ما هي أفضل الزيوت لصحة الدماغ؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عندما نتحدث عن الدماغ، نجد أنه يتكون بنسبة 60% من الدهون بعد إزالة وزن الماء، مما يعكس الدور الرئيسي الذي تلعبه الدهون في بنية ووظيفة الدماغ، وبالتالي في صحته. وعلى الرغم من أهمية الدهون، فقد أمضى الخبراء عقودًا يحثون على اتباع نظام غذائي منخفض الدهون، ولكن الأدلة على هذه التوصيات العامة أصبحت أقل وضوحًا. والآن ندرك أن بعض أنواع الدهون الغذائية يمكن أن تكون مفيدة لصحة الدماغ والرفاهية العقلية، بحسب موقع " href="" target>سيكولوجي توداي والتي من أبرزها:

1. زيت الزيتون

إحدى أقوى العلاقات بين الفوائد الصحية (بما في ذلك فوائد الدماغ) والنظام الغذائي تتعلق بالنظام الغذائي المتوسطي او نظام البحر الأبيض المتوسط. ويتم وصف هذا النظام الغذائي عادة بأنه غني بالفاكهة، والخضروات، والأسماك، والدواجن، والمكسرات، وزيت الزيتون.

وقد وُجد مؤخرًا أن تناول نظام غذائي قريب من النظام الغذائي المتوسطي يرتبط بتقليل ضمور الدماغ وتحسين الذاكرة في دراسة نُشرت في مجلة "Neurology" عام 2021.



كما يُعتقد أن مكونات متعددة من هذا النظام الغذائي قد تقدم فوائد للدماغ، بما في ذلك غنى العناصر الغذائية النباتية، والألياف، وأحماض أوميغا-3 الدهنية. ولكن ركزت الكثير من الأبحاث على الآثار المعززة للدماغ المحتملة لزيت الزيتون البكر الممتاز، الذي يتكون من الدهون غير المشبعة.



ويعد زيت الزيتون البكر الممتاز (EVOO) شكلا من أشكال زيت الزيتون يتم الحصول عليه عن طريق استخراج الزيت من الزيتون دون استخدام الحرارة أو المذيبات. ويُعرف بأنه غني بالمغذيات النباتية المعروفة باسم البوليفينولات، والتي قد تكون لها تأثيرات وقائية على أدمغتنا وأجسامنا، بما في ذلك تقليل الالتهابات المفرطة، التي يُعتقد أنها دافع رئيسي لأمراض الدماغ.



وقد أظهرت الأبحاث أيضًا أن النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون البكر الممتاز قد يؤثر بشكل مفيد على ميكروبيوم الأمعاء، والذي يمكن أن ينقل الفوائد لصحة الدماغ عن طريق محور الأمعاء-الدماغ. وأخيرًا، فإن زيت الزيتون غني بحمض الأوليك، وهو دهون غير مشبعة قد يكون لها تأثيرات صحية على التمثيل الغذائي. وهذا ملحوظ نظرًا لأن التغيرات في الصحة الأيضية ترتبط الآن بشكل قوي بزيادة خطر الإصابة بمشاكل الدماغ بما في ذلك الخرف.



وبسبب كل دهونه غير المشبعة، فإن زيت الزيتون أكثر عرضة للأكسدة. وهذا يجعله من المهم الاحتفاظ به في وعاء مظلم بعيدًا عن الشمس والحرارة. زيت الزيتون يناسب السلطات، ووضعه فوق الأطعمة المطبوخة والنيئة، ويستخدم كزيت طهي. على الرغم من الاعتقاد منذ فترة طويلة أن زيت الزيتون يجب تجنبه في درجات الحرارة العالية، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يكون أكثر استقرارًا للقلي والطهي بدرجات حرارة أعلى.



2. الأطعمة الغنية بأوميغا-3 بما في ذلك المكسرات والبذور والأسماك

عندما نتحدث عن الدهون الصحية للدماغ، تكون دهون أوميغا-3 دائمًا في المقدمة. ذلك لأن الدماغ مركز بشكل كبير على دهون أوميغا-3، خاصة حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، الذي يشكل حوالي 90 في المئة من محتوى أوميغا-3 في الدماغ.



وارتبطت مستويات منخفضة من DHA في الدماغ بمشاكل في صحة الخلايا العصبية، والتعلم، والذاكرة. فيما ارتبطت مستويات أعلى من DHA في مجرى الدم بتحسن الإدراك.

