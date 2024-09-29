(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف المستشار المالي الأميركي أندرو لوكيناوث عن الطريقة التي على الآباء اتباعها حتى يصبح أبناؤهم مليونيرات، مشيراً
إلى ضرورة أن تبدأ الاستثمار لأولادك فور ميلادهم تواظب على هذا الأمر حتى
يبلغوا من العمر 21 عاماً.
كيف تجعل ابنك مليونيراً؟
وقال المستشار المالي في منشور عبر حسابه على موقع
التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- ((اجعل طفلك مليونيراً، عندما يولد
استثمر ألف دولار في صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ثم استثمر 100 دولار
كل شهر حتى يبلغ 21 عاماً)).
وأضاف
لوكيناوث ((بحلول سن 21 عاماً سيكون لديه 109 آلاف دولار مستثمرة، عندئذ
يمكنك تركها كما هي والتوقف عن الإضافة إليها في سن 50 عاماً فيجب أن ينمو
هذا المال إلى 2.6 مليون دولار)).
ورغم أن حسابات لوكيناوث تعتمد على المكسب السنوي لمؤشر
ستاندرد آند بورز 500 فإن المبدأ نفسه يمكن أن يتحقق في العديد من الدول
من خلال الاستثمارات في البوصة أو الذهب، فمنذ ديسمبر 1999 حتى منتصف
سبتمبر 2024 ارتفع الذهب بنحو 811 في المئة.
وتابع
لوكيناوث ((علم طفلك أن يستثمر 500 دولار شهرياً في سن 21 عاماً، وإذا
استمر في ما بدأته فيجب أن يكون المجموع 3.9 مليون دولار بحلول سن 50
عاماً، وهذه هي الطريقة التي تبنى بها الثروة للأجيال)).
وأضاف المستشار المالي ((تأتي أول مئة ألف دولار من العمل الجاد، فيما يأتي أول مليون دولار من عمل أموالك من أجلك بجد)).
من جهته سلط المستشار المالي والكاتب الأميركي راميت سيثي،
، الضوء على بعض الممارسات الخاطئة عند الاستثمار، داعياً
الأشخاص إلى أن يكونوا أكثر وعياً باستثماراتهم ويعرفون ما الذي تحققه لهم
هذه الاستثمارات، ومتى ستجعلهم مليونيرات، حتى يستطيعوا السيطرة على
مستقبلهم.
وقال مؤلف كتاب ((سأعلمك كيف تصبح ثرياً)) عبر حسابه على
موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- ((هل تعرف أرقامك؟ هل تعرف مقدار
المال الذي ستحصل عليه في سن 55 أو 65 أو 75؟ هل تعرف متى ستصبح
مليونيراً؟ هل تعرف مقدار الدخل الذي ستوفره لك استثماراتك؟ أو ما إذا كان
بإمكانك التقاعد مبكراً؟)).
نصائح سيثي للسيطرة على مستقبلك المالي
وأضاف سيثي ((قليل جداً من الناس يعرفون إجابات هذه
الأسئلة الأساسية، وبالنسبة لمعظم الناس الاستثمار مجرد مهمة روتينية، مهمة
تستولي على أموالك وتحفظها في صندوق أسود ليوم ما في المستقبل)).
وقال مؤلف كتاب ((سأعلمك كيف تصبح ثرياً)) عبر حسابه على
موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- ((نصيحة جيدة بشأن إبقاء إنفاقك
تحت السيطرة خاصة في العشرينيات والثلاثينيات من عمرك.. سأوضح لك كيف فعلت
ذلك: ادخار واستثمار نسبة 20 في المئة من دخلي كان أمراً غير قابل للتفاوض
ما اضطرني لاتباع إنفاق مدروس)).
وتابع المستشار المالي ((لكن إذا كنت تريد حقاً أن تعيش
حياة ثرية، فيتعين عليك أن تعرف أرقامك وتضع رؤية محددة وواضحة لكيفية سير
حياتك، ويتعين عليك أن تفهم الفائدة المذهلة التي تحصل عليها من الاستثمار
التلقائي كل شهر)).
وأوضح
سيثي ((كنت أتحدث إلى صديق يستثمر ألفي دولار شهرياً، ولم يكن يعرف كم
سيتحول هذا المال في النهاية أو متى يمكنه استخدامه أو كيف سيبدو تقاعده)).
وقال سيثي ((لقد أريته حسابين أساسيين، حساب الفائدة المركبة، واستراتيجية 4 في المئة، وفجأة أصبح قادراً على رؤية كيف يبدو مستقبله)).
وأضاف سيثي ((لقد فهم الأمر على الفور، أعاد إجراء
الحساب مع استثمار 10 آلاف دولار إضافية سنوياً لمعرفة الفرق ثم 20 ألف
دولار، أضاءت عيناه لأنه أدرك أنه يمكنه التحكم في مستقبله)).
الفائدة المركبة
لنفترض أنك استثمرت ألف دولار بفائدة 5 في المئة، فإنك
ستتلقى دفعة فائدة بقيمة 50 دولاراً بعد السنة الأولى، لكنك تعيد استثمار
الفائدة التي كسبتها بنفس معدل 5 في المئة بدلاً من الحصول عليها نقداً،
بهذا تحسب الفائدة الخاصة بك على استثمار بقيمة 1050 دولاراً في السنة
الثانية والذي سيصبح 52.50 دولار، وتحسب الفائدة للسنة الثالثة على رصيد
قدره 1102.5 دولار، وهكذا.
والفائدة المركبة تعني أن رأس المال الأصلي الخاص بك يصبح أكبر بمرور الوقت، وسيولد دفعات فائدة أكبر بمرور الوقت.
استراتيجية 4 في المئة
إذا كنت لا ترغب أبداً في نفاد الأموال فإن القاعدة الأساسية هي ألا تسحب من رصيدك سنوياً أكثر من 4 في المئة.
بعبارة أخرى، إذا تمكنت من ادخار 350 ألف دولار عن طريق
التقاعد في سن 65 فيجب أن تكون السحوبات السنوية في حدود 14 ألف دولار
آمنة، وتضمن قدرتك على سحب هذا المبلغ لفترة طويلة من الزمن دون نفاد مالك.، بحسب موقع سي ان ان .
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