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الشباب يخسر من قطر بتصفيات كأس آسيا

9/29/2024 11:54:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة العاشرة لتصفيات كأس آسيا، في المباراة التي جرت مساء الأحد على ستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة.

وسجل أهداف المنتخب الوطني عودة فاخوري وهدف عكسي من لاعب منتخب قطر بسام عادل، فيما سجل أهداف المنتخب القطري محمد خالد، بسام عادل وإبراهيم الحسن.

ومع نهاية مباريات التصفيات، احتل منتخب الشباب المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المنتخب القطري صاحب المركز الأول برصيد 9 نقاط، ليخطف أصحاب الأرض بطاقة العبور بشكل مباشر للنهائيات، فيما ينتظر المنتخب الوطني تحديد مصيره من خلال التأهل عن طريق أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين 10 مجموعات.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على نظيره هونج كونج بسباعية نظيفة في افتتاح مشواره بالتصفيات، قبل أن يتجاوز المنتخب السنغافوري بهدفين دون رد.

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