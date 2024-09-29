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هل بطالة الأطباء سبب رئيس لهجرتهم للخارج؟

9/29/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- تشهد هجرة الأطباء الأردنيين للخارج ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وتلعب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن الذي يتوسّط إقليما ملتهبا، دورا رئيسا بهجرة الأطباء إلى جانب البطالة.
وقال نقيب الأطباء د.زياد الزعبي، إن مشكلة بطالة الأطباء بدأت منذ سنوات عدة، وهي تزداد عاما بعد آخر وسوف تصبح مشكلة كبرى في الأعوام المقبلة.
وأكد الزعبي في تصريحات لـ"الغد" أن مجموع الأطباء الذين انتسبوا لنقابة الأطباء في 70 عاما منذ تأسيسها عام 1954، يبلغ نحو 45 ألف طبيب وطبيبة بما فيهم من توفّي أو هاجر أو يعمل في الخارج أو ترك العمل الطبي.
ولفت إلى أن مجموع الأطباء الذين يعملون حاليا في القطاعين العام والخاص يصل إلى نحو 30 ألف طبيب.
وقال إنه "كما صرحت وزارة التعليم العالي بأن هناك ما يقرب من 22 ألف طالب يدرسون الطب في كليات الطب الأردنية، وأيضا مثل هذا العدد يدرسون خارج المملكة، فعلينا أن نتخيل انه في السنوات الخمس القادمة. سيصل لنا ما لا يقل عن 40 ألف طبيب، وهو ما يعادل أكثر من مجموع الاطباء العاملين في الأردن حاليا".
وتساءل الزعبي "كيف نواجه هذه المشكلة؟"، مجيبا أن هناك 3 مراحل للحلّ وهي مرحلة أولية ومن ثم مرحلة متوسطة وأخيرا مرحلة طويلة الأمد.
أما بالنسبة للمرحلة الأولية، فأكد نقيب الأطباء أنه يتم فيها تحديد قبولات كليات الطب للأردنيين، وفتح المجال وتسويق الكليات لطالبي العلم والطب تحديدا من دول أخرى سواء كانت خليجية أم عربية أم إفريقية.
وتابع الزعبي إن هذا الأمر لن يشكل عبئا على الجامعات وميزانياتها، ولكن بالنسبة للأردنيين لا بد من تقليل الأعداد التي تُقبل في كلية الطب.
وأضاف: "يصاحب هذا الأمر إذا كان هناك برامج للتغطية الصحية الشاملة ودعم القطاع العام، فلا بد من زيادة ميزانية وزارة الصحة والخدمات الطبية لتعيين مزيد من الأطباء، بخاصة وأن المرضى يعانون من طول المواعيد في المستشفيات".
وشدد على أهمية زيادة عدد المقبولين في برامج الإقامة، لافتا إلى أن تعيين ما بين 800 إلى 1000 طبيب سنويا في وزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الخاصة، غير كافٍ ولا يشكل أكثر من 25 % من خريجي كليات الطب داخليا وخارجيا.
وحول المرحلة المتوسطة، أكد الزعبي أنها تتمثل بفتح باب الهجرة للأطباء للتخصص أولا وللعمل ثانيا.
ولفت الزعبي إلى أن هناك دولا بحاجة للأطباء، على غرار ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لكن هناك شروط لا بد من أن تؤخذ بالاعتبار وهي اتقان لغات هذه الدول.
وقال "النقابة قامت بالتواصل مع وكالة العمل الألمانية التي رحبت بذلك لكنها اشترطت أن يكون الطبيب مسجلا في نقابة الأطباء، بالإضافة إلى اتقان اللغة الألمانية بدرجة B2"، ناصحا طلاب الطب بتعلم اللغة الألمانية.
وفيما يخص المرحلة طويلة الأمد، أكد الزعبي أنه يجب على الحكومة وبالذات وزارة التعليم العالي، رفع معدل القبول للطلاب الذين يذهبون للدراسة بالخارج، بحيث يجب لا يقل عن 90 %.
ويعاني الأطباء من ظروف عمل مرهقة، في حين يجدون أنفسهم يعملون لساعات طويلة، مع دوامات متعددة وأجور غير كافية، الأمر الذي يدفع البعض للبحث عن فرص أفضل في الخارج، وفق عضو مجلس النقابة د. مظفر الجلامدة.
