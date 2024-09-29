سلوت يمتدح منافسه أونيل.. وماريسكا يشير إلى تواضع بالمر الإنسان رغم النجومية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أشاد مدرب ليفربول أرني سلوت، بمنافسه مدرب وولفرهامبتون جاري أونيل، بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 2-1 أول من أمس، ضمن الجولة السادسة من الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وعانى ليفربول خارج أرضه من صعوبات طوال اللقاء أمام خصم صعب المراس، دائما ما يقدم مباريات
جيدة رغم احتلاله حاليا المركز الأخير على سلم الترتيب.
وقال سلوت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "من الجميل دائمًا الفوز، خصوصا خارج الديار. لم تكن أول 15 أو 20 دقيقة رائعة. كانت بداية صعبة للغاية بالنسبة لنا، ولكننا في النهاية سيطرنا على المباراة".
وأضاف: "لا، لم تكن (الدقائق الأولى) جيدة، وكذلك الدقائق الأخيرة. بين هاتين الفترتين اعتقدنا أننا قدمنا أداء جيدا حقا. يجب أيضا أن نشيد بخطة اللعب التي وضعها جاري أونيل (مدرب وولفرهامبتون). رغم أن الأمر يبدو غريبا، إلا أنه قدم أداء جيدا حقا على مدار المباريات الست الأخيرة".
وتابع: "لديه خطة لعب جيدة حقا لكل خصم وكان الأمر نفسه بالنسبة لنا اليوم. بعد أول 15 إلى 20 دقيقة، سيطرنا بشكل أكبر على المباراة وسجلنا هدفا أيضا".
وعن تلقي فريقه هدفا ساذجا بعد خطأ دفاعي، قال سلوت: "الهدف الذي استقبلناه كان من الممكن تجنبه بكل تأكيد ولم يكن ضروريا. لقد جاء في وقت سيئ لأننا كنا نسيطر تماما على المباراة".
وزاد: "من خلال استقبالنا لهذا الهدف، عادوا إلى المباراة والشيء الجيد بالنسبة لنا هو أننا سجلنا على الفور لتصبح النتيجة 2-1، مع وجود هدف واحد فقط يصنع الفارق، فإن المباراة ستكون صعبة حتى النهاية".
وفي تصريحات أخرى لشبكة سكاي سبورتس، قال سلوت: "نحاول عادة الضغط مع محمد صلاح أكثر للأمام، لكن في بعض الأحيان لا يتعلق الأمر بالتكتيك، بل بمدى عدوانية الضغط، وقوتك في المواجهات الثنائية. في الشوط الثاني كنا أفضل، كانت الطاقة والشدة أعلى بكثير".
وحول اعتقاد ابراهيما كوناتي بأنه يجب أن يكون أفضل لاعب في المباراة، قال المدرب الهولندي: "ربما نسي اللحظة التي استقبلنا فيها هدفا، كان هذا هو السبب في استقبال الهدف، لأنه لم يكن موجودا وكان من الممكن تجنبه".
وتناول سلوت صدارة فريقه للمسابقة حاليا بقوله: "أحاول دائما أن أكون واقعيا وكان عمل يورجن (كلوب) لا يصدق والجميع يعرف هذا".
واستدرك: "قبل عامين كانت آخر مرة لعبوا فيها في دوري أبطال أوروبا واحتلوا المركز الخامس. الآن يتعين علينا أن نثبت أننا قادرون على المنافسة في (المسابقة القارية) والبريميرليج".
من جانبه، أكد لاعب وسط ليفربول ريان جرافينبرش، أن فريقه في المكان الصحيح، بعد تصدره ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جرافينبرش الذي فاز بجائزة رجل المباراة، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن فريقًا مثل ليفربول يجب أن يكون دائمًا في المراكز الأربعة الأولى. نواصل الضغط ولكن ما يزال الوقت مبكرًا حقًا".
وأضاف: "نعم، أعتقد أننا فقدنا الكثير من التركيز، بما في ذلك أنا. لقد فزنا ولكن يتعين علينا التعلم مما فاتنا اليوم. يتعين علينا أن نتحسن".
وعن أدائه هذا الموسم في مركز لاعب الارتكاز، قال اللاعب الهولندي: "هذا الموسم أردت أن أظهر نفسي مرة أخرى وأنا سعيد حقًا. لقد وضعني (المدرب) في التشكيل الأساسي ومنحني الكثير من الثقة".
أما مدافع ليفربول ابراهيما كوناتي، فبدا سعيدا بمساهمته في فوز فريقه، بعدما أحرز هدف ليفربول الأول في اللقاء، عبر رأسية قوية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وبهذا الفوز، اقتنص ليفربول صدارة ترتيب فرق البريميرليج برصيد 15 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي وآرسنال.
