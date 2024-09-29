500 دولار للفوز على الحسين إربد.. إقرار بخطأ احتساب جزاء ضد الصريح وعدم صحة هدف انداي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
500 دولار من المدرب للفوز على الحسين
علمت "الغد" أن أحد مدربي ناد غير منافس، عرض على لاعبيه مبلغ 500 دولار لكل لاعب، في حال الفوز على فريق الحسين إربد، في إطار منافسات دوري المحترفين.
المباراة التي جرت وانتهت بفوز الحسين، شهدت قيام مدرب الفريق الآخر بعرض 300 دولار على كل لاعب في حال الفوز على الحسين إربد، قبل أن يرفع المبلغ إلى 500 دولار. طبعا، اللاعبون أضاعوا هذه المكافأة بسبب الخسارة.
بنك يعرض 50 دينارا لكل من يسجل هدفين في مرمى أبو ليلى
عرض أحد البنوك، مبلغ 50 دينارا لكل من يسجل هدفين من أصل 3 تسديدات في مرمى حارس المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى.
وجاءت هذه المسابقة التي ستقام يوم الخميس المقبل كنوع من الترويج الإضافي للبنك، وأيضا في إطار الدعم للمنتخب الوطني ونجومه، خاصة وأن المنتخب على أعتاب مباريات مهمة بتصفيات الدور الحاسم المؤهلة للمونديال.
إقرار بخطأ "جزاء" ضد الصريح وعدم صحة هدف الحسين
كشفت معلومات أن دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أقرت بخطأ الحكم في احتساب ركلة جزاء لصالح فريق شباب الأردن ضد فريق الصريح، في المباراة التي جرت الجمعة الماضي على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، وانتهت بفوز الشباب 2-1، في إطار الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ووفق المعلومات فقد تم إبلاغ المعنيين، أن مراجعة شريطة المباراة، أثبتت خطأ الحكم الذي لم يكن صحيحا في احتساب الجزاء، وبالتالي تعرض فريق الصريح للظلم في هذه اللقطة.
أيضا دائرة الحكام ووفق المعلومات، اعتبرت أن قرار الحكم بطرد لاعب الصريح قصي نمر كان صحيحا.
أما في مباراة السلط والحسين إربد، فقد كشفت معلومات صادرة من أحد الأندية، أن دائرة الحكام أقرت بعدم صحة هدف الحسين إربد الأول ضد فريق السلط، الذي سجله المحترف السنغالي عبدالعزيز انداي، كون الكرة لمست يد لاعب الحسين إربد محمود مرضي قبل تمريرها إلى انداي الذي سجل الهدف الأول للحسين إربد.
أيضا مراجعة مباريات الجولة السادسة كشفت أيضا عن عدم صحة مطالبات الوحدات باحتساب ركلة جزاء أمام الأهلي، وفق تقييم الحالات، بانتظار التوضيح الرسمي من دائرة الحكام.
محترف الفيصلي يغادر إلى فلسطين
غادر المحترف الفلسطيني في صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم مصعب البطاط عمان، متوجها إلى فلسطين، وذلك للالتحاق بمنتخب بلاده، الذي يستعد للقاء منتخبي الكويت والعراق، في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
ويعتبر البطاط المحترف الأجنبي الوحيد في أندية المحترفين لكرة القدم، الذي يلعب في منتخب بلاده، في مؤشر يؤكد غياب الدقة في اختيار الأجانب في الدوري المحلي.
توسع قاعدة المحتجين على التحكيم
توسعت قاعدة المحتجين على التحكيم في دوري المحترفين لكرة القدم، الأمر الذي يتطلب التوقف عنده لمعالجة الخلل قبل استفحال الخطر.
وسبق لنادي الوحدات وأن احتج رسميا على التحكيم في أكثر من مناسبة، وأعلن الصريح أيضا احتجاجه الرسمي على التحكيم، وهو ما فعله فريق السلط أيضا في مباراته أمام الحسين إربد أول من أمس، ناهيك عن احتجاجات سابقة في أسابيع ماضية من عمر الدوري.
