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أسماء جديدة في الضاحية.. وجودة بطل الأرقام القياسية بـالمشي

9/29/2024 11:54:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- قدمت بطولة المملكة المفتوحة لاختراق الضاحية، أسماء جديدة من الجنسين إلى صفوف المنتخب الوطني، وشهدت مسابقة المشي تسجيل لاعب عمان والمنتخب الوطني عبود جودة، تسجيل رقم قياسي جديد، في سباق 20 كم، على المستوى المحلي والعربي، وقدره 1.31.29 س، محطما الرقم المسجل باسم البطل معين طه وقدره 1.40.53 س منذ سنوات طويلة، في البطولة التي جرت في الجامعة الهاشمية.
ويقول عضو اللجنة المؤقتة لألعاب القوى مدير البطولة رائع خريسات: "حفلت البطولة بالقوة والندية في مختلف سباقات البطولة، وقدمت أسماء جديدة على مستوى الجنسين إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث تعتبر البطولة جواز عبور للأبطال والبطلات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى صفوف المنتخب الوطني، الذي سيخوض غمار المشاركة في بطولة غرب آسيا، والتي تقام في عمان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وأضاف: "وغاب عن البطولة العديد من الأبطال والبطلات المعروفين، وذلك بسبب التزاماتهم العملية، وتحضيراتهم لبطولات كبيرة قريبة للمشافات الطويلة والماراثونات، ووضعنا في اللجنة المؤقتة لألعاب القوى هذه المسألة في عين الاعتبار، حيث سنقيم تصفية نهائية لاختيار عناصر المنتخب الوطني، ومنح فرصة ثانية لمن يجد في نفسه القدرة، على نيل شرف الانضمام للمنتخبات الوطنية من الجنسين".
وأكد إداري المنتخبات الوطنية خضر رحال، أن بطولة المملكة المفتوحة شهدت تطورا بالمستويات على مستوى الذكور والإناث، شارحا: "غلفت الرغبة الحقيقية لدى اللاعبين واللاعبات في الوصول إلى صفوف المنتخبات الوطنية لاختراق الضاحية لمختلف المسافات، والذي انعكس على مستوى التنافس الفردي في السباقات، وظهرت أسماء جديدة من الذكور والإناث التي تستحق فرصة تمثيل المنتخب الوطني لاختراق الضاحية".
وفي ذات السياق، أبدى لاعب عمان والمنتخب الوطني عبود جوده عن سعادته بتدشين رقم قياسي جديد، مشيرا أن الفضل يعود بعد الله إلى دعم عائلته، وجهود مدربه عماد أحمد وأسرة نادي عمان برئاسة مصطفى العفوري، مشددا أن الرقم القياسي الجديد يعطيه الحافز على تحقيق إنجازات جديدة، في مشاركاته بمسابقات المشي عربيا وإقليميا وقاريا وعالميا من خلال المنتخب الوطني لألعاب القوى والرياضة الأردنية.
وأكد مدرب نادي عمان والمنتخب الوطني عماد أحمد، أن تحقيق عبود الرقم القياسي نتيجة اجتهاده والتزامه الكبير بالتدريبات المكثفة من عام تقريبا، مشيرا أنه تم وضع خطة تدريبية منذ العودة من بطولة تركيا العام الماضي، مبينا أنه تم رفع الحمل التدريبي وزيادة عدد الكيلوات في تدريبات صباحية ومسائية، وأبدى البطل جودة تطورا كبيرا بالمتسوى انعكس على نتيجته المستحقة بالفوز بالمركز الأول في سباق المشي بهذه البطولة وتسجيل هذا الإنجاز الشخصي اللافت.
النتائج الفنية
- منافسات الذكور -مسابقة المشي : عبود جودة ( 1.31.28 س).
- مسابقة 10كم رجال: حذيفة عكاوي (38.24 د)، أيمن الربعات (39.01 د)، وعبدالعزيز الصانع (39.36 د).
- مسابقة 5 كم ناشئين: أحمدد النويران (17.14 د)، عبدالرحمن عنبر (17.23 د)، و رائد سليم (17.38 د).
- مسابقة 8كم شباب: عمر النجار (27.15 د)، بهاء متروك (29.15)، وأحمد أبوغليون (29.23 د).
- منافسات الإناث: مسابقة 4 كم ناشئات: إخلاص الشرعة (17.42 د)، فاطمة بكر (18.42 د)، وهدى الجعارات (19.06 د).
مسابقة 6كم شابات: نانسي زعل (30.42 د)، لمى المفلح (30.45 د)، ووسارة حبوب (31.33 د).
- مسابقة 8كم سيدات: هبة حمود (33.03د)، أمل صباح (35.51 د)، ولارا شهاب (41.22 د).

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