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الجمهور الأردني يترقب مواجهتي كوريا وعمان بآمال عودة التعمري والنعيمات

9/29/2024 11:54:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يترقب الجمهور الأردني باهتمام بالغ المواجهتين المقبلتين للمنتخب الوطني أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، يومي العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل، واللتان تقامان على ستاد عمان، ضمن الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وسط آمال وتطلعات كبيرة بمشاركة النجمين موسى التعمري ويزن النعيمات في هاتين المباراتين.
وتم تشخيص إصابة النعيمات التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب أمام فلسطين، بكسر في الضلع على مستوى الصدر والغياب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، فيما تعرض التعمري لإلتواء بالكاحل من الدرجة الثانية خلال لقاء الكويت، وغيابه من 4 إلى 6 أسابيع عن الملاعب.
وفي ظل الضبابية التي تسيطر على إصابة التعمري ونعيمات، وعدم صدور تصريح من اتحاد الكرة يبين مدى التحسن الذي طرأ على إصابتهما، تناقلت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار عن مشاركة اللاعبين أو أحدهما في المباريات المقبلة من دون وجود تأكيد رسمي حول ذلك.
وأظهرت آراء الجماهير المتابعة لشأن النشامى تخوفات كثيرة في صعوبة تعويضهما، نظرا لإمكانياتهما البدنية والفنية العالية وقدرتهما الإبداعية في الخط الأمامي، ومدى التأثير الإيجابي لوجودهما في التشكيلة الأساسية في رفع الحالة المعنوية لرفاقهما على أرض الميدان، كما أن تواجدهما يربك حسابات المديرين الفنيين للمنتخبات المنافسة.
ولا يختلف اثنان على الأثر السلبي والصعوبات الفنية في حال تأكد غياب التعمري ونعيمات او أحدهما عن مواجهتي كوريا الجنوبية وعمان، لكن خيارات سلامي في تعويضهما متاحة من خلال العديد من الأسماء المميزة والشابة التي برزت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، ومن أبرزهم عارف الحاج ورزق بني هاني وأحمد العرسان ومهند سمرين وإبراهيم صبرة إضافة الى العديد من الوجوه.
ويترقب الشارع الرياضي إعلان سلامي تشكيلة النشامى قريبا، للتعرف على خيارات الجهاز الفني في تعويض التعمري والنعيمات، خصوصا وأن سلامي تابع جانبا من مباراة الوحدات والأهلي ومباراة الفيصلي مع شباب العقبة، بعد عودته من رحلة خاصة قضاها بالمغرب واستمرت أسبوعين، ولم يتابع معظم مباريات الأسابيع الرابع والخامس والسادس من الدوري ومنها مباراة الديربي التي جمعت الوحدات مع الفيصلي، ويملك سلامي أسماء كثيرة من أجل الاختيار منها، حيث وبحسب لائحة التصفيات التي حددها الاتحاد الآسيوي، يجب على كل منتخب تسجيل 23 لاعبا لكل مباراة قبل 90 دقيقة من بدايتها بشرط أن يكونوا ضمن القائمة الأولية التي تم تقديمها سلفا، وخلال المباراة اشترط الاتحاد الآسيوي تسجيل 11 ضمن الطاقم الفني والإداري لكل منتخب كحد أقصى مع اشتراط وجود المدرب ومدير المنتخب والمنسق الإعلامي وطبيب المنتخب، وبحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم سيكون من حق المنتخبات أن تضم لاعبيها خلال فترة التوقف الدولي والمحدد خلال الفترة من السابع ولغاية الخامس عشر من تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل، لكن دائرة المسابقات باتحاد الكرة منحت المنتخب أياما إضافية خارج فترة التوقف.
ولن يكون بمقدور النشامى التجمع وبدأ التحضيرات بشكل شبه كامل قبل نهاية مباراة الحسين إربد وضيفه فريق الكويت الكويتي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، وعودة لاعبي الوحدات من الإمارات عقب مشاركاتهم مع "الأخضر" في مباراة الشارقة الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل.
ويحتل منتخب النشامى صدارة مجموعته الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية والعراق مقابل نقطتين للكويت، ونقطة لفلسطين، ولا نقاط للمنتخب العماني.
ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المباشرة المتاحة للاتحاد الآسيوي، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع (ستة منتخبات) لخوض الملحق الآسيوي، والذي تقام مبارياته بنظام الدوري من جولة واحدة، وبحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس العالم، في المقابل ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في الملحق الآسيوي لخوض مواجهة من مباراتي ذهاب وإياب؛ لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.
ويرى المتابع خالد المجالي، أن الكرة الأردنية تزخر بالنجوم القادرة على سد فراغ وغياب التعمري والنعيمات، وأن الجهاز الفني بقيادة جمال سلامي يستطيع التغلب على الآثار السلبية لغياب نجمي الكرة الأردنية من خلال الاعتماد على توظيف إمكانات اللاعبين الذين اظهروا مستويات فنية مميزة خلال الفترة الماضية.
وأضاف: "منذ الأيام الأولى لتولي سلامي مهمة قيادة المنتخب، أكد أنه سيعمل على إيجاد البديل المناسب لدعم التشكيلة الأساسية، وهذا الوقت الحقيقي ليمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين ينتظرونها منذ وقت وأصبح عندهم الخبرة اللازمة من خلال خوض مباريات مع أنديتهم خصوصا في البطولات الآسيوية.
وأكد المشجع محمد الحياري، أن الجماهير الأردنية تنتظر بشغف خبرا مفرحا من اتحاد الكرة عن جاهزية نجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، ومهاجم العربي القطري يزن النعيمات، وقدرتهما الفنية على المشاركة في مباراتي كوريا الجنوبية وعمان، خصوصا مع معرفة الجماهير الأردنية بصعوبة تعويضهما، نظرا لأهميتهما وقدرتهما على صناعة الفوارق الفنية للنشامى.

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