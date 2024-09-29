صدارة ثلاثية بدون القطبين.. الفيصلي يفك العقدة.. وحكمان يقودان مباراتين بأسبوع واحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أفرزت الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، تواجد 3 فرق في قمة الترتيب وهي الحسين إربد والرمثا والأهلي على التوالي، بعد وصولها إلى 13 نقطة من خلال الجولات الماضية، لتشهد القمة صراعا مثيرا منذ الأسابيع الأولى للبطولة، مع بقاء مباراة مؤجلة لفريق الحسين إربد.
وشهدت الجولة اكتساح الرمثا مستضيفه مغير السرحان (4-0)، وتغلب الوحدات على الأهلي (2-1)، وتجاوز شباب الأردن نظيره الصريح (2-1)، وتفوق الفيصلي على شباب العقبة (3-1)، وتجاوز الحسين إربد نظيره السلط (2-0)، وتعادل معان مع الجزيرة (0-0).
وتستعرض "الغد" في التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 16 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 97 هدفا في 34 مباراة، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة. وتتوقف منافسات الدوري، نظرا لتحضيرات المنتخب الوطني لمباراتيه أمام كوريا وعمان في تصفيات المونديال، بينما تقام لقاءات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة درع الاتحاد، التي تقام من دون لاعبي المنتخب الوطني.
انتصارات منطقية
شهدت بداية الجولة فوزا عريضا للرمثا على مغير السرحان في ليلة كان نجمها اللاعب علي العزايزة، الذي نجح بتسجيل هدفين من أصل 4، إلى جانب صناعته لهدف في المباراة نفسها، ليصل العزايزة لرقم مميز في مشواره هذا الموسم مع "غزلان الشمال"، بمساهمته بـ8 أهداف من أصل 12 هدفا سجلهم الفريق في الدوري الحالي.
واحتاج الوحدات لدخول المهاجم بهاء فيصل في الشوط الثاني ليلحق فريقه الخسارة الأولى بالأهلي، في الوقت الذي طالبت به جماهير الوحدات من المدرب رأفت علي بعدم الاعتماد على المهاجم الكاميروني آلان أكونو، الذي لم يثبت ذاته منذ وصوله للفريق، وإهداره شلالا من الفرص في كل مباراة.
واستعاد الفيصلي نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك العقبة، برز من خلالها اللاعب أمادو موتاري من النيجر بتسجيله هدفا وصناعته لآخر، فيما سجل زميله أحمد العرسان أجمل أهداف الجولة من ركلة ثابتة. وارتقى الحسين إربد للصدارة بعد هدفين سجلهما عبر البديلين عبد الله العطار وعبد العزيز نداي في مرمى فريق السلط، فيما سجل شباب الأردن فوزا مهما على الصريح استعاد من خلاله توازنه في مباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية عديدة، واختتمت الجولة بتعادل أبيض بين معان والجزيرة.
شذرات وكواليس
- نجح الفيصلي بفك العقدة لأزمته من الموسم 2017-2018، وذلك عندما صعد فريق شباب العقبة لدوري المحترفين للمرة الأولى وحتى الجولة الحالية، إذ لعب الفيصلي على أرضه أمام شباب العقبة في 6 مناسبات سابقة، لم ينجح بتسجيل الفوز ولا مرة، وكانت 5 مباريات منهم على ستاد عمان الدولي، إذ انتهت 3 مباريات بالتعادل، و3 مباريات بفوز شباب العقبة، لتشهد الجولة الحالية أول انتصار للفيصلي على أرضه أمام منافسه ببطولة الدوري.
- استغرب متابعون من ارتداء فريق الحسين إربد التيشرت الأبيض الذي خاض به مباراته بدوري أبطال آسيا 2 أمام شباب الأهلي دبي، والذي يتواجد عليه شعار البطولة الآسيوية، وبحسب معلومات وصلت لـ"الغد"، فإن الحسين استأذن من اتحاد الكرة لارتداء هذا التيشرت لحين وصول الطقم الجديد.
- حضرت البطاقة الصفراء في الجولة السادسة بـ 24 مناسبة، ليصل عدد البطاقات الصفراء في جميع المباريات إلى 142 بطاقة.
- ارتفع عدد البطاقات الحمراء إلى 4 في الجولة السادسة، بعد إشهارها بوجه لاعب الصريح قصي نمر، فيما حصل عليها بأوقات سابقة كل من محمد كحلان (الفيصلي)، خالد عصام (شباب الأردن)، أحمد عبيدات (الصريح).
