تعميم هام من وزارة التعليم العالي لرؤساء الجامعات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمم اليوم الأحد وزير التعليم
العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة على الأساتذة الكرام رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات الجامعية الأردنية الرسمية لمنح الطلبة المرشحين للقبول تنافسياً ضمن قوائم القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025 فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام يوم السبت المقبل الموافق 5-10-2024.
وقال الوزارة إن ذلك التاريخ“هو الموعد المتوقع لإعلان وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة لقوائم الطلبة المرشحين للقبول من مسيئي الاختيار والطلبة المتقدمين بطلبات إنتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، وذلك تسهيلاً على الطلبة وذويهم، وتجنباً للإشكاليات المالية التي قد تنتج من قيام الطلبة بدفع الرسوم الجامعية في إحدى الجامعات ثم الإنتقال إلى جامعة أخرى”.
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