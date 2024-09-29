

كيف تجعل ابنك مليونيراً؟

وقال المستشار المالي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- ((اجعل طفلك مليونيراً، عندما يولد استثمر ألف دولار في صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ثم استثمر 100 دولار كل شهر حتى يبلغ 21 عاماً)).



وأضاف لوكيناوث ((بحلول سن 21 عاماً سيكون لديه 109 آلاف دولار مستثمرة، عندئذ يمكنك تركها كما هي والتوقف عن الإضافة إليها في سن 50 عاماً فيجب أن ينمو هذا المال إلى 2.6 مليون دولار)).



ورغم أن حسابات لوكيناوث تعتمد على المكسب السنوي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 فإن المبدأ نفسه يمكن أن يتحقق في العديد من الدول من خلال الاستثمارات في البوصة أو الذهب، فمنذ ديسمبر 1999 حتى منتصف سبتمبر 2024 ارتفع الذهب بنحو 811 في المئة.



وتابع لوكيناوث ((علم طفلك أن يستثمر 500 دولار شهرياً في سن 21 عاماً، وإذا استمر في ما بدأته فيجب أن يكون المجموع 3.9 مليون دولار بحلول سن 50 عاماً، وهذه هي الطريقة التي تبنى بها الثروة للأجيال)).



وأضاف المستشار المالي ((تأتي أول مئة ألف دولار من العمل الجاد، فيما يأتي أول مليون دولار من عمل أموالك من أجلك بجد)).

من جهته سلط المستشار المالي والكاتب الأميركي راميت سيثي، ، الضوء على بعض الممارسات الخاطئة عند الاستثمار، داعياً الأشخاص إلى أن يكونوا أكثر وعياً باستثماراتهم ويعرفون ما الذي تحققه لهم هذه الاستثمارات، ومتى ستجعلهم مليونيرات، حتى يستطيعوا السيطرة على مستقبلهم.



وقال مؤلف كتاب ((سأعلمك كيف تصبح ثرياً)) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- ((هل تعرف أرقامك؟ هل تعرف مقدار المال الذي ستحصل عليه في سن 55 أو 65 أو 75؟ هل تعرف متى ستصبح مليونيراً؟ هل تعرف مقدار الدخل الذي ستوفره لك استثماراتك؟ أو ما إذا كان بإمكانك التقاعد مبكراً؟)).



نصائح سيثي للسيطرة على مستقبلك المالي



وأضاف سيثي ((قليل جداً من الناس يعرفون إجابات هذه الأسئلة الأساسية، وبالنسبة لمعظم الناس الاستثمار مجرد مهمة روتينية، مهمة تستولي على أموالك وتحفظها في صندوق أسود ليوم ما في المستقبل)).

وقال مؤلف كتاب ((سأعلمك كيف تصبح ثرياً)) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- ((نصيحة جيدة بشأن إبقاء إنفاقك تحت السيطرة خاصة في العشرينيات والثلاثينيات من عمرك.. سأوضح لك كيف فعلت ذلك: ادخار واستثمار نسبة 20 في المئة من دخلي كان أمراً غير قابل للتفاوض ما اضطرني لاتباع إنفاق مدروس)).



وتابع المستشار المالي ((لكن إذا كنت تريد حقاً أن تعيش حياة ثرية، فيتعين عليك أن تعرف أرقامك وتضع رؤية محددة وواضحة لكيفية سير حياتك، ويتعين عليك أن تفهم الفائدة المذهلة التي تحصل عليها من الاستثمار التلقائي كل شهر)).



وأوضح سيثي ((كنت أتحدث إلى صديق يستثمر ألفي دولار شهرياً، ولم يكن يعرف كم سيتحول هذا المال في النهاية أو متى يمكنه استخدامه أو كيف سيبدو تقاعده)).



وقال سيثي ((لقد أريته حسابين أساسيين، حساب الفائدة المركبة، واستراتيجية 4 في المئة، وفجأة أصبح قادراً على رؤية كيف يبدو مستقبله)).



وأضاف سيثي ((لقد فهم الأمر على الفور، أعاد إجراء الحساب مع استثمار 10 آلاف دولار إضافية سنوياً لمعرفة الفرق ثم 20 ألف دولار، أضاءت عيناه لأنه أدرك أنه يمكنه التحكم في مستقبله)).



الفائدة المركبة

لنفترض أنك استثمرت ألف دولار بفائدة 5 في المئة، فإنك ستتلقى دفعة فائدة بقيمة 50 دولاراً بعد السنة الأولى، لكنك تعيد استثمار الفائدة التي كسبتها بنفس معدل 5 في المئة بدلاً من الحصول عليها نقداً، بهذا تحسب الفائدة الخاصة بك على استثمار بقيمة 1050 دولاراً في السنة الثانية والذي سيصبح 52.50 دولار، وتحسب الفائدة للسنة الثالثة على رصيد قدره 1102.5 دولار، وهكذا.



والفائدة المركبة تعني أن رأس المال الأصلي الخاص بك يصبح أكبر بمرور الوقت، وسيولد دفعات فائدة أكبر بمرور الوقت.



استراتيجية 4 في المئة

إذا كنت لا ترغب أبداً في نفاد الأموال فإن القاعدة الأساسية هي ألا تسحب من رصيدك سنوياً أكثر من 4 في المئة.



بعبارة أخرى، إذا تمكنت من ادخار 350 ألف دولار عن طريق التقاعد في سن 65 فيجب أن تكون السحوبات السنوية في حدود 14 ألف دولار آمنة، وتضمن قدرتك على سحب هذا المبلغ لفترة طويلة من الزمن دون نفاد مالك.، بحسب موقع سي ان ان .

