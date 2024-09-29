Monday, 30 September 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شلباية يودع تشارلستون

9/29/2024 11:54:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسات بطولة "تشالنجر تشارلستون" الأميركية ذات الـ75 نقطة، من ثمن النهائي، بخسارته على يد الكندي أليكسس جالارنياو (المصنف 254 عالميا).
وأخفق شلباية في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه العام الماضي، ليودع من ثاني المباريات أمام جالارنياو بمجموعتين نظيفتين بواقع 3-6 و0-6، علما بأنه فاز في لقاء دور الـ32 على البريطاني جوانس مونداي بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-3.
كما ودع شلباية وزميله الإكوادوري أندريس أندريد منافسات الزوجي لحساب البطولة ذاتها من نصف النهائي، بعد اجتيازهما الأسترالي باتريك هاربر والأميركي باتريك ترهاك بثمن النهائي، والمكسيكي هانس فيردوجو والياباني جيمس تروتير بربع النهائي، قبل الخسارة في المربع الذهبي من الأستراليين كالوم بوتيرجيل وداني سويني.
ويبدأ شلباية اليوم مشاركته في بطولة "تيبورون تشالنجر" الأميركية ذات الـ75 نقطة، من خلال مقابلة الليتواني إيداس بوتفيلاس (المصنف 365 عالميا)، ضمن دور الـ 32 من المسابقة، على أن يواجه في ثمن النهائي نظيره الأميركي إليوت سبيتزيري، في حال تخطيه بوتفيلاس.
وتقدم شلباية البالغ من العمر 20 عاما بصورة ملحوظة خلال آخر تصنيفين من رابطة اللاعبين المحترفين، حيث كان في المركز 215 عالميا مع نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، فيما تقدم للمركز 204 بالأسبوع التالي، ووصل للمركز 193 عالميا بالأسبوع التالي، وانتهى به الأمر في المركز 189 عالميا بالتصنيف الأخير، مع توقعات بتقدم مضاعف بالتصنيف الذي سيصدر اليوم.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 82 ألف دولار، بحيث يحصل الفائز باللقب على 11200 دولار و75 نقطة، فيما يضمن الوصيف حصوله على 44 نقطة و6575 دولارا، بينما يحصل اللاعب البالغ لدور الـ 16 على 6 نقاط و1350 دولارا.

MENAFN29092024000072011014ID1108727818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث