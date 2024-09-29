طارق زياد: الأدوار النمطية لا تحدث فرقا في مسيرة الفنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- يمتلك الفنان
الأردني الدكتور طارق زياد مخزونا فكريا ومقومات تبدأ بالوعي، ولا تنتهي عند حدود المسؤولية الإبداعية في جُل أعماله التلفزيونية والمسرحية للوصول إلى ذاكرة الجمهور.
ويتقن زياد الشخصيات التي تسند إليه، فهو منتم للإبداع الحقيقي ويعرف جيدا ما يريد، وهو قادر على أن يستحوذ على اهتمام الجمهور الأردني، سواء دراميا أو مسرحيا، فهو يثبت من دور لآخر في أي عمل فني أنه يمتلك تقنيات الممثل المحترف الذي يقرأ الشخصية جيداً، ويعيش تفاصيلها ويفكك معالمها بحرفية عالية.
ويعود الفنان إلى الشاشة الفضية، بعد انقطاع دام ما يزيد على خمسة أعوام ونيف، من خلال مشاركته في أحداث المسلسل الدرامي البدوي "عدالة الصحراء"، الذي يخرجه محمد العوالي، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما الأردنية، معللا أسباب غيابه عن الساحة الفنية، ليتفرغ لدراسة الدكتوراه في الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة مؤتة، وذلك خلال فترة جائحة "كورونا"، وفق ما قال: "اخترت هذه العينة التي تعد جزءا لا يتجزأ من المجتمع الأردني ونظرا لإيماني بدورهم التنويري، لما اخترتهم ولما درست هذه الدراسة برمتها للكتابة عنهم وعن مشاكلهم، لأني أعلم علم اليقين ما يعاني منه الفنان الأردني"، مشيراً إلى عنوان أطروحة الدكتوراه حول (الاستقرار الوظيفي لدى الفنانين الأردنيين)، وتعد أول رسالة في الشرق الأوسط تتفرد بالكتابة عن الفنانين الأردنيين تحديداً، وبعد هذا الانقطاع عن المسرح والتلفزيون عدت للمشاركة بمسرحية (حسون المسرح)، في العام 2022، فور تخرجي وحصولي على درجة الدكتوراه، ثم مسرحية (قلادة السعادة)، وتليها مسرحية (بائع متجول).
ونظراً للظروف المحيطة بالمسرح الأردني والشروط والقواعد وطريقة اختيار العروض ونظام المهرجانات والمواسم المسرحية، فقد قررت الدخول بمعركة الإنتاج المسرحي وذلك في العام الماضي، حيث قمت بكتابة مسرحية (الأسير) وإخراجها وعرضها في إطار فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ(37)، وشاركت في مسرحية (أرض الخير)، وفي العام الحالي، قمت بكتابة وإخراج مسرحية (معلش)، التي تم عرضها ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ(38).
ويرى زياد في سياق حديثه لـ"الغد"، أن في المسرح ثمة تغيير في طريقة اختيار العروض والبروفات.
لذلك، لم يرضخ زياد إلى الاستسلام والانسحاب من المهنة، فقد اتخذ قراراً صعباً للإنتاج المسرحي، رغم أنه مرهق ماليا وذهنيا وفكريا، واختيار فريق عمل يتماهى مع الظروف الراهنة التي وصفها بالصعبة، مشيراً إلى أنه متمسك بأعمال الدوبلاج والصوتيات إلى أن تتعافى أمور المسرح، وينشط دور الأعمال التلفزيونية.
ويزيد قائلا: "فكما نعلم أن رأس المال جبان وبالتالي المنتج يختار من ينجيه ويقوده إلى بر الأمان، فلا تنوع ولا لون ولا أي ما يدعو للمتعة في متابعة الأعمال التلفزيونية بالوقت الراهن، وأصبحت أكثر من الاعتذارات لتلك الأعمال لدرجة أنني قمت بالاعتذار عن خمسة أدوار لشركة إنتاج واحدة، في العام نفسه، عدا عن اعتذاري لغيرها من الشركات، وذلك لأن الأدوار إما سطحية وإما نمطية وكلاهما لا يرضي موهبتي ولا يوجد ما يحفزني لتقديم ما يحدث فرقاً ما، وأحيانا تكون الأدوار جيدة، ولكن العائد المادي سيئ، ولكن مهما تكالبت الظروف، فلن أستسلم وأرضخ لكل من تسول له نفسه بتبخيس الفنان الأردني".
