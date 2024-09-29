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تشتت بوصلة الأبناء.. كيف تعيد المؤسسات التعليمية والتربوية توجيه المسار؟

9/29/2024 11:53:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- حالة من التشتت والضياع تبعد أبناء الجيل عن مسارهم الصحيح، نتيجة لعدم الوعي الكافي بإمكانياتهم وعجزهم عن تحديد رغباتهم وما يفضلونه. هذا الوضع يضعهم في حالة من الفوضى، حيث يفتقدون القدرة على تحديد الأهداف أو اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبلهم وتقرير المصير.
ظهر ذلك التشتت جليا عندما حان الوقت ليتخذ البعض قراراً بشأن ما يرغبون في دراسته في الجامعة أو تحديد مسارهم المستقبلي. فقد بدت حالة التخبط واضحة لدى الكثيرين، وعبر بعضهم عن طموحات ورغبات ذويهم بدلا من أنفسهم، بينما lا يزال آخرون يتخبطون، يسيرون بلا هدف أو وجهة واضحة.
هذا ما يصفه كريم محمد، الذي لاحظ حالة التشتت والضياع الكبيرة التي يعيشها ابنه، حيث لم يتمكن من تحديد رغباته أو ما يفضله عند اختيار تخصصات الجامعة، مكتفيا بما يراه والده مناسباً.
خيبة أمل واستهجان ظهرت على كريم عندما عجز ابنه عن الإجابة على سؤاله: "أين تجد نفسك؟ وإلى ماذا تطمح؟". حينها، أدرك كريم أن ابنه يعيش حالة من الضياع، بلا هدف واضح أو قدرة على تقرير مصيره وتحديد مساره.
لم يكن كريم وحده من لاحظ حالة الضياع؛ فقد أصبح التشتت سمة من سمات الأجيال التي تتبع رغبات ذويها، وتسير وراء "الترند" حتى في اختيار مجالات الدراسة، دون أن يتساءلوا عما إذا كان ذلك يناسبهم أو يتيح لهم تطوير المهارات، وفقاً لشذى سمير التي تواجه المشكلة نفسها مع ابنتها.
حالة الضياع لم تقتصر على البيوت فقط، بل أصبحت جلية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشارك الكثيرون منشورات مثل: "شو بتنصحوني أدرس؟"، "شو بتنصحوني أشتغل؟"، "شو أكثر مشاريع ناجحة؟". في هذه التساؤلات، يتجاهلون ميولهم ورغباتهم وإمكانياتهم وحتى مهاراتهم. يبقى السؤال: ما الذي شتت بوصلة الأبناء وجعلهم يجهلون طريقهم؟
تشير اختصاصية الإرشاد النفسي والتربوي، الدكتورة سعاد غيث، إلى أن هذا التشتت مرتبط بالمرحلة العمرية المبكرة، مؤكدة على أهمية انتباه الوالدين إلى توجيه أبنائهم منذ الصغر. فمن الضروري أن يصلوا إلى مرحلة المراهقة وهم لا يعانون من التشتت أو عدم التركيز، وأن يكون لديهم القدرة على تقرير ما يريدون لمستقبلهم وفي تقرير المصير.
وتشير غيث إلى أن إغفال الأهل لهذا الجانب في مرحلة تشكيل هوية أبنائهم والإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بمن هم، وما يريدون، وإلى أين يطمحون بالوصول، قد يؤدي الى نقص في معرفتهم بأنفسهم، ويفتقدون بذلك اكتساب مهارات التعرف على الذات.
وتعزو غيث هذا الخلل في الغالب إلى غياب البيئات السليمة التي تتيح لهم اكتشاف ميولهم ورغباتهم، بالإضافة إلى نقص المناهج التي تحقق هذا الهدف، وعدم توفر خدمات الإرشاد النفسي والمرشدين الذين ينبغي أن يكون دورهم تعزيز البعد النفسي لدى الطلبة.
وتقول غيث: "إن بروز هذا التخبط وتشتت الأبناء وعدم قدرتهم على تحديد ما يرغبون فيه هو نتاج قصور في الارشاد اللازم"، مؤكدة أن الأسرة هي الحاضنة الأولى للطفل، حيث تمكنه من التعبير عن ذاته والتعرف عليها من خلال المرور بالتجارب، وممارسة الأنشطة، ومعرفة ميوله ورغباته، ومنحه الفرصة لاكتشاف ذاته.
