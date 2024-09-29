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طارق زياد: الأدوار النمطية لا تحدث فرقا في مسيرة الفنان

9/29/2024 11:53:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- يمتلك الفنان الأردني الدكتور طارق زياد مخزونا فكريا ومقومات تبدأ بالوعي، ولا تنتهي عند حدود المسؤولية الإبداعية في جُل أعماله التلفزيونية والمسرحية للوصول إلى ذاكرة الجمهور.
ويتقن زياد الشخصيات التي تسند إليه، فهو منتم للإبداع الحقيقي ويعرف جيدا ما يريد، وهو قادر على أن يستحوذ على اهتمام الجمهور الأردني، سواء دراميا أو مسرحيا، فهو يثبت من دور لآخر في أي عمل فني أنه يمتلك تقنيات الممثل المحترف الذي يقرأ الشخصية جيداً، ويعيش تفاصيلها ويفكك معالمها بحرفية عالية.
ويعود الفنان إلى الشاشة الفضية، بعد انقطاع دام ما يزيد على خمسة أعوام ونيف، من خلال مشاركته في أحداث المسلسل الدرامي البدوي "عدالة الصحراء"، الذي يخرجه محمد العوالي، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما الأردنية، معللا أسباب غيابه عن الساحة الفنية، ليتفرغ لدراسة الدكتوراه في الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة مؤتة، وذلك خلال فترة جائحة "كورونا"، وفق ما قال: "اخترت هذه العينة التي تعد جزءا لا يتجزأ من المجتمع الأردني ونظرا لإيماني بدورهم التنويري، لما اخترتهم ولما درست هذه الدراسة برمتها للكتابة عنهم وعن مشاكلهم، لأني أعلم علم اليقين ما يعاني منه الفنان الأردني"، مشيراً إلى عنوان أطروحة الدكتوراه حول (الاستقرار الوظيفي لدى الفنانين الأردنيين)، وتعد أول رسالة في الشرق الأوسط تتفرد بالكتابة عن الفنانين الأردنيين تحديداً، وبعد هذا الانقطاع عن المسرح والتلفزيون عدت للمشاركة بمسرحية (حسون المسرح)، في العام 2022، فور تخرجي وحصولي على درجة الدكتوراه، ثم مسرحية (قلادة السعادة)، وتليها مسرحية (بائع متجول).
ونظراً للظروف المحيطة بالمسرح الأردني والشروط والقواعد وطريقة اختيار العروض ونظام المهرجانات والمواسم المسرحية، فقد قررت الدخول بمعركة الإنتاج المسرحي وذلك في العام الماضي، حيث قمت بكتابة مسرحية (الأسير) وإخراجها وعرضها في إطار فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ(37)، وشاركت في مسرحية (أرض الخير)، وفي العام الحالي، قمت بكتابة وإخراج مسرحية (معلش)، التي تم عرضها ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ(38).
ويرى زياد في سياق حديثه لـ"الغد"، أن في المسرح ثمة تغيير في طريقة اختيار العروض والبروفات.
لذلك، لم يرضخ زياد إلى الاستسلام والانسحاب من المهنة، فقد اتخذ قراراً صعباً للإنتاج المسرحي، رغم أنه مرهق ماليا وذهنيا وفكريا، واختيار فريق عمل يتماهى مع الظروف الراهنة التي وصفها بالصعبة، مشيراً إلى أنه متمسك بأعمال الدوبلاج والصوتيات إلى أن تتعافى أمور المسرح، وينشط دور الأعمال التلفزيونية.
ويزيد قائلا: "فكما نعلم أن رأس المال جبان وبالتالي المنتج يختار من ينجيه ويقوده إلى بر الأمان، فلا تنوع ولا لون ولا أي ما يدعو للمتعة في متابعة الأعمال التلفزيونية بالوقت الراهن، وأصبحت أكثر من الاعتذارات لتلك الأعمال لدرجة أنني قمت بالاعتذار عن خمسة أدوار لشركة إنتاج واحدة، في العام نفسه، عدا عن اعتذاري لغيرها من الشركات، وذلك لأن الأدوار إما سطحية وإما نمطية وكلاهما لا يرضي موهبتي ولا يوجد ما يحفزني لتقديم ما يحدث فرقاً ما، وأحيانا تكون الأدوار جيدة، ولكن العائد المادي سيئ، ولكن مهما تكالبت الظروف، فلن أستسلم وأرضخ لكل من تسول له نفسه بتبخيس الفنان الأردني".
