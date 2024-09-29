الشباب يخسر من قطر بتصفيات كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة العاشرة لتصفيات كأس آسيا، في المباراة التي جرت مساء الأحد على ستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة.
وسجل أهداف المنتخب الوطني عودة فاخوري وهدف عكسي من لاعب منتخب
قطر بسام عادل، فيما سجل أهداف المنتخب القطري محمد خالد، بسام عادل وإبراهيم الحسن.
ومع نهاية مباريات
التصفيات، احتل منتخب الشباب المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المنتخب القطري صاحب المركز الأول برصيد 9 نقاط، ليخطف أصحاب الأرض بطاقة العبور بشكل مباشر للنهائيات، فيما ينتظر المنتخب الوطني تحديد مصيره من خلال التأهل عن طريق أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين 10 مجموعات.
وكان المنتخب الوطني قد تغلب على نظيره هونج كونج بسباعية نظيفة في افتتاح مشواره بالتصفيات، قبل أن يتجاوز المنتخب السنغافوري بهدفين دون رد.
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