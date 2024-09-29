السفير زهير النسور يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجبل الأسود



نقل السفير النسور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية الجبل الأسود السيد ياكوف ميلاتوفيتش، وتمنياته لشعب جمهورية الجبل الأسود الصديق بمزيد من التقدم والنماء، وبدوره طلب الرئيس ميلاتوفيتش تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدى اهتمام حكومة الجبل الأسود بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من المسؤولين من إدارتي المراسم في القصر الرئاسي ووزارة الخارجية في جمهورية الجبل الأسود.