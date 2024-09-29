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توقيع كتاب أنا والطوفان للقاصة الهدهد في منتدى الرواد

9/29/2024 11:53:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- وقعت القاصة روضة الفرخ الهدهد، أول من أمس، كتابها "أنا والطوفان- مذكرات ثمانية أشهر من حرب 7 أكتوبر"، خلال الحفل الذي أقامه منتدى الرواد الكبار.
شارك في الحفل الذي أدارته المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، كل من: نائب رئيس رابطة الكتاب الأردنيين د.رياض ياسين، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين عبلة أبو علبة.
مديرة المنتدى هيفاء البشير، قالت "نحتفي بكتاب القاصة روضة الهدهد "أنا والطوفان"، وهو نوع من المذكرات والمشاعر التي دونتها خلال الأشهر الماضية متزامنة مع أحداث غزة، ويشاركنا في هذا الحفل كل من الأستاذة عبلة أبو علبة والدكتور رياض ياسين للإضاءة والحديث عن هذا المنجز".
وأضافت البشير "أنه منذ السابع من أكتوبر، والعالم كله يشهد أحداثاً غريبة بداية من طوفان الأقصى ومفاجأة المقاومة للعدو الصهيوني، إلى ما نراه من تضحيات وصمود ووقفة عزة وكرامة لأهل غزة الصابرين الصامدين والمحتسبين، وقد تعلقت أنظار العالم بشاشات التلفزيون متابعة لما يجري من أحداث مروعة قام بها الصهاينة رداً على مفاجأة الطوفان وانتقاماً لكرامتهم من الشعب الأعزل، ولكن صمود أهلنا وتضامنهم وصبرهم فاقت كل التوقعات".
ورأت البشير أنه في خضم هذه الأحداث الساخنة في منطقة فلسطين وبلاد الشام، يأتي كتاب الهدهد الذي ترصد فيه مشاعر أسرتها وحركة الشعب الأردني تجاه ما يجري في غزة والضفة شاهداً على فترة عصيبة عاشها الشعب الفلسطيني، ويضاف هذا الكتاب إلى عطائها الغزير في كتابة القصص للأطفال والتي تمحورت حول قضية فلسطين وأهلها وأبنائها.
من جهتها، قالت عضو رابطة الكتاب الأردنية عبلة أبو علبة "إن الهدهد سجلت في كتابها "أنا والطوفان"، الكثير من الحس المرهف والوجدان الوطني المتقد؛ حيث سجلت مذكراتها حول الحرب الصهيونية على الأهل في غزة، وتحديداً في الأشهر الثمانية الأولى. لقد تجلى في الكتاب الوثيقة، طوفان من المشاعر العميقة لدى الكاتبة التي لم تكتف بمتابعة الأخبار والحكم على المواقف، وإنما انخرطت في عمل تضامني واسع يجمع بين المعنوي والمادي واجتراح المعجزات من أجل التواصل مع غزة وأهلها المحاصرين الذين يتعرضون لحرب إبادة لم يحدث مثيل لها في التاريخ".
وأضافت أبو علبة "كان للمذكرات طعم خاص بنكهة قومية وأممية، إذ لم تغفل الكاتبة الربط بين العزة القومية التي حمل لواءها قادة كبار، مثل جمال عبد الناصر، وبين ما تقوم به المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال وهي تتصدى لأعتى قوة عسكرية وسياسية في ظل خذلان عربي لا سابق له"، مشيرة إلى أن الهدهد زينت هذه المذكرات بالمفردات والأسماء الجديدة التي ستبقى إضافات لامعة في المسيرة الكفاحية الطويلة للشعب الفلسطيني: الصمود والحاضنة الشعبية، وأبو عبيدة ويحيى سريع... وغيرها.
من جانبه، قدم نائب رئيس رابطة الكتاب الأردنيين د.رياض ياسين، قراءة في كتاب "أنا والطوفان" لروضة الهدهد، قائلا "إن "أنا والطوفان" مذكرات عايشت فيها الهدهد تجربة فريدة من العمل الدؤوب والعطاء الذي لا يعرف الحدود ولا يعترف بالقيود، روضة الهدهد مقاومة حقيقية شجاعة لا تعرف الكلل والملل، "أنا والطوفان" معركة الإصرار والتحدي والفرص وتحمل المسؤولية، وسيطرت عليها فكرة العطاء والمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه ما يجري في غزة، فخلدت نفسها في تاريخ العمل من أجل فلسطين".
