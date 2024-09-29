500 دولار للفوز على الحسين إربد.. إقرار بخطأ احتساب جزاء ضد الصريح وعدم صحة هدف انداي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

500 دولار من المدرب للفوز على الحسين

علمت "الغد" أن أحد مدربي ناد غير منافس، عرض على لاعبيه مبلغ 500 دولار لكل لاعب، في حال الفوز على فريق الحسين إربد، في إطار منافسات دوري المحترفين.

المباراة التي جرت وانتهت بفوز الحسين، شهدت قيام مدرب الفريق الآخر بعرض 300 دولار على كل في حال الفوز على الحسين إربد، قبل أن يرفع المبلغ إلى 500 دولار. طبعا، اللاعبون أضاعوا هذه المكافأة بسبب الخسارة.

بنك يعرض 50 دينارا لكل من يسجل هدفين في مرمى أبو ليلى

عرض أحد البنوك، مبلغ 50 دينارا لكل من يسجل هدفين من أصل 3 تسديدات في مرمى حارس المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى.

وجاءت هذه المسابقة التي ستقام يوم الخميس المقبل كنوع من الترويج الإضافي للبنك، وأيضا في إطار الدعم للمنتخب الوطني ونجومه، خاصة وأن المنتخب على أعتاب مباريات مهمة بتصفيات الدور الحاسم المؤهلة للمونديال.

إقرار بخطأ "جزاء" ضد الصريح وعدم صحة هدف الحسين

كشفت معلومات أن دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أقرت بخطأ الحكم في احتساب ركلة جزاء لصالح فريق شباب الأردن ضد فريق الصريح، في المباراة التي جرت الجمعة الماضي على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، وانتهت بفوز الشباب 2-1، في إطار الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ووفق المعلومات فقد تم إبلاغ المعنيين، أن مراجعة شريطة المباراة، أثبتت خطأ الحكم الذي لم يكن صحيحا في احتساب الجزاء، وبالتالي تعرض فريق الصريح للظلم في هذه اللقطة.

أيضا دائرة الحكام ووفق المعلومات، اعتبرت أن قرار الحكم بطرد لاعب الصريح قصي نمر كان صحيحا.

أما في مباراة السلط والحسين إربد، فقد كشفت معلومات صادرة من أحد الأندية، أن دائرة الحكام أقرت بعدم صحة هدف الحسين إربد الأول ضد فريق السلط، الذي سجله المحترف السنغالي عبدالعزيز انداي، كون الكرة لمست يد لاعب الحسين إربد محمود مرضي قبل تمريرها إلى انداي الذي سجل الهدف الأول للحسين إربد.

أيضا مراجعة مباريات الجولة السادسة كشفت أيضا عن عدم صحة مطالبات الوحدات باحتساب ركلة جزاء أمام الأهلي، وفق تقييم الحالات، بانتظار التوضيح الرسمي من دائرة الحكام.

محترف الفيصلي يغادر إلى فلسطين

غادر المحترف الفلسطيني في صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم مصعب البطاط عمان، متوجها إلى فلسطين، وذلك للالتحاق بمنتخب بلاده، الذي يستعد للقاء منتخبي الكويت والعراق، في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.

ويعتبر البطاط المحترف الأجنبي الوحيد في أندية المحترفين لكرة القدم، الذي يلعب في منتخب بلاده، في مؤشر يؤكد غياب الدقة في اختيار الأجانب في الدوري المحلي.

توسع قاعدة المحتجين على التحكيم

توسعت قاعدة المحتجين على التحكيم في دوري المحترفين لكرة القدم، الأمر الذي يتطلب التوقف عنده لمعالجة الخلل قبل استفحال الخطر.

وسبق لنادي الوحدات وأن احتج رسميا على التحكيم في أكثر من مناسبة، وأعلن الصريح أيضا احتجاجه الرسمي على التحكيم، وهو ما فعله فريق السلط أيضا في مباراته أمام الحسين إربد أول من أمس، ناهيك عن احتجاجات سابقة في أسابيع ماضية من عمر الدوري.

