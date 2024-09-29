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الرعاية التلطيفية.. تحسين جودة حياة المرضى هي السر

9/29/2024 11:53:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يذكرنا شهر التوعية بالألم وإدارة الألم العالمي، الذي يأتي في أيلول (سبتمبر) من كل عام، بالتحديات الكبيرة التي يفرضها الألم المزمن والأمراض الخطيرة.
في هذا الصدد تتصدر فرق الرعاية التلطيفية بدورها الذي تقدمه، الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة المرضى الذين يواجهون هذه التحديات، حيث يركز نهجهم الشامل على تخفيف المعاناة وتعزيز الرفاهية، ومعالجة ليس فقط الأعراض الجسدية فحسب، بل أيضا الاحتياجات العاطفية والاجتماعية والنفسية. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
وتعد إدارة الألم ضرورية في الرعاية الصحية، حيث يؤثر الألم المزمن على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي غالبًا إلى الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية، على عكس الألم الحاد الذي يشير عادة إلى إصابة ويحد من الشفاء، فيما يستمر الألم المزمن غالبا من دون سبب واضح، حيث يكون هذا الانزعاج المستمر الذي يسببه الألم منهكا، ولا يؤثر فقط على الصحة البدنية ولكن أيضا على البنية العاطفية والنفسية، قد لا تكون استراتيجيات إدارة الألم التقليدية، مثل الأدوية، كافية أو قد تؤدي إلى آثار جانبية تعقد حالة المريض.
يقول الدكتور نيل أرون استشاري الرعاية والطب التلطيفي، عضو منظمة الصحة العالمية ضمن شبكة الخبراء في إقليم شرق المتوسط للرعاية التلطيفية: "إنه تم تصميم الرعاية التلطيفية للمرضى من أي عمر وفي أي مرحلة من مراحل المرض الخطيرة، وعلى عكس العلاج الشافي الذي يستهدف المرض نفسه، تهدف الرعاية التلطيفية إلى تحسين جودة الحياة من خلال تقديم الدعم الشامل، وتتكون فرق الرعاية التلطيفية من متخصصين متنوعين، بما في ذلك الأطباء والممرضات والعاملين الاجتماعيين والمعالجين، الذين يعملون بشكل تعاوني لإنشاء خطط رعاية فردية، ويضمن هذا النهج متعدد التخصصات مراعاة جميع جوانب تجربة المريض ومعالجتها".
إدارة الألم والتقييم الشامل
ويوضح أن أحد الأدوار الأساسية لفرق الرعاية التلطيفية، هو إدارة الألم بشكل فعال، حيث يمكن أن يكون الألم المزمن مرهقا، وغالبًا ما يؤدي إلى قيود جسدية ومشكلات عاطفية ونفسية وهنا تقوم فرق الرعاية التلطيفية بتقييم آلام المريض من خلال تقييمات مفصلة، مع مراعاة ليس فقط الحالة الجسدية، ولكن أيضا الأبعاد النفسية والعاطفية، حيث يتم استخدام نهجا متعدد الوسائط لإدارة الألم، والجمع بين الأدوية والعلاج الطبيعي والدعم النفسي والعلاجات التكميلية مثل الوخز بالإبر أو التدليك، ويساعد هذا النهج الشخصي في تخفيف الألم بشكل أكثر فعالية، وتعزيز الراحة العامة.
الدعم العاطفي والنفسي
ويؤكد الدكتور نيل أهمية الدعم العاطفي لمرضى الأمراض والآلام المزمنة، حيث يمكن أن يؤدي العيش بمرض خطير إلى مشاعر القلق والاكتئاب والعزلة، وهنا تقدم فرق الرعاية التلطيفية الدعم العاطفي والنفسي الحاسم من خلال الاستشارة والعلاج، ويمكن لمتخصصي الصحة العقلية داخل الفريق مساعدة المرضى على التعامل مع العبء العاطفي لحالتهم، وتقديم استراتيجيات لإدارة التوتر والقلق، فمن من خلال معالجة هذه العوامل النفسية، يمكن للرعاية التلطيفية أن تعزز بشكل كبير الشعور العام للمريض بالرفاهية والمرونة، ويعتبر التواصل الفعال أمرا حيويا في الرعاية التلطيفية، حيث تعمل فرق الرعاية التلطيفية كمدافعين عن المرضى، وتسهل الحوارات المفتوحة بين المرضى والأسر ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين، ويضمن هذا النهج التعاوني أن كل من يشارك يفهم تفضيلات المريض وقيمه وأهدافه، من خلال تعزيز بيئة يشعر فيها المرضى بأنهم مسموعون، تساعد فرق الرعاية التلطيفية في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خيارات العلاج الخاصة بهم، ومواءمة الرعاية مع رغباتهم.
دعم الأسرة
ويؤكد الدكتور نيل أرون، أن المرض والألم المزمن لا يؤثر على المرضى فحسب، بل يؤثر أيضا على أسرهم، لذا فإن فرق الرعاية التلطيفية تدرك أهمية مشاركة الأسرة في عملية الرعاية، فهم يوفرون الموارد والدعم لأفراد الأسرة، ويساعدونهم في التنقل عبر تعقيدات تقديم الرعاية، وقد يشمل هذا الدعم التثقيف حول المرض، واستراتيجيات التأقلم لإدارة الإجهاد، وخدمات الاستشارة، من خلال معالجة احتياجات الأسرة، تعزز فرق الرعاية التلطيفية بيئة أكثر دعما لكل من المرضى وأحبائهم، وهنا نستخلص أن دور فرق الرعاية التلطيفية حاسم في تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، إن نهجهم الشامل الذي يركز على المريض لا يعالج الألم الجسدي فحسب، بل يعالج أيضا الاحتياجات العاطفية والاجتماعية والروحية، ومن خلال توفير الدعم الشامل، وتعزيز التواصل الفعال، وإشراك الأسر في عملية الرعاية، تعمل فرق الرعاية التلطيفية على تمكين المرضى من التعايش بهدف، وبينما نحتفل بشهر التوعية بالألم العالمي، من الضروري الاعتراف بالمساهمات القيمة للرعاية التلطيفية في تحسين حياة أولئك الذين يواجهون الألم المزمن والتحديات الصحية الخطيرة.

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