وقال ياسين "إن كتاب "أنا والطوفان" يجسد الأديب الملتزم والمثقف العضوي، فلا يوجد عنوان في هذه الذكريات إلا ويكرس هذا المنحى تماما، ابتداء من العنوان الذي يجعل الكاتب جزءا من الحدث، ولا أغالي إذا قلت بأن الكاتبة عندما تحذف حرف الواو من العنوان يصبح أكثر تعبيرا والتحاما بما سردته في كتابها"، لافتا إلى أن الهدهد سجلت مقولات مهمة تعبر عن مواقف لا تقبل القسمة على الوطن، فقد صنفت أولئك الذين أدانوا المقاومة واعتبرتهم يمثلون الخيانة بعينها.
وخلص ياسين إلى أن هذا الكتاب هو وثيقة للأجيال؛ فالمؤلفة توثق حروب إسرائيل على غزة وتسمياتها لهذه الحروب، عملية الرصاص المصبوب العام 2008، عامود السحاب العام 2012، الجرف الصامد 2014، وصولا الى عملية السيوف الحديدية العام 2023؛ أي الحرب الأخيرة طوفان الأقصى، مبينا أن الهدهد تروي من خلال حادثة مهمة عندما عثرت على صندوق قديم في منزل أهلها فيه أوراق صفراء قديمة كبيرة الحجم فيها عقود تمليك وإيجار لعدد من عقارات والدها وعائلته في يافا مسقط رأسها وفي منطقة بربرة قرب غزة وكيف قامت بعملية إعادة حفظ هذه الأوراق بالنايلون وترميمها وحفظها على قرص "سي دي".
وقالت المؤلفة روضة الهدهد، إن كتابها "أنا والطوفان" قد جمعت فيه مذكراتها وما تفاعلت معه خلال الأشهر الثمانية الأولى من بدء طوفان الأقصى، مبينة أنه هو ليس بتأريخ للحوادث، فهذا التاريخ موجود في المحطات والإذاعات وقنوات التواصل كافة، "إنه ما شعرتُ به أنا أو قمت به أنا وبعض من عائلتي وزميلاتي، حيث إنني جزء من هذا الوطن الذي تفجرت فيه العواطف الوطنية مع بدء هذا الطوفان".
وأضافت الهدهد: "هذا هو كتابي: خيط رفيع من نسيج كبير مما جرى على أرضنا العربية. خيط من المقاومة المسلحة على أرض غزة أو الضفة الغربية، خيط من المقاومة في لبنان واليمن.. خيط من الحركة الدبلوماسية الدؤوبة يقوم بها الأردن ومصر وقطر. ونسيج كبير نتابعه وبحرقة، لا يتوقف لساننا عن الدعاء لله بالنصر المؤزر، فله الأمر من قبل ومن بعد. وما النصر إلا من عند الله".
وخلصت الهدهد إلى أن معركة طوفان الأقصى وصلت إلى أذهان وعقول أبنائنا وأحفادنا. يتابعونها ويتعرفون على قضية فلسطين كما تابعها ملايين الشباب في العالم فعرفوها. كم حاولت الصهيونية العالمية إلغاء اسم فلسطين وعلمها وجغرافيتها وتاريخها وهويتها وتراثها، ولكن هذا الطوفان أعاد الأمور إلى نصابها. وفجرت فينا غزة الكثير، لغزة وأبنائها قلت وأقول "نقبل أياديكم، نقبل الأرض تحت نعالكم.. ندعو لكم ليل نهار ومع كل صلاة، أن ينصركم وأن يتقبل شهداءكم، ويداوي جرحاكم، وأن يطعمكم من جوع، وأن يسقيكم الماء العذب الفرات، وأن يحول خوفكم أمنا وعسركم يسرا".
من جانبها، أشارت الدكتورة أريج الرواشدة التي قامت بمراجعة الكتاب وتدقيقه لغويا، إلى أهمية الكتاب في التوثيق، وقرأت نصوصا من الكتاب يتحدث عن جوانب إنسانية.

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