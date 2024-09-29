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يوم وطني للقراءة في الأردن

9/29/2024 11:53:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت ، اليوم الاحد ، في مؤسسة عبد الحميد شومان، وعشرات المواقع في جميع محافظات المملكة فعاليات ((ماراثون القراءة))، تحت شعار ((الأردن يقرأ))، بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة، وذلك بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الثقافي والأدبي.


وماراثون القراءة، هو فعالية ثقافية بدأت عام 2020، وتقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية، عن طريق عقد شراكات مع جهات عديدة لنشر الفكرة وتطبيقها في مساحات خارج المكتبة أو داخلها، ويتخلل الماراثون أنشطة تكسر إيقاعه وتعيد له الحيوية، للحد من شعور الملل خلال فترة القراءة المستمرة، ولتشجيع المشاركين على الاستمرار بالقراءة، مثل الألعاب الثقافية، تواقيع الكتب، أو القراءات القصصية، نادي القراءة، وغيرها من الأنشطة الثقافية والقرائية.

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