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الجيش العربي نموذج في الجاهزية والاحتراف لحماية الوطن

9/29/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) العميد م ممدوح سليمان العامري
أثبتت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، أنها أحد أهم أعمدة السيادة الوطنية، وأنها العمود الفقري لأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، وفي ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والتحديات الأمنية المتنامية، باتت القوات المسلحة الأردنية نموذجًا حيًا للجاهزية العالية والاحترافية في أداء الواجبات الوطنية.

خلال الفترات العصيبة التي مرت بها البلاد، سواء كانت أزمات أمنية أو كوارث طبيعية، أظهرت القوات المسلحة أنها على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، ولم تتوانَ عن تنفيذ مهامها بدقة ومهنية واحترافية عالية، مما يعكس مستوى التدريب والتأهيل الذي يتمتع به منتسبوها في مختلف الوحدات والتشكيلات، وقد كانت ولا تزال درع الوطن وحصنه المنيع الذي يقف حائلًا أمام التهديدات داخلية كانت أم خارجية.

استطاعت القوات المسلحة من خلال جاهزيتها الدائمة، أن تبعث برسالة واضحة بأن أمن الأردن واستقراره هو أولوية قصوى لا تقبل التهاون، وأن ما تقدمه من جهود كبيرة في سبيل حماية حدود المملكة الاردنية الهاشمية ومواجهة أي تحد يواجه الوطن، إنما يؤكد التزامها الراسخ بحماية سيادة الدولة وضمان أمن مواطنيها، فبفضل تدريبها المتقدم واحترافيتها العالية، تمكنت القوات المسلحة من تنفيذ مهامها بكفاءة سواء على مستوى العمليات الأمنية الداخلية أو حماية الحدود من التهديدات الخارجية. هذا التفاني في أداء الواجب يعزز ثقة الأردنيين بقواتهم المسلحة كحامية للوطن وسياجه المنيع ضد أي مخاطر قد تهدد استقراره.

القوات المسلحة الأردنية لا تقتصر مهامها على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل المساهمة في التنمية الوطنية، والمشاركة في الجهود الإنسانية والإغاثية سواء داخل الأردن أو خارجه، حيث أثبتت هذه القوات خلال جائحة كورونا، أنها على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات المدنية والعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

لقد أصبحت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، رمزًا للفخر والاعتزاز لدى الأردنيين، وهي تجسد روح التضحية والانتماء للوطن، وكل مواطن يدرك أن وراء استقرار هذا الوطن رجالًا ونساءً وصلوا الليل بالنهار في سبيل تأمينه وحمايته.

بقي ان اقول ان القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية مصدر أمان واطمئنان للشعب الأردني في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وتظل جاهزيتها واحترافيتها عنوانًا لأداء واجبها الوطني المقدس.

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