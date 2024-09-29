منتخب الشباب يبلغ نهائيات كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، للمرة السابعة في تاريخه.
وجاء تأهل منتخب
الشباب بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، ليضمن تأهله للنهائيات كواحد من أفضل 5 منتخبات تتواجد بالمركز الثاني من بين 10 مجموعات بالتصفيات.
وكان المنتخب الوطني قد خسر مساء الأحد أمام المنتخب القطري بثلاثة أهداف لهدفين، فيما فاز في الجولة الأولى على منتخب هونج كونج بسبعة أهداف دون رد، وتجاوز المنتخب السنغافوري بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.
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