وأكدت الأندية أن إجماع أغلب الأندية على انتقاد التحكيم، يجب أن يتوقف عنده اتحاد الكرة ودائرة التحكيم، من أجل مناقشته بشفافية مع الأندية، ووضع اليد على مكمن الخلل، مع المناداة بضرورة استحداث تقنية الفيديو "الفار" في ملاعبنا، لتخفيف الأخطاء المؤثرة في المباريات.

منتخب الناشئات يستضيف نظيريه الفلسطيني والماليزي

ينتظر أن يستضيف المنتخب الوطني للناشئات لكرة القدم، نظيريه الفلسطيني والماليزي خلال الأيام القليلة المقبلة، لإقامة دورة ثلاثية ودية، في إطار تحضيرات منتخب الناشئات للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويسعى منتخب الناشئات من الاستفادة من هذه الدورة، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، وصولا إلى الجاهزية التي تؤهله لمشاركات رسمية إيجابية.

غرفة "سكاي بوكس" وحيدة في مباراة الأردن وكوريا

طرح اتحاد كرة القدم، غرفة "سكاي بوكس" وحيدة، في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي، التي تقام في ستاد عمان الدولي، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وتبلغ قيمة تذكرة الغرفة التي تتسع لخمسة أشخاص ألف دينار، علما أن الاتحاد في مباراة كوريا لم يستحدث غرفة "سكاي بوكس" ثانية، وهي التي كانت في مباراة الكويت والتي كانت تتسع لعشرة أشخاص مقابل ألفي دينار.

إلى ذلك نفذت تذاكر مباراة الأردن وكوريا من السوق، فيما تبقى فقط تذاكر الجمهور الكوري.

إعلان قائمة الحكام الدوليين

أعلن اتحاد الكرة قائمة الحكام الدوليين للعام 2025، والتي ضمت 8 للساحة، 10 مساعدين، واثنين للصالات.

واعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد 8 للساحة: أحمد فيصل، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، مروان السماعيل، إسراء مبيضين، وحنين مراد. وضمت قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد البكار، محمد محرم، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي.

كما اعتمدت اللجنة محمد أبو طوق، ومحمد خليل للصالات.

كواليس النجوم

. المحترفة الأردنية في صفوف فريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم آية المجالي، سجلت هدفا من أصل 6، فاز فيها الفريق على فريق الأمل بدوري









المحترفة في الأهلي السعودي اية المجالي - ( أرشيفية)

المحترفات السعودي.. المحترفة الأردنية ميساء جبارة سجلت هدفين لفريقها الجديد نيوم السعودي في المباراة التي فاز فيها الفريق ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.

. الخبر الذي نشره اتحاد كرة القدم على موقعه أول من أمس، بشأن مباريات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى، ساهم في إرباك متابعين بسبب وضع مباراتين لفريق الهاشمية في نفس الأسبوع.. الخبر أشار إلى أن الهاشمية سيلعب مع اتحاد الرمثا (أمس الأحد)، ويلتقي كفرسوم اليوم الإثنين.. المتابع تساءل فيما إذا كانت التعليمات تسمح بأن يلعب الفريق مباراتين في جولة واحده ؟

. نتائج معان في دوري المحترفين، لم ترض الإدارة والجماهير حتى اللحظة، ما قد يهدد مصير المدير الفني العراقي أمين فيليب.. إدارة معان تجتهد لتوفير متطلبات الفريق ضمن الإمكانات المتاحة، ولكنها تصطدم ببعض العوائق التي تتطلب "فزعة" أبناء معان لدعم فريقهم الذي وضع اسم المحافظة على خريطة الكرة الأردنية.

. جمهور الحسين إربد بدأ ينادي بضرورة التواجد بأعداد كبيرة في ستاد عمان يوم الأربعاء المقبل، لتشجيع الفريق في مباراته المهمة أمام الكويت الكويتي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

. رئيس نادي الجزيرة نبيل التلي عاد إلى عمان، بعد رحلة طبية خارجية هدفت للاطمئنان على الصحة وإجراء العديد من الفحوصات التي جاءت مطمئنة.