وانضم الفنان زياد إلى هيئة التدريس في جامعة جدارا ضمن تخصصه، ويسعى إلى تأسيس قسم للفنون المسرحية في جامعة جدارا، بعد أن تم الحصول على الموافقة من قبل هيئة اعتماد التعليم العالي، والسماح بإنشاء كلية الفنون والتصميم، مثمناً جهود رئيس هيئة المديرين عطوفة الدكتور شكري المراشدة على تبني الكلية وعلى إيمانه بدور الفن، "ابتداءاً من احتوائي ضمن كوكبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتعريف بي كفنان، والاعتزاز بذلك من قبله بالمحافل كافة، وأيضاً أشكره على إقامة كلية الفنون والتصميم التي ستخرج كوكبة من الفنانين الأكاديميين بالمستقبل القريب إن شاء الله".
كما يسعى إلى إقامة قسم الفنون المسرحية الذي سيمنح تخصص الإخراج والتمثيل لأبنائنا الطلبة، لتكون جدارا أول جامعة خاصة تمنح هذا التخصص، ساعياً في تحقيق هوايته في أرشفة كل ما هو قديم وجميل ويؤرخ تاريخنا الفني الأردني العريق، معبراً عن أسفه لعدم استجابة إدارات التلفزيون الأردني المتعاقبة لتقديمه مشروعاً حول برنامجاً لأرشيف الفن الأردني وتاريخه وحاضره ومستقبله، متمنياً أن يتعافى المسرح وأن يحصل الممثل على حقوقه المعنوية قبل المادية. والممثل له الحق في معرفة مصير المسرحية التي سيشارك فيها، من حيث الأجر ومدة البروفات وعدد العروض، وأن تحصل المسرحيات على حقها في الترويج داخليا وخارجيا، ضمن أطر فنية بعيدة كل البعد عن العلاقات الشخصية والواسطات.
ويذكر أن الفنان طارق زياد بدأ مشواره الفني بالانضمام إلى فرقة (مسرح الفن إربد)، التي كان يرأسها المخرج باسم دلقموني وشارك في العديد من الأعمال المسرحية، وهي: (المستأجر الجديد، اسكافي حافي، تك تاك، وفنخور يعيش مجنوناً)، حيث كانت أقيمت بروفات المسرحيات في جامعة اليرموك ثم تم عرضها بالمكان ذاته، فكانت تلك هي مرحلته الأولى كممثل هاو وطالب جامعي في الوقت ذاته، إلى أن حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير، بعد ذلك لينطلق إلى مرحلة الاحتراف وذلك في العام 2007، من خلال مشاركته في مهرجان إربد المسرحي الأول والذي تماهى مع انطلاق إربد عاصمة للثقافة الأردنية، ضمن مسرحيتين وهما: مسرحية (نعم) ومسرحية (رحلة نكره)، وفي العام الذي يليه شارك في مهرجان إربد المسرحي الثاني بمسرحية (جماجم وعظام).
وأما المرحلة الثانية، فهي الدوبلاج والصوتيات والتي تميزت بالجمال والصعوبة في آن واحد، لأنه مرهق بالرغم من جمال نتاجه الفني ثم الأعمال التلفزيونية، وذلك في العام 2009 كمحطة جديدة، فكانت أولى المشاركات التلفزيونية ومن أبرزها مسلسل (نساء من البادية)، (قبائل الشرق) ومسلسل (جمر الغضا)، والعمل التلفزيوني (الحكي إلنا)، وفي العام 2010، شارك في مسلسل (وين ماطقها عوجة)، و(بوابة القدس- الطريق إلى باب الواد)، وفي العام 2011، شارك في مسلسل (بيارق العربا)، (دموع القمر)، ومن ثم (دراما الأيادي البيضاء)، ومسرحية (كبسة منسف دوت كوم)، وفي العام 2012، شارك في مسلسل (أيام الخلود)، (مسلسل حليميات) ومسرحية (اخدم نفسك).
وفي العام 2013، شارك في مسلسل (زهر البنفسج)، (الصلح خير)، مسلسل (أصل الحكاية)، ومسرحية (شريك وحبة الزيتون)، وفي العام 2014، قدم مسلسل (موج أزرق)، (3 في 3)، (حط بالخرج) ومسرحية (الوضع زينون) من إخراج الراحل خالد الطريفي.
وفي العام 2015، شارك في مسلسل (نص على نص)، (وعد الغريب) والمسرحيات الآتية: ( بوابة خمسة)، مسرحية (إرهاب عالباب)، (أغنية على المسرح)، و(ربيعنا أحلام)، وفي العام 2016، شارك في مسلسل (دقة قلب)، (العزيمة)، (عنبر جيم) ومسرحية (الحب في زمن الحرب- أن تكون عنترة).
وفي العام 2017، شارك في مسرحية (وطن النشامى) ومسلسل (تل السنديان) و(ذباح غليص)، وفي العام 2018، شارك في مسلسل (دقة عالوتر)، و(هاشتاق)، و(ثأر غليص) وبمسرحية (معاناة السيد موكنبوت)، و(رحلة رقم 50)، وفي العام 2019، شارك في مسلسل (فتنه).

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