عاما بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
الفوز رفع رصيد عمان اف سي الى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد رديف الوحدات عند 4 نقاط.
وتعادل فريق اتحاد الرمثا مع جاره فريق صما بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ليصبح رصيد صما 4 نقاط، وينال اتحاد الرمثا نقطته الأولى.
وسيطر التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة السرحان و جرش بهدف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جرش، ليرفع كل فريق رصيده إلى النقطة الخامسة. .
ويشهد يوم غد الاثنين مباراتين، كفرسوم مع الهاشمية عند الساعة الرابعة على ملعب الأمير هاشم وفي نفس التوقيت يلتقي أم القطين مع الحسين على ملعب السرحان.
وتتواصل المنافسات يوم بعد غد الثلاثاء بلقاء الكرمل مع البقعة عند الرابعة مساء على ملعب الأمير هاشم، واليرموك مع الجليل عند الساعة السادسة على ملعب الأمير محمد، وتختتم منافسات الأسبوع بإقامة مباراة واحدة تجمع العربي مع سحاب عند الساعة الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأمير هاشم.

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