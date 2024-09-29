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الأردن ودول المنطقة أمام مفترق حاسم في مكافحة فقدان التنوع البيولوجي

9/29/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عجلون – يقف الأردن، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عند مفترق طرق حاسم في مكافحة فقدان التنوع البيولوجي، في ظل التحديات البيئية المتصاعدة من تدمير الموائل، والاضطرابات الناجمة عن أزمة المُناخ.
لذلك فإن "هنالك حاجة لأن يجري الأردن وهذه الدول تقييمات شاملة للتنوع البيولوجي، ولمدى ضعف النظم البيئية المختلفة، ولخدمات النظام البيئي، وكيف يؤثر تغير المُناخ والضغوط البشرية عليها؟ مع إعطاء الأولوية للأنواع والموائل المعرضة للخطر".
ولا يمكن أن يتحقق ذلك الأمر إلا "بـالاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه النظم البيئية في التكيف مع تغير المُناخ، والتخفيف من آثاره، وأهمية دمج التنوع البيولوجي في الإستراتيجيات المُناخية الوطنية"، وفق خبراء وصناع قرار عرب.
"وفي ظل التحديات البيئية والمُناخية التي تواجه دول المنطقة أصبح معه الحفاظ التنوع البيولوجي من الأولويات القصوى على المستويين المحلي والإقليمي"، وفق ما أكده مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب في مصر اللواء إسماعيل الفار.
وشدد خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي المعني بالتنوع البيولوجي أمس، والذي تعقده مؤسسة هانس زايدل الألمانية وبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، على "أن الشباب يمثلون القوة الدافعة لأي تغيير في المنطقة، لذلك فإنه يقع على عاتقهم بذل المزيد من الجهود لحماية الطبيعة".
ولفت إلى "أن مصر تدرك أن الشباب يمتلكون القدرة على الإبداع والابتكار، واللذان يعدان عنصران أساسيان في مواجهة التحديات البيئية".
وبين "أن الحوار المستدام لا يمكن أن يكون فعالا إلا بالتعاون المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني والشباب".
وأكد على "أن مصر تبدي رغبتها بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ومع كافة الأطراف في المنطقة العربية في مجال التنوع البيولوجي والتكيف مع المُناخ".
وأضاف، "أن الدول اليوم أمام فرصة حقيقية لتوجيه أنظار العالم إلى أهمية التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التكيف المُناخي".
"لكن الدول أمام مسؤولية كبيرة تتطلب من الجهات كافة، وبالأخص من الشباب أن يكونوا شركاء حقيقيين وفعالين في صياغة الحلول والمبادرات التي ستضمن استدامة بيئتنا"، بحد قوله.
وتعد حماية النظم البيئية أمرا ضروريا لضمان قدرة المجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة على التكيف مع آثار تغير المُناخ، وفق منسقة مشروع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقر الرئيسي لمؤسسة هانس زايدل الألمانية رامونا كورتس.
وأضافت، "إن التحديات البيئية المتصاعدة من تدمير الموائل، وانقراض الأنواع إلى التأثير المتزايد للاضطرابات الناجمة عن المُناخ تهدد التنوع البيولوجي الغني في هذه المنطقة، الديناميكية، والحيوية ثقافياً".
ويأتي المؤتمر "في لحظة حاسمة تواجه فيها منطقتنا والشرق الأوسط، والعالم بأجمعه تحديات كبيرة من بينها تلك البيئية"، بحد قول مدير محمية الموجب للمحيط الحيوي في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هشام الدهيسات.
ويجمع المؤتمر "خبراء في مجالات البيئة والمُناخ من مختلف الدول العربية لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، والمعارف حول دور التنوع البيولوجي كإستراتيجية أساسية في التكيف مع التغيرات المُناخية والمختلفة".
ولكن يعد "الإنسان هو أساس هذا التعديل، مما يتطلب العمل وبذل المزيد من الجهود إلى تغيير الممارسات البشرية عبر التدريب وتسليحهم بالعلوم المختلفة، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي"، بحسبه.
كما لا بد من "تعزيز مرونة النظم البيئية عبر التنوع البيولوجي، وهو أمر محوري تسعى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتحقيقه عبر مبادراتها المستمرة مثل إدارة المحميات الطبيعية".
ويشارك في المؤتمر نحو 45 ممثلاً من الخبراء وصناع القرار عن دول الأردن، وفلسطين، وتونس، والمغرب، ومصر، وسورية، والذين سيناقشون على مدى يومين مواضيع حول التنوع البيولوجي والتكيف مع المُناخ، والاطلاع على دراسات حالة في التكيف القائم على التنوع الحيوي، وما هي أدوات السياسات والحوكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ هذه السياسات.

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