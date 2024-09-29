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منتخب الشباب يبلغ نهائيات كأس آسيا

9/29/2024 11:54:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، للمرة السابعة في تاريخه.

وجاء تأهل منتخب الشباب بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، ليضمن تأهله للنهائيات كواحد من أفضل 5 منتخبات تتواجد بالمركز الثاني من بين 10 مجموعات بالتصفيات.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مساء الأحد أمام المنتخب القطري بثلاثة أهداف لهدفين، فيما فاز في الجولة الأولى على منتخب هونج كونج بسبعة أهداف دون رد، وتجاوز المنتخب السنغافوري بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

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