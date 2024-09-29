شلباية يودع تشارلستون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - ودع لاعب
التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسات بطولة "تشالنجر تشارلستون" الأميركية ذات الـ75 نقطة، من ثمن النهائي، بخسارته على يد الكندي أليكسس جالارنياو (المصنف 254 عالميا).
وأخفق شلباية في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه العام الماضي، ليودع من ثاني المباريات أمام جالارنياو بمجموعتين نظيفتين بواقع 3-6 و0-6، علما بأنه فاز في لقاء دور الـ32 على البريطاني جوانس مونداي بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-3.
كما ودع شلباية وزميله الإكوادوري أندريس أندريد منافسات الزوجي لحساب البطولة ذاتها من نصف النهائي، بعد اجتيازهما الأسترالي باتريك هاربر والأميركي باتريك ترهاك بثمن النهائي، والمكسيكي هانس فيردوجو والياباني جيمس تروتير بربع النهائي، قبل الخسارة في المربع الذهبي من الأستراليين كالوم بوتيرجيل وداني سويني.
ويبدأ شلباية اليوم مشاركته في بطولة "تيبورون تشالنجر" الأميركية ذات الـ75 نقطة، من خلال مقابلة الليتواني إيداس بوتفيلاس (المصنف 365 عالميا)، ضمن دور الـ 32 من المسابقة، على أن يواجه في ثمن النهائي نظيره الأميركي إليوت سبيتزيري، في حال تخطيه بوتفيلاس.
وتقدم شلباية البالغ من العمر 20 عاما بصورة ملحوظة خلال آخر تصنيفين من رابطة اللاعبين المحترفين، حيث كان في المركز 215 عالميا مع نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، فيما تقدم للمركز 204 بالأسبوع التالي، ووصل للمركز 193 عالميا بالأسبوع التالي، وانتهى به الأمر في المركز 189 عالميا بالتصنيف الأخير، مع توقعات بتقدم مضاعف بالتصنيف الذي سيصدر اليوم.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 82 ألف دولار، بحيث يحصل الفائز باللقب على 11200 دولار و75 نقطة، فيما يضمن الوصيف حصوله على 44 نقطة و6575 دولارا، بينما يحصل اللاعب البالغ لدور الـ 16 على 6 نقاط و1350 دولارا.
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