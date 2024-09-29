صدارة ثلاثية بدون القطبين.. الفيصلي يفك العقدة.. وحكمان يقودان مباراتين بأسبوع واحد

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان- أفرزت الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، تواجد 3 فرق في قمة الترتيب وهي الحسين إربد والرمثا والأهلي على التوالي، بعد وصولها إلى 13 نقطة من خلال الجولات الماضية، لتشهد القمة صراعا مثيرا منذ الأسابيع الأولى للبطولة، مع بقاء مؤجلة لفريق الحسين إربد.

وشهدت الجولة اكتساح الرمثا مستضيفه مغير السرحان (4-0)، وتغلب الوحدات على الأهلي (2-1)، وتجاوز شباب الأردن نظيره الصريح (2-1)، وتفوق الفيصلي على شباب العقبة (3-1)، وتجاوز الحسين إربد نظيره السلط (2-0)، وتعادل معان مع الجزيرة (0-0).









وتستعرض "الغد" في التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 16 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 97 هدفا في 34 مباراة، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة. وتتوقف منافسات الدوري، نظرا لتحضيرات المنتخب الوطني لمباراتيه أمام كوريا وعمان في تصفيات المونديال، بينما تقام لقاءات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة درع الاتحاد، التي تقام من دون لاعبي المنتخب الوطني.

انتصارات منطقية

شهدت بداية الجولة فوزا عريضا للرمثا على مغير السرحان في ليلة كان نجمها اللاعب علي العزايزة، الذي نجح بتسجيل هدفين من أصل 4، إلى جانب صناعته لهدف في المباراة نفسها، ليصل العزايزة لرقم مميز في مشواره هذا الموسم مع "غزلان الشمال"، بمساهمته بـ8 أهداف من أصل 12 هدفا سجلهم الفريق في الدوري الحالي.









واحتاج الوحدات لدخول المهاجم بهاء فيصل في الشوط الثاني ليلحق فريقه الخسارة الأولى بالأهلي، في الوقت الذي طالبت به جماهير الوحدات من المدرب رأفت علي بعدم الاعتماد على المهاجم الكاميروني آلان أكونو، الذي لم يثبت ذاته منذ وصوله للفريق، وإهداره شلالا من الفرص في كل مباراة.

واستعاد الفيصلي نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك العقبة، برز من خلالها اللاعب أمادو موتاري من النيجر بتسجيله هدفا وصناعته لآخر، فيما سجل زميله أحمد العرسان أجمل أهداف الجولة من ركلة ثابتة. وارتقى الحسين إربد للصدارة بعد هدفين سجلهما عبر البديلين عبد الله العطار وعبد العزيز نداي في مرمى فريق السلط، فيما سجل شباب الأردن فوزا مهما على الصريح استعاد من خلاله توازنه في مباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية عديدة، واختتمت الجولة بتعادل أبيض بين معان والجزيرة.

شذرات وكواليس

- نجح الفيصلي بفك العقدة لأزمته من الموسم 2017-2018، وذلك عندما صعد فريق شباب العقبة لدوري المحترفين للمرة الأولى وحتى الجولة الحالية، إذ لعب الفيصلي على أرضه أمام شباب العقبة في 6 مناسبات سابقة، لم ينجح بتسجيل الفوز ولا مرة، وكانت 5 مباريات منهم على ستاد عمان الدولي، إذ انتهت 3 مباريات بالتعادل، و3 مباريات بفوز شباب العقبة، لتشهد الجولة الحالية أول انتصار للفيصلي على أرضه أمام منافسه ببطولة الدوري.

- استغرب متابعون من ارتداء فريق الحسين إربد التيشرت الأبيض الذي خاض به مباراته بدوري أبطال آسيا 2 أمام شباب الأهلي دبي، والذي يتواجد عليه شعار البطولة الآسيوية، وبحسب معلومات وصلت لـ"الغد"، فإن الحسين استأذن من اتحاد الكرة لارتداء هذا التيشرت لحين وصول الطقم الجديد.

- حضرت البطاقة الصفراء في الجولة السادسة بـ 24 مناسبة، ليصل عدد البطاقات الصفراء في جميع المباريات إلى 142 بطاقة.

- ارتفع عدد البطاقات الحمراء إلى 4 في الجولة السادسة، بعد إشهارها بوجه لاعب الصريح قصي نمر، فيما حصل عليها بأوقات سابقة كل من محمد كحلان (الفيصلي)، خالد عصام (شباب الأردن)، أحمد عبيدات (الصريح).