وتشير العديد من المسارات البيوكيميائية (مثل تقليل الالتهاب العصبي) والدراسات البشرية إلى وجود علاقة بين أحماض أوميغا-3 الدهنية والمزاج، وتظهر بعض البيانات انخفاض مستويات أوميغا-3 في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزاجية.



وتحتوي مجموعة واسعة من الأطعمة النباتية والحيوانية على أحماض أوميغا-3 الدهنية. تشمل المصادر النباتية الغنية بأحماض أوميغا-3 المكسرات والبذور (خاصة الجوز، وبذور الكتان، وبذور الشيا).

ومع ذلك، يُلاحظ أن أوميغا-3 النباتية هي في الأساس جزيء يسمى حمض ألفا-اللينولينيك (ALA). على الرغم من أن بعض الأبحاث تشير إلى فوائد محتملة للدماغ مع ALA والأطعمة المحتوية على ALA، عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ، يتركز معظم البحث بدلاً من ذلك على أوميغا-3 الإيكوسابنتاينويك (EPA) وDHA.



ويمكن تحويل ALA إلى EPA ثم إلى DHA في أجسامنا، لكن هذه العملية غير فعالة للغاية. لهذا السبب، يوصي العديد من الخبراء باستهلاك صريح للأطعمة الغنية بـ EPA وDHA (مثل السلمون البري، والماكريل، والرنجة، والأنشوجة)، أو بتناول مكملات زيوت أوميغا-3.



3. زيت جوز الهند

على عكس أوميغا-3 والدهون الموجودة في زيت الزيتون، فإن الدهون في زيت جوز الهن هي في الغالب شكل من الدهون المشبعة. على الرغم من أن بعض الأبحاث تربط تناول الدهون المشبعة بالنتائج الصحية السلبية، فقد حدث تحول كبير في الفهم العام لكيفية تأثير الدهون المشبعة على أجسامنا.



كما هو الحال في كل جانب من جوانب العلم، يبدو أن التوازن هو المفتاح. ونحن الآن نتعلم أن دهون زيت جوز الهند قد يكون لها بالفعل تأثيرات إيجابية على أجسامنا وربما على أدمغتنا، على الرغم من أن هذا أكثر إثارة للجدل مقارنة بالأبحاث المتعلقة بمصادر دهون أوميغا-3 وزيت الزيتون!



وتعتبر الدهون الأكثر شيوعًا في زيت جوز الهند وهي جزيء مثير للاهتمام يسمى حمض اللوريك، الذي يشكل حوالي 50 في المئة من زيت جوز الهند. على عكس العديد من الدهون الأخرى، يُرسل حمض اللوريك مباشرة إلى الكبد عند امتصاصه في أمعائنا، حيث يستخدم للطاقة ويُحول إلى جزيئات أخرى (بدلاً من تخزينه كدهون).



ويُعتبر حمض اللوريك أيضًا مثالاً على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة التي غالبًا ما يتم دمجها في الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCT).

وأصبحت MCT مؤخرًا شائعة لدورها المحتمل في صحة الدماغ، جزئيًا لأنها يمكن أن تتحول إلى الكيتونات، وهي مصدر طاقة غير قائم على الجلوكوز يستطيع الدماغ والأعضاء الأخرى استخدامه. وعلى وجه التحديد، يبحث بعض الأبحاث فيما إذا كانت الكيتونات التي تنتجها MCT قد توفر طاقة (وبالتالي فوائد معرفية) لأدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.



تشير بيانات أخرى من الحيوانات وأنابيب الاختبار إلى أن زيت جوز الهند قد يساعد في قمع مسارات الالتهاب. مع كل هذا، مقارنة بالبيانات المتعلقة بزيت الزيتون ودهون أوميغا-3، لا يزال الرابط بين زيت جوز الهند وصحة الدماغ أقل تأكيدًا.



وعندما يتعلق الأمر باستخدام زيت جوز الهند، هناك العديد من الاختلافات مقارنة بزيت الزيتون. أولاً، زيت جوز الهند يكون صلبًا أو سائلًا حسب درجة حرارة الغرفة (نقطة انصهار الزيت حوالي 76 درجة فهرنهايت).

كما يفضل الكثيرون استخدام زيت جوز الهند كبديل للزبدة في الخبز، ولكن بالنسبة للطهي بدرجات حرارة عالية جدًا، قد لا يكون الخيار الأفضل. (لاحظ أن زيت جوز الهند المكرر أفضل للطهي بدرجات حرارة أعلى، ولكن زيت جوز الهند البكر أغنى بالبوليفينولات).

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