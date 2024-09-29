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سلوت يمتدح منافسه أونيل.. وماريسكا يشير إلى تواضع بالمر الإنسان رغم النجومية

9/29/2024 11:54:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أشاد مدرب ليفربول أرني سلوت، بمنافسه مدرب وولفرهامبتون جاري أونيل، بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 2-1 أول من أمس، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعانى ليفربول خارج أرضه من صعوبات طوال اللقاء أمام خصم صعب المراس، دائما ما يقدم مباريات جيدة رغم احتلاله حاليا المركز الأخير على سلم الترتيب.
وقال سلوت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "من الجميل دائمًا الفوز، خصوصا خارج الديار. لم تكن أول 15 أو 20 دقيقة رائعة. كانت بداية صعبة للغاية بالنسبة لنا، ولكننا في النهاية سيطرنا على المباراة".
وأضاف: "لا، لم تكن (الدقائق الأولى) جيدة، وكذلك الدقائق الأخيرة. بين هاتين الفترتين اعتقدنا أننا قدمنا أداء جيدا حقا. يجب أيضا أن نشيد بخطة اللعب التي وضعها جاري أونيل (مدرب وولفرهامبتون). رغم أن الأمر يبدو غريبا، إلا أنه قدم أداء جيدا حقا على مدار المباريات الست الأخيرة".
وتابع: "لديه خطة لعب جيدة حقا لكل خصم وكان الأمر نفسه بالنسبة لنا اليوم. بعد أول 15 إلى 20 دقيقة، سيطرنا بشكل أكبر على المباراة وسجلنا هدفا أيضا".
وعن تلقي فريقه هدفا ساذجا بعد خطأ دفاعي، قال سلوت: "الهدف الذي استقبلناه كان من الممكن تجنبه بكل تأكيد ولم يكن ضروريا. لقد جاء في وقت سيئ لأننا كنا نسيطر تماما على المباراة".
وزاد: "من خلال استقبالنا لهذا الهدف، عادوا إلى المباراة والشيء الجيد بالنسبة لنا هو أننا سجلنا على الفور لتصبح النتيجة 2-1، مع وجود هدف واحد فقط يصنع الفارق، فإن المباراة ستكون صعبة حتى النهاية".
وفي تصريحات أخرى لشبكة سكاي سبورتس، قال سلوت: "نحاول عادة الضغط مع محمد صلاح أكثر للأمام، لكن في بعض الأحيان لا يتعلق الأمر بالتكتيك، بل بمدى عدوانية الضغط، وقوتك في المواجهات الثنائية. في الشوط الثاني كنا أفضل، كانت الطاقة والشدة أعلى بكثير".
وحول اعتقاد ابراهيما كوناتي بأنه يجب أن يكون أفضل لاعب في المباراة، قال المدرب الهولندي: "ربما نسي اللحظة التي استقبلنا فيها هدفا، كان هذا هو السبب في استقبال الهدف، لأنه لم يكن موجودا وكان من الممكن تجنبه".
وتناول سلوت صدارة فريقه للمسابقة حاليا بقوله: "أحاول دائما أن أكون واقعيا وكان عمل يورجن (كلوب) لا يصدق والجميع يعرف هذا".
واستدرك: "قبل عامين كانت آخر مرة لعبوا فيها في دوري أبطال أوروبا واحتلوا المركز الخامس. الآن يتعين علينا أن نثبت أننا قادرون على المنافسة في (المسابقة القارية) والبريميرليج".
من جانبه، أكد لاعب وسط ليفربول ريان جرافينبرش، أن فريقه في المكان الصحيح، بعد تصدره ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جرافينبرش الذي فاز بجائزة رجل المباراة، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن فريقًا مثل ليفربول يجب أن يكون دائمًا في المراكز الأربعة الأولى. نواصل الضغط ولكن ما يزال الوقت مبكرًا حقًا".
وأضاف: "نعم، أعتقد أننا فقدنا الكثير من التركيز، بما في ذلك أنا. لقد فزنا ولكن يتعين علينا التعلم مما فاتنا اليوم. يتعين علينا أن نتحسن".
وعن أدائه هذا الموسم في مركز لاعب الارتكاز، قال اللاعب الهولندي: "هذا الموسم أردت أن أظهر نفسي مرة أخرى وأنا سعيد حقًا. لقد وضعني (المدرب) في التشكيل الأساسي ومنحني الكثير من الثقة".
أما مدافع ليفربول ابراهيما كوناتي، فبدا سعيدا بمساهمته في فوز فريقه، بعدما أحرز هدف ليفربول الأول في اللقاء، عبر رأسية قوية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وبهذا الفوز، اقتنص ليفربول صدارة ترتيب فرق البريميرليج برصيد 15 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي وآرسنال.