وقال كوناتي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كان وولفرهامبتون جيدًا جدًا اليوم، فقد بدأ بشكل جيد حقًا وكان الشوط الأول صعبًا بعض الشيء بالنسبة لنا". وأضاف: "بعد أن سجلنا، كانت لدينا بعض السيطرة على المباراة، ثم عادوا، ولحسن الحظ أحرزنا الهدف الثاني، كانت معركة رائعة حتى النهاية ولحسن الحظ فزنا وحصلنا على ثلاث نقاط".
وفي نهاية المقابلة، مازح كوناتي زميله ريان جرافينبرش الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وقال: "لقد ظننت أنني سأفوز بالجائزة"، قبل أن يسلمها لزميله.
ماريسكا يشيد ببالمر
أعرب إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب برايتون.
وضرب تشيلسي شباك برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين أول من أمس، على ملعب ستامفورد ريدج.
وقال ماريسكا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: "كانت مباراة جيدة، ربما عانينا في بعض لحظات المباراة، ولكن أعتقد أن هذا النوع من المباريات كان يحتاجه الفريق للتعلم أيضا، أفضل الاستحواذ على الكرة أكثر، لكننا عانينا قليلا في بداية المباراة".
وأوضح: "لقد تنازلنا عن الاستحواذ لأنهم فاجأونا قليلا من الناحية التكتيكية، ولكن بشكل عام كنا جيدين للغاية".
وعن تألق كول بالمر وتسجيله رباعية فريقه قال: "أعرف كول بالمر منذ سنوات عديدة، كان معي في مانشستر سيتي مع فريق تحت 23 عاما".
وأكمل: "أفضل شيء هو أنه الإنسان نفسه، هذا لا يغير حياته، وهذا هو أفضل شيء بالنسبة له".
وختم: "يجب أن تكون أعمى إذا لم تر مثل هذه الأشياء مع كول، قلت إنه سجل أربعة أهداف، لكنه كان بإمكانه تسجيل المزيد.. أقول دائما إنه يجب أن تكون طموحا ومتعطشا لتسجيل المزيد".
من ناحيته، اعترف بالمر بأنه كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف في شباك برايتون.
وقال بالمر، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كان يجب أن أسجل خمسة أو ستة أهداف، عندما أهدرت الفرصة الأولى، شعرت بالانزعاج، ولكن مع طريقة لعبهم وخط دفاعهم العالي، شعرت أننا سنحصل على المزيد من الفرص". وتابع: "وضع المدرب خطة لعب جيدة، كنا نعرف كيف نهاجمهم بتمريرات مباشرة من الخلف".
وأكمل: "برايتون فريق جيد، يمرر الكرة بشكل جيد، يلعبون بشكل مشابه لنا، ثلاث نقاط هي ما كنا بحاجة إليه وهذا ما حصلنا عليه، أحاول أن ألعب كل مباراة بأفضل ما أستطيع".
وعن مقارنة ثيو والكوت بينه وبين دينيس بيركامب، قال: "أعرف أنه أسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني لم أشاهده حقا، كنت صغيرا جدا، لقد شاهدت مقاطعا، كان لاعبا من الطراز الأول، لذا شكرا لك ثيو والكوت!".
أرتيتا يثني على عقلية آرسنال
لم يخف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، سعادته بالفوز المتأخر على ليستر سيتي 4-2 أول من أمس.
وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، قبل أن يتلقى هدفين في الشوط الثاني أحرزهما جيمس جاستن، بيد أن الفريق اللندني، تمكن من استعادة تقدمه بهدفين في الوقت بدل الضائع.
وقال أرتيتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أنا سعيد للغاية، أولا وقبل كل شيء بالأداء، كنا نستحق الفوز بأهداف أكثر بكثير".
وأضاف: "بدأنا الشوط الثاني، واستقبلنا الهدف الأول ما جعل الأمور أكثر صعوبة، ثم أظهر الفريق بعد هدف التعادل شخصية لا تصدق لمواصلة الضغط وخلق الفرصة تلو الأخرى، لقد عانينا أكثر مما ينبغي ولكن هذه هي كرة القدم، أنا سعيد حقًا بالفريق".
وعن عقلية فريقه بعد فقدان تقدمه، قال المدرب الإسباني: "إنها رائعة، شعرنا أنه كان ينبغي أن يكون هناك المزيد من الأهداف، ولكن لم يحدث ذلك وفجأة أصبحت النتيجة 2-2، ولكن كان علينا التعامل مع فريق جيد للغاية في ظل ظروف صعبة وبقينا متماسكين حقًا".
وتابع: "كان لدينا الكثير من الوضوح، وفهمنا ما كان علينا القيام به وكسبنا أحقية الفوز، سجل جيمس جاستن هدفًا لا يصدق من الطراز العالمي".
وحول تسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع، قال أرتيتا: "نحن سعداء حقًا الآن ولكن كان من الممكن أن نكون في وضع مختلف تمامًا، بسبب الهدفين اللذين استقبلناهما، ولكننا بالتأكيد سنكون سعداء للغاية بالأداء". -(وكالات)
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