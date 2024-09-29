الوحدات يتطلع للتعزيز والحسين للتعويض في الجولة الثانية بأبطال آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يتطلع ممثلا الكرة الأردنية الحسين إربد والوحدات لتحقق نتائج إيجابية في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، وهما يدركان جيدا أن ساعة الحقيقة اقتربت، ذلك أنهما سيواجهان فريقين عربيين كبيرين، فالوحدات سيحل ضيفا ثقيلا على فريق الشارقة الإماراتي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد على ستاد خالد بن محمد، بينما يستقبل الحسين إربد ضيفه فريق الكويت الكويتي عند الساعة السابعة من مساء بعد غد، على ستاد عمان الدولي.
ويبحث "الأخضر"، عن مواصلة الانتصارات وتعزيز رصيده والعودة من الإمارات بنقاط اللقاء أو نقطة على أقل تقدير، على الرغم من صعوبة المهمة.
فيما يرنو الحسين إربد إلى تصويب المسار وتجاوز الخسارة الأولى أمام فريق شباب أهلي دبي، وإثبات صحة مقولة إن الأرض والجمهور هما اللاعبان الثاني عشر والثالث عشر، وأنهما ورقتان رابحتان يفترض استغلالهما، وإعادة الآمال في المنافسة الحقيقية على إحدى بطاقتي التأهل للدوري الثاني من المسابقة.
ويكمل "الأخضر" تحضيراته الفنية مساء اليوم، من خلال الجرعة التدريبية التي يجريها الفريق بقيادة المدير الفني رأفت علي، ويضع فيها اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية للمباراة وطريقة وأسلوب اللعب، إضافة إلى شرح لقدرات وإمكانيات فريق الشارقة ونقاط القوة والضعف، والذي يعد من أفضل الفرق الإمارتية في الوقت الحالي، ويتصدر الدوري وحيدا بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة، ويضم في صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين البارزين ومنهم، البرازيلي لوكاس كايو، التونسي فراس بالعربي، والإسباني باكو ألكاسير، فيما يقود الفريق المدرب الروماني كوزمين أولارويو، وسجل في بداية مشواره الآسيوي فوزا على فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف وحيد.
واكتملت صفوف الوحدات بعد التحاق نجم فريق الشباب إبراهيم صبرة، عقب مشاركته مع المنتخب في تصفيات كأس آسيا.
أما فريق الحسين، فيدخل اليوم معسكرا في أحد فنادق العاصمة عمان، بعدما خاض أمس جرعة تدريبية خفيفة على ملعب زبدة بإربد للاستشفاء من آثار مباراة فريق السلط، ويبحث المدير الفني موتا خلال الجرعتين التدريبيتين المقبلتين عن الوصول لأفضل تشكيلة قادرة على تحقيق أفكار وطموحات الجهاز الفني، وحصد نقاط المباراة كاملة في ظل امتلاك الفريق لاعبين مميزين محليين وأجانب.
وبدأ فريق الكويت تدريباته مساء أمس، بعد وصله لعمان وحسب البرنامج المعلن لتدريبات الفريق، يخوض مساء اليوم تدريبا آخرا، قبل أن يختتم تحضيراته بالتدريب الرئيسي على ملعب المباراة مساء الثلاثاء المقبل، بقيادة المونتينيجري نيبوشا الذي يعرف الكرة الأردنية من خلال قيادته لفريق الفيصلي في فترة سابقة وتحقيق نتائج مميزة معه محليا وعربيا.
وأعرب نيبوشا في تصريحات صحفية عن سعادته بالتواجد في الأردن قائلا: "قضيت فترة طويلة في الدوري الأردني، قد تكون الأجمل في مسيرتي، وأعرف الكثير عن الحسين إربد والكرة الأردنية، وأخطط للاستفادة من ذلك عند مواجهة الفريق الأردني بدوري أبطال آسيا 2.
وأضاف: "مباراة الحسين إربد، اختبار جاد لقدرات الكويت، ولذلك كان القرار يدور حول الوصول مبكرًا قبل المباراة، للخروج من أجواء مباريات الدوري الكويتي، والتركيز على مستوى آخر ومنافسة أكبر وأقوى، لا أشعر بالضغط من المباريات المحلية والخارجية، لأن هذه الاستراتيجية تتماشى مع أفكاري، فأنا دائما أطمح لحصد البطولات، مع الاعتراف بأن الخسارة واردة في عالم كرة القدم، وهو ما يجب الاعتراف به وتقبله أحيانا.
مؤكدا أن فريق الكويت يبحث عن حصد كل البطولات التي يشارك فيها، وهذا حق مشروع بفضل المنظومة الاحترافية الموجودة لدينا، ولا شك أن المشاركة بدوري أبطال آسيا 2 تزيد من الأعباء على الفريق، خاصة وأن القوام الرئيسي للمنتخب الكويتي من لاعبي الفريق، مما يزيد الضغط والجهد على اللاعبين.
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