وقال كوناتي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كان وولفرهامبتون جيدًا جدًا اليوم، فقد بدأ بشكل جيد حقًا وكان الشوط الأول صعبًا بعض الشيء بالنسبة لنا". وأضاف: "بعد أن سجلنا، كانت لدينا بعض السيطرة على المباراة، ثم عادوا، ولحسن الحظ أحرزنا الهدف الثاني، كانت معركة رائعة حتى النهاية ولحسن الحظ فزنا وحصلنا على ثلاث نقاط".
وفي نهاية المقابلة، مازح كوناتي زميله ريان جرافينبرش الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وقال: "لقد ظننت أنني سأفوز بالجائزة"، قبل أن يسلمها لزميله.
ماريسكا يشيد ببالمر
أعرب إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب برايتون.
وضرب تشيلسي شباك برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين أول من أمس، على ملعب ستامفورد ريدج.
وقال ماريسكا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: "كانت مباراة جيدة، ربما عانينا في بعض لحظات المباراة، ولكن أعتقد أن هذا النوع من المباريات كان يحتاجه الفريق للتعلم أيضا، أفضل الاستحواذ على الكرة أكثر، لكننا عانينا قليلا في بداية المباراة".
وأوضح: "لقد تنازلنا عن الاستحواذ لأنهم فاجأونا قليلا من الناحية التكتيكية، ولكن بشكل عام كنا جيدين للغاية".
وعن تألق كول بالمر وتسجيله رباعية فريقه قال: "أعرف كول بالمر منذ سنوات عديدة، كان معي في مانشستر سيتي مع فريق تحت 23 عاما".
وأكمل: "أفضل شيء هو أنه الإنسان نفسه، هذا لا يغير حياته، وهذا هو أفضل شيء بالنسبة له".
وختم: "يجب أن تكون أعمى إذا لم تر مثل هذه الأشياء مع كول، قلت إنه سجل أربعة أهداف، لكنه كان بإمكانه تسجيل المزيد.. أقول دائما إنه يجب أن تكون طموحا ومتعطشا لتسجيل المزيد".
من ناحيته، اعترف بالمر بأنه كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف في شباك برايتون.
وقال بالمر، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كان يجب أن أسجل خمسة أو ستة أهداف، عندما أهدرت الفرصة الأولى، شعرت بالانزعاج، ولكن مع طريقة لعبهم وخط دفاعهم العالي، شعرت أننا سنحصل على المزيد من الفرص". وتابع: "وضع المدرب خطة لعب جيدة، كنا نعرف كيف نهاجمهم بتمريرات مباشرة من الخلف".
وأكمل: "برايتون فريق جيد، يمرر الكرة بشكل جيد، يلعبون بشكل مشابه لنا، ثلاث نقاط هي ما كنا بحاجة إليه وهذا ما حصلنا عليه، أحاول أن ألعب كل مباراة بأفضل ما أستطيع".
وعن مقارنة ثيو والكوت بينه وبين دينيس بيركامب، قال: "أعرف أنه أسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني لم أشاهده حقا، كنت صغيرا جدا، لقد شاهدت مقاطعا، كان لاعبا من الطراز الأول، لذا شكرا لك ثيو والكوت!".
أرتيتا يثني على عقلية آرسنال
لم يخف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، سعادته بالفوز المتأخر على ليستر سيتي 4-2 أول من أمس.
وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، قبل أن يتلقى هدفين في الشوط الثاني أحرزهما جيمس جاستن، بيد أن الفريق اللندني، تمكن من استعادة تقدمه بهدفين في الوقت بدل الضائع.
وقال أرتيتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أنا سعيد للغاية، أولا وقبل كل شيء بالأداء، كنا نستحق الفوز بأهداف أكثر بكثير".
وأضاف: "بدأنا الشوط الثاني، واستقبلنا الهدف الأول ما جعل الأمور أكثر صعوبة، ثم أظهر الفريق بعد هدف التعادل شخصية لا تصدق لمواصلة الضغط وخلق الفرصة تلو الأخرى، لقد عانينا أكثر مما ينبغي ولكن هذه هي كرة القدم، أنا سعيد حقًا بالفريق".
وعن عقلية فريقه بعد فقدان تقدمه، قال المدرب الإسباني: "إنها رائعة، شعرنا أنه كان ينبغي أن يكون هناك المزيد من الأهداف، ولكن لم يحدث ذلك وفجأة أصبحت النتيجة 2-2، ولكن كان علينا التعامل مع فريق جيد للغاية في ظل ظروف صعبة وبقينا متماسكين حقًا".
وتابع: "كان لدينا الكثير من الوضوح، وفهمنا ما كان علينا القيام به وكسبنا أحقية الفوز، سجل جيمس جاستن هدفًا لا يصدق من الطراز العالمي".
وحول تسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع، قال أرتيتا: "نحن سعداء حقًا الآن ولكن كان من الممكن أن نكون في وضع مختلف تمامًا، بسبب الهدفين اللذين استقبلناهما، ولكننا بالتأكيد سنكون سعداء للغاية بالأداء". -(وكالات)

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