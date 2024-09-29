الانتحار بين الطبيبات.. عالم يحظى بنظرة أكثر عمقا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجدت دراسة حديثة أجرتها عالمة الأوبئة إيفا شيرنهامر أن الطبيبات يواجهن خطرا مرتفعا بنسبة 24 في المائة للانتحار مقارنة بالسكان بشكل عام.
الرقم صادم، ولكنه تحسن كثيرا مقارنة بما اكتشفه الأستاذ المساعد لعلم الأوبئة في كلية تشان بجامعة هارفارد قبل عقدين من الزمان. ثم كانت احتمالات الطبيبات الإناث أعلى بنسبة 76 في المائة. شرعت شيرنهامر في البحث لأول مرة بعد فقدان زملاء مقربين.
من المعروف منذ بعض الوقت أن معدلات الانتحار بين الأطباء الذكور كانت أعلى من عامة الناس - ووجد تحليل شيرنهامر لعام 2004 معدل خطر أعلى بنسبة 5 في المائة. لكن المستوى بالنسبة للنساء كان كبيرا آنذاك - وما يزال كذلك الآن.
من المعروف منذ فترة طويلة أن الأطباء يعانون من معدلات انتحار أعلى من عامة الناس. حقيقة أن الأطباء الذكور لديهم خطر أعلى للانتحار لوحظت منذ فترة طويلة في الأوراق البحثية، ولكن لم يتم تقييمها بشكل منهجي حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كان هناك بيانات أقل بكثير عن الطبيبات. وذلك لأن النساء دخلن مجال الطب منذ فترة ليست طويلة. لكن اليوم، يشكلن أكثر من 50 في المائة من طلاب الطب في الولايات المتحدة. عندما نُشر تحليل في العام 2004، حظي بمزيد من الاهتمام بسبب الأدلة الموحدة. وفي ذلك الوقت، كان خطر الانتحار أعلى بكثير بالنسبة للنساء منه بالنسبة للرجال. وقد أدى ذلك إلى الكثير من التفكير حول ما يمكن أن يساهم في هذا.
أشار زملاء في هذا المجال إلى أشياء مثل العبء المزدوج الذي تتحمله النساء العاملات كطبيبات: موازنة عملهن مع المنزل. هناك ضغوط وإرهاق في العمل؛ تنطبق هذه الأشياء على كل من الرجال والنساء، ولكن ربما بسبب الضغط الإضافي على النساء كان له تأثير أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، كان التحرش الجنسي موضوعا كبيرا قبل 20 عاما لأنه ظهرت بعض البيانات الحديثة التي تُظهر أن ثلاثة أرباع النساء تعرضن لبعض أشكال التحرش في وظائفهن من زملائهن الذكور.
ثم بشكل عام، أشياء مثل الصحة العقلية: من المعروف أو الملاحظ - بشكل منهجي أو غير منهجي - أن الأطباء يميلون إلى أن يكونوا أكثر انتقادا لأنفسهم، وأكثر عرضة للكمال، وبالتالي ربما غير قادرين على الارتقاء إلى مستوى هذه التوقعات. يمكن أن يؤدي هذا إلى الإحباط المستمر من أنفسهم. لقد لوحظ أن معدلات الاكتئاب أعلى في بعض الوظائف، وخاصة في المجال الطبي.
إن تحسين إستراتيجيات الصحة العقلية للأطباء أمر بالغ الأهمية بالإضافة إلى خلق بيئات داعمة ومكافحة التمييز بين الجنسين وإدراج الصحة العقلية في التدريب. نريد التأكد من أن الأطباء يعرفون أن هذا موضوع يمكنهم التحدث عنه وأن هناك جهودا وقائية مع أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية قد يواجهونها لتقليل هذا العبء.
أظهرت دراسة أن الفجوة بين الأطباء من الرجال والنساء قد تقلصت، ولكن الطبيبات ما يزال لديهن خطر الانتحار بنسبة 24 %. ما الذي ساعد وكيف يمكننا تقليص الفجوة بشكل أكبر؟
لا يمكن أن يكون هذا مجرد تكهنات، ولكن أعتقد أن حقيقة أن عددا أكبر من النساء الآن في مهنة الصحة ربما يكون عاملا مهما. لأنه إذا فكرت في الأرقام التي تشير إلى أن 75 % من جميع النساء تعرضن لشكل من أشكال التحرش قبل 20 عاما فقط، هذه الأرقام قد انخفضت.
إن تخفيضات ساعات العمل للأطباء حدثت، بسبب الدراسات التي أظهرت أنه إذا لم ينام الأطباء بشكل كافٍ، فإنهم يرتكبون المزيد من الأخطاء الطبية. ساعدت الدراسات التي أجراها تشاك سيزلر من قسم طب النوم في كلية الطب بجامعة هارفارد في تغيير اللوائح المتعلقة بساعات العمل.
كل هذه الأشياء قللت من العبء على هؤلاء النساء. دائما ما يكون لدينا تأخير عندما تنظر إلى البيانات من عامين مضيا، وربما نقترب من نقطة حيث ستستمر الفجوة في الانغلاق إذا واصلنا الجهود المبذولة الآن في المستشفيات.
كيف تشعر أننا نستطيع مساعدة أطبائنا على أفضل وجه؟
إن التحدث عن صحتك أو صحتك العقلية في بيئة تشعر فيها بحرية المشاركة مع زملائك أمر مهم، ولكننا نحتاج أيضا إلى أن نكون قادرين على طلب المساعدة خارج نطاقك المهني.
مع وجود أكثر من 50 % من الأطباء الآن من النساء، يمكن للمرء أن يتكهن بأن بعض أوجه القصور أو المشاكل التي ربما واجهوها في ذلك الوقت قد تم تخفيفها إلى حد ما من خلال هذا التدفق من الزميلات الإناث. كانت فرضيتنا الأساسية هي أن نرى أن معدلات الانتحار المرتفعة قد انخفضت قليلا. وهذا ما وجدناه. انخفضت النسبة بالفعل.
هل كانت هناك أي قيود على هذه الدراسة؟ أحدها كان التركيبة السكانية للنساء في الدراسة، اللاتي كن في الغالب من الولايات المتحدة وأوروبا.
التركيبة السكانية مهمة. إذا فكرت في الهند، فقد سمعنا مؤخرا عن كيفية تعرض الأطباء للهجوم والمضايقة، وخاصة الطبيبات الإناث. ربما تكون بعض الدروس التي تعلمناها في الولايات المتحدة وأوروبا - أنه مع حصول النساء على المزيد من الحقوق المتساوية، تقل نسبة المتاعب النفسية التي يشعرن بها.
ترجمة: إبراهيم علي أبورمان
صيدلي وزارة الصحة
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