وتزداد صعوبة هذا الأمر، حسب غيث، عندما يمر الطفل بمراحله العمرية من دون أن نسمح له بعيش التجارب، وعدم توفير فرص اكتشاف الذات، وكذلك فرض ميول الأهل عليه. إن تقليص هذه الفرص لا يساعده عند الوصول إلى مرحلة المراهقة في تحديد هويته وما يفضله، مما يؤدي إلى ضياع بوصلته وعدم معرفته بنفسه.
ويترتب على ذلك، بحسب غيث، عدم قدرة الأطفال على اختيار ما يناسبهم أو ما يرغبون فيه، بل يرددون ما هو شائع؛ فإذا كان المعدل مرتفعا، يختارون التخصص العلمي، وإذا كانوا يميلون للحفظ، يختارون الأدبي، دون أن يهتم أحد بميولهم ورغباتهم وطموحاتهم.
ويحتاج الأمر إلى تكاتف بين الأهل والمدرسة والإعلام لزيادة وعي الأجيال في التعرف على أنفسهم وإمكاناتهم، مما يساعدهم على اكتشاف ذواتهم وحماية الأجيال من التشتت، وعدم القدرة على تحديد ما يرغبون في الوصول إليه.
من جهته، يشير التربوي الدكتور عايش النوايسة إلى أن الطلبة عادة ما يمرون بمرحلة يحتارون فيها باختيار التخصص الذي يرغبون بدراسته، سواء في المرحلة المدرسية ضمن النظام الدراسي الجديد (بيتك) الذي تتنوع فيه التخصصات والمسارات، أو في مرحلة اختيار التخصص الجامعي. ولعل مصدر هذه الحيرة يعود إلى أمرين؛ الأول هو طبيعة التخصص نفسه وارتباطه بسوق العمل، والثاني يتعلق بتوجهات الأهل والقيمة الاجتماعية للتخصص.
ويلفت النوايسة إلى أن كل ما سبق يؤثر في توجه الطلبة، حيث تجدهم يختارون تخصصا معينا، ثم ما يلبثون بعد فترة من البحث أن يتحولوا إلى تخصص آخر. ويعود ذلك إلى أنهم لم يكونوا على درجة كبيرة من الوعي عند اختيار هذا التخصص، مما يدفعهم إلى تركه والانتقال إلى تخصص آخر. وهذا التغير يتسبب في مشكلات أكاديمية واجتماعية.
ويؤكد بدوره أن هذا يتطلب من البداية تحديد الاهتمامات والميول والرغبات، التي تشكل أساس التوجه المهني. ويرتبط ذلك بالقدرات الشخصية والمهارات المهنية والشخصية. كل هذه العوامل مرتبطة ايضاً بفرص العمل المستقبلية، التي يجب التفكير فيها بعمق عند اختيار التخصص أو التوجه المهني.
ويقول النوايسة إن الخروج من عملية التشتت للوصول إلى الخيار المناسب يتطلب من الجهات المعنية، سواء كانت مدرسة أو جامعة، القيام بدور فعال من خلال ممارسة عملية الإرشاد الأكاديمي والمهني.
ووفق النوايسة؛ فإن هذه العملية توفر للطلاب فرصا آمنة لمناقشة خياراتهم وظروفهم ضمن بيئة سرية، مما يساعدهم على تكوين صورة شاملة حول التخصص المرغوب، وأهميته، ومدى انسجامه مع قدراتهم وإمكاناتهم. هذا يسهم في تحقيق الأمن النفسي الذي يحتاجه الطالب لاتخاذ القرار المناسب.
يؤكد النوايسة على الأهمية الكبيرة لدور المرشد، حيث يساعد في إخراج الطلبة من حالة التشتت والإحباط إلى حالة إيجابية تجعلهم أكثر تفاعلا مع المحيط. هذا الدور يسهم في مساعدتهم على الوصول إلى الخيار المناسب الذي ينسجم مع واقعهم وقدراتهم واحتياجاتهم.

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