وأكدت الأندية أن إجماع أغلب الأندية على انتقاد التحكيم، يجب أن يتوقف عنده اتحاد الكرة ودائرة التحكيم، من أجل مناقشته بشفافية مع الأندية، ووضع اليد على مكمن الخلل، مع المناداة بضرورة استحداث تقنية الفيديو "الفار" في ملاعبنا، لتخفيف الأخطاء المؤثرة في المباريات.
منتخب الناشئات يستضيف نظيريه الفلسطيني والماليزي
ينتظر أن يستضيف المنتخب الوطني للناشئات لكرة القدم، نظيريه الفلسطيني والماليزي خلال الأيام القليلة المقبلة، لإقامة دورة ثلاثية ودية، في إطار تحضيرات منتخب الناشئات للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويسعى منتخب الناشئات من الاستفادة من هذه الدورة، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، وصولا إلى الجاهزية التي تؤهله لمشاركات رسمية إيجابية.
غرفة "سكاي بوكس" وحيدة في مباراة الأردن وكوريا
طرح اتحاد كرة القدم، غرفة "سكاي بوكس" وحيدة، في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي، التي تقام في ستاد عمان الدولي، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وتبلغ قيمة تذكرة الغرفة التي تتسع لخمسة أشخاص ألف دينار، علما أن الاتحاد في مباراة كوريا لم يستحدث غرفة "سكاي بوكس" ثانية، وهي التي كانت في مباراة الكويت والتي كانت تتسع لعشرة أشخاص مقابل ألفي دينار.
إلى ذلك نفذت تذاكر مباراة الأردن وكوريا من السوق، فيما تبقى فقط تذاكر الجمهور الكوري.
إعلان قائمة الحكام الدوليين
أعلن اتحاد الكرة قائمة الحكام الدوليين للعام 2025، والتي ضمت 8 للساحة، 10 مساعدين، واثنين للصالات.
واعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد 8 للساحة: أحمد فيصل، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، مروان السماعيل، إسراء مبيضين، وحنين مراد. وضمت قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد البكار، محمد محرم، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي.
كما اعتمدت اللجنة محمد أبو طوق، ومحمد خليل للصالات.
كواليس النجوم
. المحترفة الأردنية في صفوف فريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم آية المجالي، سجلت هدفا من أصل 6، فاز فيها الفريق على فريق الأمل بدوري
المحترفة في الأهلي السعودي اية المجالي - ( أرشيفية)
المحترفات السعودي.. المحترفة الأردنية ميساء جبارة سجلت هدفين لفريقها الجديد نيوم السعودي في المباراة التي فاز فيها الفريق ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.
. الخبر الذي نشره اتحاد كرة القدم على موقعه أول من أمس، بشأن مباريات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى، ساهم في إرباك متابعين بسبب وضع مباراتين لفريق الهاشمية في نفس الأسبوع.. الخبر أشار إلى أن الهاشمية سيلعب مع اتحاد الرمثا (أمس الأحد)، ويلتقي كفرسوم اليوم الإثنين.. المتابع تساءل فيما إذا كانت التعليمات تسمح بأن يلعب الفريق مباراتين في جولة واحده ؟
. نتائج معان في دوري المحترفين، لم ترض الإدارة والجماهير حتى اللحظة، ما قد يهدد مصير المدير الفني العراقي أمين فيليب.. إدارة معان تجتهد لتوفير متطلبات الفريق ضمن الإمكانات المتاحة، ولكنها تصطدم ببعض العوائق التي تتطلب "فزعة" أبناء معان لدعم فريقهم الذي وضع اسم المحافظة على خريطة الكرة الأردنية.
. جمهور الحسين إربد بدأ ينادي بضرورة التواجد بأعداد كبيرة في ستاد عمان يوم الأربعاء المقبل، لتشجيع الفريق في مباراته المهمة أمام الكويت الكويتي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
. رئيس نادي الجزيرة نبيل التلي عاد إلى عمان، بعد رحلة طبية خارجية هدفت للاطمئنان على الصحة وإجراء العديد من الفحوصات التي جاءت مطمئنة.
MENAFN29092024000072011014ID1108727821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.