- تواصل الحضور الجماهيري المتواضع في منافسات دوري المحترفين، حيث كانت مباراة الوحدات والأهلي الأكثر حضورا بالجولة السادسة بواقع 960 مشجعا، ليصل عدد الحضور الجماهيري في جميع الجولات إلى 23194 مشجعا في 34 مباراة.

- شهدت الجولة حدثا غير معتاد بإسناد مهمة التحكيم لأكثر من حكم لمباراتين خلال جولة واحدة، حيث أدار حكما الراية أحمد مؤنس ومحمد الخلف مباراتي الوحدات والأهلي، والجزيرة ومعان.

- تواجد المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي في مباراتي الوحدات والأهلي، والفيصلي وشباب العقبة على ستاد عمان الدولي، بعد عودته من بلاده مؤخرا، علما بأنه غادر من الملعب في المباراة الثانية بعد مضي 8 دقائق فقط على انطلاقة الشوط الثاني.

- خاض لاعب شباب العقبة قتيبة العجالين مواجهة ضد (خاله) لاعب الفيصلي سالم العجالين، بعد أن دخل اللاعب قتيبة في الشوط الثاني من دكة البدلاء، وساهم في تسجيل هدف فريقه الوحيد من خلال الكرة التي سجلها حسام أبو الذهب بمرماه.

- لفت فريق الفيصلي الأنظار إليه من خلال القميص الجديد الذي ارتداه في مباراته أمام شباب العقبة، حيث لم يعتد الجمهور الأردني رؤية الفيصلي باللون الأسود الذي حقق به الفريق في ظهوره الأول به الفوز الثاني من أصل 6 مباريات بالدوري.

- شهدت الجولة السادسة حضورا لمدرب جديد في الدوري، والمتمثل بالبرتغالي جواو موتا بدلا من مواطنه تياجو موتينيو، ليكون الحسين ثالث فريق يجري تغييرا على الأجهزة الفنية بعد الفيصلي وشباب الأردن منذ بداية الموسم الحالي.

صدارة الهدافين

واصل لاعب الصريح محمد العكش صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، وبرصيد 4 أهداف يحل لاعب الرمثا علي العزايزة، ولاعب الأهلي أنس أبو طعيمة بالمركز الثاني، وبرصيد 3 أهداف كل من يوسف أبو جلبوش "صيصا" (الحسين)، حمزة الدردور (الرمثا)، عمر هاني وسيمون ديديو (الفيصلي)، أحمد الحراحشة (مغير السرحان)، محمد عبد المطلب "بوجبا" (السلط)، فيما سجل هدفين كل من ويلدسون دي ميلو (الأهلي)، عبد الله العطار (الحسين)، بهاء فيصل، مهند سمرين، فراس شلباية وأوسينو سيزار (الوحدات)، أحمد العرسان (الفيصلي)، حمزة النعيم وخالد عصام (شباب الأردن)، كودا مويابا (معان)، أحمد أبو شعيرة (الجزيرة)، أمادو ساني (شباب العقبة).

وهدف لكل من عبد العزيز نداي وعارف الحاج (الحسين)، دانيال عفانة وإبراهيم صبرة (الوحدات)، أحمد أبو كبير، أحمد عبد ربه، محمد الرازم، حسام أبو سعدة، أحمد سريوة وليث أبو رحال (الأهلي)، أمادو موتاري (الفيصلي)، خالد الدردور، بشار الذيابات، أحمد السلمان وعبد الرحمن الدرايسة (الرمثا)، زيد الأصفر، عبد المالك مفتاحي، ثائر الديرباني ورواد أبو خيرزان (شباب الأردن)، غيث العثامنة، محمود فريتخ ومعتز عبيدات (مغير السرحان) يوسف محمد (الرمثا)، نور الدين السعيدين، عدي ارقيبات، أشرف المساعيد، ياسر الرواشدة، محمود ذيب وعلي زكريا (الصريح)، إبراهيم الرواد، سليمان أبو زمع وحسين عبيدات (معان)، دييجو كالديرون، خالد صياحين، حمزة الصيفي، مالك علان ومحمد أيوب (الجزيرة)، فرج عيد، محمد هشام وصهيب القاضي (شباب العقبة)، وهدفا ذاتيا من لاعب الرمثا عامر أبو هضيب، وآخر من لاعب الفيصلي حسام أبو الذهب.







