السفير زهير النسور يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجبل الأسود

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم السفير زهير النسور، الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، كسفيرٍ معتمدٍ غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية الجبل الأسود، خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة بودغوريتشا.
نقل السفير النسور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية الجبل الأسود السيد ياكوف ميلاتوفيتش، وتمنياته لشعب جمهورية الجبل الأسود الصديق بمزيد من التقدم والنماء، وبدوره طلب الرئيس ميلاتوفيتش نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدى اهتمام حكومة الجبل الأسود بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من المسؤولين من إدارتي المراسم في القصر الرئاسي ووزارة الخارجية في جمهورية الجبل الأسود.
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