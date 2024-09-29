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الانتحار بين الطبيبات.. عالم يحظى بنظرة أكثر عمقا

9/29/2024 11:53:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجدت دراسة حديثة أجرتها عالمة الأوبئة إيفا شيرنهامر أن الطبيبات يواجهن خطرا مرتفعا بنسبة 24 في المائة للانتحار مقارنة بالسكان بشكل عام.
الرقم صادم، ولكنه تحسن كثيرا مقارنة بما اكتشفه الأستاذ المساعد لعلم الأوبئة في كلية تشان بجامعة هارفارد قبل عقدين من الزمان. ثم كانت احتمالات الطبيبات الإناث أعلى بنسبة 76 في المائة. شرعت شيرنهامر في البحث لأول مرة بعد فقدان زملاء مقربين.
من المعروف منذ بعض الوقت أن معدلات الانتحار بين الأطباء الذكور كانت أعلى من عامة الناس - ووجد تحليل شيرنهامر لعام 2004 معدل خطر أعلى بنسبة 5 في المائة. لكن المستوى بالنسبة للنساء كان كبيرا آنذاك - وما يزال كذلك الآن.
من المعروف منذ فترة طويلة أن الأطباء يعانون من معدلات انتحار أعلى من عامة الناس. حقيقة أن الأطباء الذكور لديهم خطر أعلى للانتحار لوحظت منذ فترة طويلة في الأوراق البحثية، ولكن لم يتم تقييمها بشكل منهجي حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كان هناك بيانات أقل بكثير عن الطبيبات. وذلك لأن النساء دخلن مجال الطب منذ فترة ليست طويلة. لكن اليوم، يشكلن أكثر من 50 في المائة من طلاب الطب في الولايات المتحدة. عندما نُشر تحليل في العام 2004، حظي بمزيد من الاهتمام بسبب الأدلة الموحدة. وفي ذلك الوقت، كان خطر الانتحار أعلى بكثير بالنسبة للنساء منه بالنسبة للرجال. وقد أدى ذلك إلى الكثير من التفكير حول ما يمكن أن يساهم في هذا.
أشار زملاء في هذا المجال إلى أشياء مثل العبء المزدوج الذي تتحمله النساء العاملات كطبيبات: موازنة عملهن مع المنزل. هناك ضغوط وإرهاق في العمل؛ تنطبق هذه الأشياء على كل من الرجال والنساء، ولكن ربما بسبب الضغط الإضافي على النساء كان له تأثير أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، كان التحرش الجنسي موضوعا كبيرا قبل 20 عاما لأنه ظهرت بعض البيانات الحديثة التي تُظهر أن ثلاثة أرباع النساء تعرضن لبعض أشكال التحرش في وظائفهن من زملائهن الذكور.
ثم بشكل عام، أشياء مثل الصحة العقلية: من المعروف أو الملاحظ - بشكل منهجي أو غير منهجي - أن الأطباء يميلون إلى أن يكونوا أكثر انتقادا لأنفسهم، وأكثر عرضة للكمال، وبالتالي ربما غير قادرين على الارتقاء إلى مستوى هذه التوقعات. يمكن أن يؤدي هذا إلى الإحباط المستمر من أنفسهم. لقد لوحظ أن معدلات الاكتئاب أعلى في بعض الوظائف، وخاصة في المجال الطبي.
إن تحسين إستراتيجيات الصحة العقلية للأطباء أمر بالغ الأهمية بالإضافة إلى خلق بيئات داعمة ومكافحة التمييز بين الجنسين وإدراج الصحة العقلية في التدريب. نريد التأكد من أن الأطباء يعرفون أن هذا موضوع يمكنهم التحدث عنه وأن هناك جهودا وقائية مع أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية قد يواجهونها لتقليل هذا العبء.
أظهرت دراسة أن الفجوة بين الأطباء من الرجال والنساء قد تقلصت، ولكن الطبيبات ما يزال لديهن خطر الانتحار بنسبة 24 %. ما الذي ساعد وكيف يمكننا تقليص الفجوة بشكل أكبر؟
لا يمكن أن يكون هذا مجرد تكهنات، ولكن أعتقد أن حقيقة أن عددا أكبر من النساء الآن في مهنة الصحة ربما يكون عاملا مهما. لأنه إذا فكرت في الأرقام التي تشير إلى أن 75 % من جميع النساء تعرضن لشكل من أشكال التحرش قبل 20 عاما فقط، هذه الأرقام قد انخفضت.
إن تخفيضات ساعات العمل للأطباء حدثت، بسبب الدراسات التي أظهرت أنه إذا لم ينام الأطباء بشكل كافٍ، فإنهم يرتكبون المزيد من الأخطاء الطبية. ساعدت الدراسات التي أجراها تشاك سيزلر من قسم طب النوم في كلية الطب بجامعة هارفارد في تغيير اللوائح المتعلقة بساعات العمل.
كل هذه الأشياء قللت من العبء على هؤلاء النساء. دائما ما يكون لدينا تأخير عندما تنظر إلى البيانات من عامين مضيا، وربما نقترب من نقطة حيث ستستمر الفجوة في الانغلاق إذا واصلنا الجهود المبذولة الآن في المستشفيات.
كيف تشعر أننا نستطيع مساعدة أطبائنا على أفضل وجه؟
إن التحدث عن صحتك أو صحتك العقلية في بيئة تشعر فيها بحرية المشاركة مع زملائك أمر مهم، ولكننا نحتاج أيضا إلى أن نكون قادرين على طلب المساعدة خارج نطاقك المهني.
مع وجود أكثر من 50 % من الأطباء الآن من النساء، يمكن للمرء أن يتكهن بأن بعض أوجه القصور أو المشاكل التي ربما واجهوها في ذلك الوقت قد تم تخفيفها إلى حد ما من خلال هذا التدفق من الزميلات الإناث. كانت فرضيتنا الأساسية هي أن نرى أن معدلات الانتحار المرتفعة قد انخفضت قليلا. وهذا ما وجدناه. انخفضت النسبة بالفعل.
هل كانت هناك أي قيود على هذه الدراسة؟ أحدها كان التركيبة السكانية للنساء في الدراسة، اللاتي كن في الغالب من الولايات المتحدة وأوروبا.
التركيبة السكانية مهمة. إذا فكرت في الهند، فقد سمعنا مؤخرا عن كيفية تعرض الأطباء للهجوم والمضايقة، وخاصة الطبيبات الإناث. ربما تكون بعض الدروس التي تعلمناها في الولايات المتحدة وأوروبا - أنه مع حصول النساء على المزيد من الحقوق المتساوية، تقل نسبة المتاعب النفسية التي يشعرن بها.

ترجمة: إبراهيم علي أبورمان
صيدلي وزارة الصحة

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