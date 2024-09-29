الأردن ودول المنطقة أمام مفترق حاسم في مكافحة فقدان التنوع البيولوجي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عجلون – يقف الأردن، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عند مفترق طرق حاسم في مكافحة فقدان التنوع البيولوجي، في ظل التحديات البيئية المتصاعدة من تدمير الموائل، والاضطرابات الناجمة عن أزمة المُناخ.
لذلك فإن "هنالك حاجة لأن يجري الأردن وهذه الدول تقييمات شاملة للتنوع البيولوجي، ولمدى ضعف النظم البيئية المختلفة، ولخدمات النظام البيئي، وكيف يؤثر تغير المُناخ والضغوط البشرية عليها؟ مع إعطاء الأولوية للأنواع والموائل المعرضة للخطر".
ولا يمكن أن يتحقق ذلك الأمر إلا "بـالاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه النظم البيئية في التكيف مع تغير المُناخ، والتخفيف من آثاره، وأهمية دمج التنوع البيولوجي في الإستراتيجيات المُناخية الوطنية"، وفق خبراء وصناع قرار عرب.
"وفي ظل التحديات البيئية والمُناخية التي تواجه دول المنطقة أصبح معه الحفاظ التنوع البيولوجي من الأولويات القصوى على المستويين المحلي والإقليمي"، وفق ما أكده مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب في مصر اللواء إسماعيل الفار.
وشدد خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي المعني بالتنوع البيولوجي أمس، والذي تعقده مؤسسة هانس زايدل الألمانية وبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، على "أن الشباب يمثلون القوة الدافعة لأي تغيير في المنطقة، لذلك فإنه يقع على عاتقهم بذل المزيد من الجهود لحماية الطبيعة".
ولفت إلى "أن مصر تدرك أن الشباب يمتلكون القدرة على الإبداع والابتكار، واللذان يعدان عنصران أساسيان في مواجهة التحديات البيئية".
وبين "أن الحوار المستدام لا يمكن أن يكون فعالا إلا بالتعاون المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني والشباب".
وأكد على "أن مصر تبدي رغبتها بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ومع كافة الأطراف في المنطقة العربية في مجال التنوع البيولوجي والتكيف مع المُناخ".
وأضاف، "أن الدول اليوم أمام فرصة حقيقية لتوجيه أنظار العالم إلى أهمية التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التكيف المُناخي".
"لكن الدول أمام مسؤولية كبيرة تتطلب من الجهات كافة، وبالأخص من الشباب أن يكونوا شركاء حقيقيين وفعالين في صياغة الحلول والمبادرات التي ستضمن استدامة بيئتنا"، بحد قوله.
وتعد حماية النظم البيئية أمرا ضروريا لضمان قدرة المجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة على التكيف مع آثار تغير المُناخ، وفق منسقة مشروع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقر الرئيسي لمؤسسة هانس زايدل الألمانية رامونا كورتس.
وأضافت، "إن التحديات البيئية المتصاعدة من تدمير الموائل، وانقراض الأنواع إلى التأثير المتزايد للاضطرابات الناجمة عن المُناخ تهدد التنوع البيولوجي الغني في هذه المنطقة، الديناميكية، والحيوية ثقافياً".
ويأتي المؤتمر "في لحظة حاسمة تواجه فيها منطقتنا والشرق الأوسط، والعالم بأجمعه تحديات كبيرة من بينها تلك البيئية"، بحد قول مدير محمية الموجب للمحيط الحيوي في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هشام الدهيسات.
ويجمع المؤتمر "خبراء في مجالات البيئة والمُناخ من مختلف الدول العربية لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، والمعارف حول دور التنوع البيولوجي كإستراتيجية أساسية في التكيف مع التغيرات المُناخية والمختلفة".
ولكن يعد "الإنسان هو أساس هذا التعديل، مما يتطلب العمل وبذل المزيد من الجهود إلى تغيير الممارسات البشرية عبر التدريب وتسليحهم بالعلوم المختلفة، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي"، بحسبه.
كما لا بد من "تعزيز مرونة النظم البيئية عبر التنوع البيولوجي، وهو أمر محوري تسعى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتحقيقه عبر مبادراتها المستمرة مثل إدارة المحميات الطبيعية".
ويشارك في المؤتمر نحو 45 ممثلاً من الخبراء وصناع القرار عن دول الأردن، وفلسطين، وتونس، والمغرب، ومصر، وسورية، والذين سيناقشون على مدى يومين مواضيع حول التنوع البيولوجي والتكيف مع المُناخ، والاطلاع على دراسات حالة في التكيف القائم على التنوع الحيوي، وما هي أدوات السياسات والحوكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ هذه السياسات.
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