وانضم الفنان زياد إلى هيئة التدريس في جامعة جدارا ضمن تخصصه، ويسعى إلى تأسيس قسم للفنون المسرحية في جامعة جدارا، بعد أن تم الحصول على الموافقة من قبل هيئة اعتماد التعليم العالي، والسماح بإنشاء كلية الفنون والتصميم، مثمناً جهود رئيس هيئة المديرين عطوفة الدكتور شكري المراشدة على تبني الكلية وعلى إيمانه بدور الفن، "ابتداءاً من احتوائي ضمن كوكبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتعريف بي كفنان، والاعتزاز بذلك من قبله بالمحافل كافة، وأيضاً أشكره على إقامة كلية الفنون والتصميم التي ستخرج كوكبة من الفنانين الأكاديميين بالمستقبل القريب إن شاء الله".
كما يسعى إلى إقامة قسم الفنون المسرحية الذي سيمنح تخصص الإخراج والتمثيل لأبنائنا الطلبة، لتكون جدارا أول جامعة خاصة تمنح هذا التخصص، ساعياً في تحقيق هوايته في أرشفة كل ما هو قديم وجميل ويؤرخ تاريخنا الفني الأردني العريق، معبراً عن أسفه لعدم استجابة إدارات التلفزيون الأردني المتعاقبة لتقديمه مشروعاً حول برنامجاً لأرشيف الفن الأردني وتاريخه وحاضره ومستقبله، متمنياً أن يتعافى المسرح وأن يحصل الممثل على حقوقه المعنوية قبل المادية. والممثل له الحق في معرفة مصير المسرحية التي سيشارك فيها، من حيث الأجر ومدة البروفات وعدد العروض، وأن تحصل المسرحيات على حقها في الترويج داخليا وخارجيا، ضمن أطر فنية بعيدة كل البعد عن العلاقات الشخصية والواسطات.
ويذكر أن الفنان طارق زياد بدأ مشواره الفني بالانضمام إلى فرقة (مسرح الفن إربد)، التي كان يرأسها المخرج باسم دلقموني وشارك في العديد من الأعمال المسرحية، وهي: (المستأجر الجديد، اسكافي حافي، تك تاك، وفنخور يعيش مجنوناً)، حيث كانت أقيمت بروفات المسرحيات في جامعة اليرموك ثم تم عرضها بالمكان ذاته، فكانت تلك هي مرحلته الأولى كممثل هاو وطالب جامعي في الوقت ذاته، إلى أن حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير، بعد ذلك لينطلق إلى مرحلة الاحتراف وذلك في العام 2007، من خلال مشاركته في مهرجان إربد المسرحي الأول والذي تماهى مع انطلاق إربد عاصمة للثقافة الأردنية، ضمن مسرحيتين وهما: مسرحية (نعم) ومسرحية (رحلة نكره)، وفي العام الذي يليه شارك في مهرجان إربد المسرحي الثاني بمسرحية (جماجم وعظام).
وأما المرحلة الثانية، فهي الدوبلاج والصوتيات والتي تميزت بالجمال والصعوبة في آن واحد، لأنه مرهق بالرغم من جمال نتاجه الفني ثم الأعمال التلفزيونية، وذلك في العام 2009 كمحطة جديدة، فكانت أولى المشاركات التلفزيونية ومن أبرزها مسلسل (نساء من البادية)، (قبائل الشرق) ومسلسل (جمر الغضا)، والعمل التلفزيوني (الحكي إلنا)، وفي العام 2010، شارك في مسلسل (وين ماطقها عوجة)، و(بوابة القدس- الطريق إلى باب الواد)، وفي العام 2011، شارك في مسلسل (بيارق العربا)، (دموع القمر)، ومن ثم (دراما الأيادي البيضاء)، ومسرحية (كبسة منسف دوت كوم)، وفي العام 2012، شارك في مسلسل (أيام الخلود)، (مسلسل حليميات) ومسرحية (اخدم نفسك).
وفي العام 2013، شارك في مسلسل (زهر البنفسج)، (الصلح خير)، مسلسل (أصل الحكاية)، ومسرحية (شريك وحبة الزيتون)، وفي العام 2014، قدم مسلسل (موج أزرق)، (3 في 3)، (حط بالخرج) ومسرحية (الوضع زينون) من إخراج الراحل خالد الطريفي.
وفي العام 2015، شارك في مسلسل (نص على نص)، (وعد الغريب) والمسرحيات الآتية: ( بوابة خمسة)، مسرحية (إرهاب عالباب)، (أغنية على المسرح)، و(ربيعنا أحلام)، وفي العام 2016، شارك في مسلسل (دقة قلب)، (العزيمة)، (عنبر جيم) ومسرحية (الحب في زمن الحرب- أن تكون عنترة).
وفي العام 2017، شارك في مسرحية (وطن النشامى) ومسلسل (تل السنديان) و(ذباح غليص)، وفي العام 2018، شارك في مسلسل (دقة عالوتر)، و(هاشتاق)، و(ثأر غليص) وبمسرحية (معاناة السيد موكنبوت)، و(رحلة رقم 50)، وفي العام 2019، شارك في مسلسل (فتنه).
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