- تواصل الحضور الجماهيري المتواضع في منافسات دوري المحترفين، حيث كانت مباراة الوحدات والأهلي الأكثر حضورا بالجولة السادسة بواقع 960 مشجعا، ليصل عدد الحضور الجماهيري في جميع الجولات إلى 23194 مشجعا في 34 مباراة.
- شهدت الجولة حدثا غير معتاد بإسناد مهمة التحكيم لأكثر من حكم لمباراتين خلال جولة واحدة، حيث أدار حكما الراية أحمد مؤنس ومحمد الخلف مباراتي الوحدات والأهلي، والجزيرة ومعان.
- تواجد المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي في مباراتي الوحدات والأهلي، والفيصلي وشباب العقبة على ستاد عمان الدولي، بعد عودته من بلاده مؤخرا، علما بأنه غادر من الملعب في المباراة الثانية بعد مضي 8 دقائق فقط على انطلاقة الشوط الثاني.
- خاض لاعب شباب العقبة قتيبة العجالين مواجهة ضد (خاله) لاعب الفيصلي سالم العجالين، بعد أن دخل اللاعب قتيبة في الشوط الثاني من دكة البدلاء، وساهم في تسجيل هدف فريقه الوحيد من خلال الكرة التي سجلها حسام أبو الذهب بمرماه.
- لفت فريق الفيصلي الأنظار إليه من خلال القميص الجديد الذي ارتداه في مباراته أمام شباب العقبة، حيث لم يعتد الجمهور الأردني رؤية الفيصلي باللون الأسود الذي حقق به الفريق في ظهوره الأول به الفوز الثاني من أصل 6 مباريات بالدوري.
- شهدت الجولة السادسة حضورا لمدرب جديد في الدوري، والمتمثل بالبرتغالي جواو موتا بدلا من مواطنه تياجو موتينيو، ليكون الحسين ثالث فريق يجري تغييرا على الأجهزة الفنية بعد الفيصلي وشباب الأردن منذ بداية الموسم الحالي.
صدارة الهدافين
واصل لاعب الصريح محمد العكش صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، وبرصيد 4 أهداف يحل لاعب الرمثا علي العزايزة، ولاعب الأهلي أنس أبو طعيمة بالمركز الثاني، وبرصيد 3 أهداف كل من يوسف أبو جلبوش "صيصا" (الحسين)، حمزة الدردور (الرمثا)، عمر هاني وسيمون ديديو (الفيصلي)، أحمد الحراحشة (مغير السرحان)، محمد عبد المطلب "بوجبا" (السلط)، فيما سجل هدفين كل من ويلدسون دي ميلو (الأهلي)، عبد الله العطار (الحسين)، بهاء فيصل، مهند سمرين، فراس شلباية وأوسينو سيزار (الوحدات)، أحمد العرسان (الفيصلي)، حمزة النعيم وخالد عصام (شباب الأردن)، كودا مويابا (معان)، أحمد أبو شعيرة (الجزيرة)، أمادو ساني (شباب العقبة).
وهدف لكل من عبد العزيز نداي وعارف الحاج (الحسين)، دانيال عفانة وإبراهيم صبرة (الوحدات)، أحمد أبو كبير، أحمد عبد ربه، محمد الرازم، حسام أبو سعدة، أحمد سريوة وليث أبو رحال (الأهلي)، أمادو موتاري (الفيصلي)، خالد الدردور، بشار الذيابات، أحمد السلمان وعبد الرحمن الدرايسة (الرمثا)، زيد الأصفر، عبد المالك مفتاحي، ثائر الديرباني ورواد أبو خيرزان (شباب الأردن)، غيث العثامنة، محمود فريتخ ومعتز عبيدات (مغير السرحان) يوسف محمد (الرمثا)، نور الدين السعيدين، عدي ارقيبات، أشرف المساعيد، ياسر الرواشدة، محمود ذيب وعلي زكريا (الصريح)، إبراهيم الرواد، سليمان أبو زمع وحسين عبيدات (معان)، دييجو كالديرون، خالد صياحين، حمزة الصيفي، مالك علان ومحمد أيوب (الجزيرة)، فرج عيد، محمد هشام وصهيب القاضي (شباب العقبة)، وهدفا ذاتيا من لاعب الرمثا عامر أبو هضيب، وآخر من لاعب الفيصلي حسام أبو الذهب.
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