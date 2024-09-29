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الوحدات يتطلع للتعزيز والحسين للتعويض في الجولة الثانية بأبطال آسيا

9/29/2024 11:54:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يتطلع ممثلا الكرة الأردنية الحسين إربد والوحدات لتحقق نتائج إيجابية في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، وهما يدركان جيدا أن ساعة الحقيقة اقتربت، ذلك أنهما سيواجهان فريقين عربيين كبيرين، فالوحدات سيحل ضيفا ثقيلا على فريق الشارقة الإماراتي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد على ستاد خالد بن محمد، بينما يستقبل الحسين إربد ضيفه فريق الكويت الكويتي عند الساعة السابعة من مساء بعد غد، على ستاد عمان الدولي.
ويبحث "الأخضر"، عن مواصلة الانتصارات وتعزيز رصيده والعودة من الإمارات بنقاط اللقاء أو نقطة على أقل تقدير، على الرغم من صعوبة المهمة.
فيما يرنو الحسين إربد إلى تصويب المسار وتجاوز الخسارة الأولى أمام فريق شباب أهلي دبي، وإثبات صحة مقولة إن الأرض والجمهور هما اللاعبان الثاني عشر والثالث عشر، وأنهما ورقتان رابحتان يفترض استغلالهما، وإعادة الآمال في المنافسة الحقيقية على إحدى بطاقتي التأهل للدوري الثاني من المسابقة.
ويكمل "الأخضر" تحضيراته الفنية مساء اليوم، من خلال الجرعة التدريبية التي يجريها الفريق بقيادة المدير الفني رأفت علي، ويضع فيها اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية للمباراة وطريقة وأسلوب اللعب، إضافة إلى شرح لقدرات وإمكانيات فريق الشارقة ونقاط القوة والضعف، والذي يعد من أفضل الفرق الإمارتية في الوقت الحالي، ويتصدر الدوري وحيدا بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة، ويضم في صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين البارزين ومنهم، البرازيلي لوكاس كايو، التونسي فراس بالعربي، والإسباني باكو ألكاسير، فيما يقود الفريق المدرب الروماني كوزمين أولارويو، وسجل في بداية مشواره الآسيوي فوزا على فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف وحيد.
واكتملت صفوف الوحدات بعد التحاق نجم فريق الشباب إبراهيم صبرة، عقب مشاركته مع المنتخب في تصفيات كأس آسيا.
أما فريق الحسين، فيدخل اليوم معسكرا في أحد فنادق العاصمة عمان، بعدما خاض أمس جرعة تدريبية خفيفة على ملعب زبدة بإربد للاستشفاء من آثار مباراة فريق السلط، ويبحث المدير الفني موتا خلال الجرعتين التدريبيتين المقبلتين عن الوصول لأفضل تشكيلة قادرة على تحقيق أفكار وطموحات الجهاز الفني، وحصد نقاط المباراة كاملة في ظل امتلاك الفريق لاعبين مميزين محليين وأجانب.
وبدأ فريق الكويت تدريباته مساء أمس، بعد وصله لعمان وحسب البرنامج المعلن لتدريبات الفريق، يخوض مساء اليوم تدريبا آخرا، قبل أن يختتم تحضيراته بالتدريب الرئيسي على ملعب المباراة مساء الثلاثاء المقبل، بقيادة المونتينيجري نيبوشا الذي يعرف الكرة الأردنية من خلال قيادته لفريق الفيصلي في فترة سابقة وتحقيق نتائج مميزة معه محليا وعربيا.
وأعرب نيبوشا في تصريحات صحفية عن سعادته بالتواجد في الأردن قائلا: "قضيت فترة طويلة في الدوري الأردني، قد تكون الأجمل في مسيرتي، وأعرف الكثير عن الحسين إربد والكرة الأردنية، وأخطط للاستفادة من ذلك عند مواجهة الفريق الأردني بدوري أبطال آسيا 2.
وأضاف: "مباراة الحسين إربد، اختبار جاد لقدرات الكويت، ولذلك كان القرار يدور حول الوصول مبكرًا قبل المباراة، للخروج من أجواء مباريات الدوري الكويتي، والتركيز على مستوى آخر ومنافسة أكبر وأقوى، لا أشعر بالضغط من المباريات المحلية والخارجية، لأن هذه الاستراتيجية تتماشى مع أفكاري، فأنا دائما أطمح لحصد البطولات، مع الاعتراف بأن الخسارة واردة في عالم كرة القدم، وهو ما يجب الاعتراف به وتقبله أحيانا.
مؤكدا أن فريق الكويت يبحث عن حصد كل البطولات التي يشارك فيها، وهذا حق مشروع بفضل المنظومة الاحترافية الموجودة لدينا، ولا شك أن المشاركة بدوري أبطال آسيا 2 تزيد من الأعباء على الفريق، خاصة وأن القوام الرئيسي للمنتخب الكويتي من لاعبي الفريق، مما يزيد الضغط والجهد على اللاعبين.

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