وقال الجلامدة في تصريحات لـ"الغد"، إن خيار الهجرة أصبح هو المتاح وهو الخيار الأنسب لأعداد كبيرة من الأطباء لن تحصل على مرادها داخل المملكة.
وأكد أن البطالة تعتبر أحد الأسباب الرئيسة للهجرة، يُضاف اليها عدة أسباب أخرى من أهمها ان الكثير من برامج الإقامة باتت غير مدفوعة الأجر في بعض المؤسسات الصحية ومنها بعض المستشفيات في القطاع الخاص، وحتى برامج الإقامة مدفوعة الأجر تكون بقيم لا تتناسب مع الجهد الذي يبذله الاطباء من تعب ومناوبات ومسؤولية سواء كانت بمقابل أجر ضعيف او بدون، بما يسمى بنظام "غير مدفوع الأجر".
وقال إن هناك مؤسسات طبية تجاوزت ذلك وأجبرت الطبيب للدفع من جيبه زيادة عمّا يقدمه من خدمات ومن جهود كبيرة كي يحصل على مكان لإقامته.
وأوضح الجلامدة أن التضييق على الأطباء في بعض المؤسسات الصحية عبر اتخاذ بعض القوانين والتعليمات سواء داخل العمل وضعف الدخل المادي ووقف تطويرهم العلمي، أدت الى زيادة نسب الهجرة.
ولفت إلى أن الدول الأوروبية تعاني من نقص شديد في الأطباء مع الحاجة المتزايدة لهم في المستشفيات والمراكز الصحية وصولا لدور رعاية المسنين بخاصة بعد الزيادة الكبيرة بأعدادهم في أوروبا.
وقال الجلامدة "أعلن المجلس الطبي البريطاني قبل سنوات عن ارتفاع كبير في أعداد الأطباء الأردنيين المهاجرين إلى بريطانيا، لتصل النسبة إلى 470 % بين أعوام 2017 و2021".
وأكد أن الأطباء الأردنيين احتلوا في ذاك الوقت المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا لعدد الأطباء المهاجرين إلى بريطانيا، بعد أطباء كندا والهند وباكستان.
وقال الجلامدة "نعتقد اليوم ان الزيادة أكبر من ذلك بكثير في السنوات الأخيرة، وخصوصا بعد تسهيل الكثير من إجراءات الهجرة وقوانينها كان آخرها الحصول على التأشيرة البريطانية التي أوقفت مؤخرا".
ولفت إلى أن الإقبال على الطبيب الأردني، لم يأت إلا بعد سنوات طويلة من بناء السمعة للطب في المملكة مما جعل الطلب على الطبيب الأردني وعلى الاختصاص في الأردن كبيرا ومتزايدا خصوصا من دول الخليج.
وشدد الجلامدة على أن الاردن معني اليوم بالاستثمار بالأطباء وايجاد فرص عمل لهم داخل المملكة والعمل على تسويق الطبيب بصورة مميزة وايجاد الحلول لمشكلة البطالة.
ولفت إلى أن الحلول الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بتقليص أعداد المقبولين لن تحل المشكلة، بخاصة بعد منح تراخيص جديدة لكليات طب خاصة، ليتوجه الأردنيون للدراسة فيها بالاضافة للأعداد الكبيرة التي لا زالت تقصد دراسة الطب خارج المملكة.
وقال الجلامدة إن الأردن يمتلك كفاءات عدة تكفيه وتزيد عن حاجته، إلا أنه بحاجة الى تمكين القطاعات الصحية بعدد مميز من الأطباء ومنحهم حقوقهم سواء كانت مالية أو إدارية تسمح لهم بالاستمرار في العمل وعدم التفكير بالهجرة.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية، والأطباء ليسوا استثناءً، حيث الأجور المنخفضة وارتفاع تكاليف المعيشة الأمر التي تشكل دافعا للهجرة.
وقال الجلامدة إن الأطباء يبحثون عن فرص لتطوير مهاراتهم وتخصصاتهم، فيما يسعى البعض الآخر للحصول على تدريب متقدم أو العمل في مجالات طبية محددة، وهذا يدفعهم للهجرة إلى دول تقدم هذه الفرص.

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