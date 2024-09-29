أسماء جديدة في الضاحية.. وجودة بطل الأرقام القياسية بـالمشي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- قدمت بطولة المملكة المفتوحة لاختراق الضاحية، أسماء جديدة من الجنسين إلى صفوف المنتخب الوطني، وشهدت مسابقة المشي تسجيل لاعب
عمان والمنتخب الوطني عبود جودة، تسجيل رقم قياسي جديد، في سباق 20 كم، على المستوى المحلي والعربي، وقدره 1.31.29 س، محطما الرقم المسجل باسم البطل معين طه وقدره 1.40.53 س منذ سنوات طويلة، في البطولة التي جرت في الجامعة الهاشمية.
ويقول عضو اللجنة المؤقتة لألعاب القوى مدير البطولة رائع خريسات: "حفلت البطولة بالقوة والندية في مختلف سباقات البطولة، وقدمت أسماء جديدة على مستوى الجنسين إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث تعتبر البطولة جواز عبور للأبطال والبطلات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى صفوف المنتخب الوطني، الذي سيخوض غمار المشاركة في بطولة غرب آسيا، والتي تقام في عمان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وأضاف: "وغاب عن البطولة العديد من الأبطال والبطلات المعروفين، وذلك بسبب التزاماتهم العملية، وتحضيراتهم لبطولات كبيرة قريبة للمشافات الطويلة والماراثونات، ووضعنا في اللجنة المؤقتة لألعاب القوى هذه المسألة في عين الاعتبار، حيث سنقيم تصفية نهائية لاختيار عناصر المنتخب الوطني، ومنح فرصة ثانية لمن يجد في نفسه القدرة، على نيل شرف الانضمام للمنتخبات الوطنية من الجنسين".
وأكد إداري المنتخبات الوطنية خضر رحال، أن بطولة المملكة المفتوحة شهدت تطورا بالمستويات على مستوى الذكور والإناث، شارحا: "غلفت الرغبة الحقيقية لدى اللاعبين واللاعبات في الوصول إلى صفوف المنتخبات الوطنية لاختراق الضاحية لمختلف المسافات، والذي انعكس على مستوى التنافس الفردي في السباقات، وظهرت أسماء جديدة من الذكور والإناث التي تستحق فرصة تمثيل المنتخب الوطني لاختراق الضاحية".
وفي ذات السياق، أبدى لاعب عمان والمنتخب الوطني عبود جوده عن سعادته بتدشين رقم قياسي جديد، مشيرا أن الفضل يعود بعد الله إلى دعم عائلته، وجهود مدربه عماد أحمد وأسرة نادي عمان برئاسة مصطفى العفوري، مشددا أن الرقم القياسي الجديد يعطيه الحافز على تحقيق إنجازات جديدة، في مشاركاته بمسابقات المشي عربيا وإقليميا وقاريا وعالميا من خلال المنتخب الوطني لألعاب القوى والرياضة الأردنية.
وأكد مدرب نادي عمان والمنتخب الوطني عماد أحمد، أن تحقيق عبود الرقم القياسي نتيجة اجتهاده والتزامه الكبير بالتدريبات المكثفة من عام تقريبا، مشيرا أنه تم وضع خطة تدريبية منذ العودة من بطولة تركيا العام الماضي، مبينا أنه تم رفع الحمل التدريبي وزيادة عدد الكيلوات في تدريبات صباحية ومسائية، وأبدى البطل جودة تطورا كبيرا بالمتسوى انعكس على نتيجته المستحقة بالفوز بالمركز الأول في سباق المشي بهذه البطولة وتسجيل هذا الإنجاز الشخصي اللافت.
النتائج الفنية
- منافسات الذكور -مسابقة المشي : عبود جودة ( 1.31.28 س).
- مسابقة 10كم رجال: حذيفة عكاوي (38.24 د)، أيمن الربعات (39.01 د)، وعبدالعزيز الصانع (39.36 د).
- مسابقة 5 كم ناشئين: أحمدد النويران (17.14 د)، عبدالرحمن عنبر (17.23 د)، و رائد سليم (17.38 د).
- مسابقة 8كم شباب: عمر النجار (27.15 د)، بهاء متروك (29.15)، وأحمد أبوغليون (29.23 د).
- منافسات الإناث: مسابقة 4 كم ناشئات: إخلاص الشرعة (17.42 د)، فاطمة بكر (18.42 د)، وهدى الجعارات (19.06 د).
مسابقة 6كم شابات: نانسي زعل (30.42 د)، لمى المفلح (30.45 د)، ووسارة حبوب (31.33 د).
- مسابقة 8كم سيدات: هبة حمود (33.03د)، أمل صباح (35.51 د)، ولارا شهاب (41.22 د).
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