تعميم هام من وزارة التعليم العالي لرؤساء الجامعات

MENAFN - Alghad Newspaper) عمم اليوم الأحد العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة على الأساتذة الكرام رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات الجامعية الأردنية الرسمية لمنح الطلبة المرشحين للقبول تنافسياً ضمن قوائم القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025 فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام يوم السبت المقبل الموافق 5-10-2024.



وقال الوزارة إن ذلك التاريخ“هو الموعد المتوقع لإعلان وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة لقوائم الطلبة المرشحين للقبول من مسيئي الاختيار والطلبة المتقدمين بطلبات إنتقال من تخصص إلى آخر أو من إلى أخرى، وذلك تسهيلاً على الطلبة وذويهم، وتجنباً للإشكاليات المالية التي قد تنتج من قيام الطلبة بدفع الرسوم الجامعية في إحدى الجامعات ثم الإنتقال إلى جامعة أخرى”.