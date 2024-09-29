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بعد أعوام على إقرارها.. أين وصلت تجربة البرلمانات الطلابية؟

9/29/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – في الوقت الذي ينتخب طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصفوف الخامس حتى الثاني عشر (التوجيهي) مجالسهم البرلمانية الطلابية الشهر المقبل، أكد خبراء تربويون أن مشاركة الطلبة بهذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة، لأنها تعد جيلا قياديا قادرا على القيادة والتخطيط واتخاذ القرارات، وتكسبه مهارات حياتية كإتقان فن الحوار والإقناع وتقبل الرأي الآخر، وتطور مهاراته في البحث والكتابة والخطابة العامة وحل المشكلات، كما تشكل طريقة مثالية للطلبة، لتحدي أنفسهم وتحسين مهاراتهم المهنية والتواصلية والمعرفية.
وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن البرلمانات الطلابية تشكل اللبنة الأولى لتأسيس الطلبة على مفهوم الديمقراطية ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، وتعزز لديهم مفهوم الاستقلالية وتنمية قدراتهم في التعبير عن أنفسهم بشكل حضاري.
واوضحوا ان ربط المعرفة بالحياة تعد واحدا من أهم أهداف التربية والتعليم، لافتين إلى أن البرلمان الطلابي يسهم في عملية النمو الشامل للطلبة عبر إشراكهم في أنشطة عملية ترتبط بعمليات التعلم والتعليم والممارسات اليومية في المدرسة بما يعكس صور دور المدرسة بإعداد الطلبة للحياة.
من جهته قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة، إن طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصف الخامس حتى الثاني عشر (التوجيهي) سينتخبون مجالسهم البرلمانية الطلابية الشهر المقبل.
وأكد في تصريح لـ"الغد" أن الوزارة تسعى عبر هذه المجالس لإعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة، وتعزيز روح الانتماء للوطن، علاوة على تنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش.
وأكد المساعفة أهمية هذه التجربة للطلبة كونها بمثابة تدريب لهم على ممارسة العملية الديمقراطية مبكرا، وتمكينهم من أدوات التعبير، ورصد القضايا، ومهارات الحوار والمناقشة، وبما يعزز من دورهم في المشاركة الفاعلة وتحمل المسؤولية والقدرة على الاتصال الفعال.
وأشار إلى أن "التربية" تعول بشكل كبير على مجالس الطلبة المنتخبة في المدارس للمساهمة بتعزيز التشاركية في العملية التربوية بالتعاون مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي.
كما وتعول أيضا، بحسب المساعفة، على المساهمة في الارتقاء بالعملية التربوية عبر المشاركة في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشتها، والمساهمة في عملية الضبط الذاتي ومعالجة السلوكيات غير المرغوب فيها.
وأوضح المساعفة أن المجلس يتولى إجراء أبحاث ودراسات وإعداد وتقارير طلابية حول قضايا عامة تهم المدرسة والمجتمع المحلي، وتحديد المشكلات وطرح حلول لها بالإضافة الى تنظيم أنشطة تساهم في رفع الوعي بين الطلبة والمجتمع المحلي حول مفاهيم ومصطلحات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل عقد ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل.
وفي هذا السياق، أكد الخبير التربوي د.صالح بركات أن وزارة التربية والتعليم تجري سنويا انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية، لكن انتخابات العام الحالي تترافق مع التوجهات الديمقراطية والاصلاح السياسي في المملكة.
وبين بركات ان البرلمانات الطلابية تعد أولى خطوات تدريب الطلبة على الممارسات الديمقراطية عبر ممارسة عملية حقهم في عملية الاقتراع واختيار المرشحين، لافتا الى أنها تشكل اللبنة الأولى لتأسيس الطلبة على مفهوم الديمقراطية ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، وتعزز لديهم مفهوم الاستقلالية وتنمية قدراتهم في التعبير عن أنفسهم بشكل حضاري.
وقال ان البرلمانات الطلابية تعتبر عملية تربوية تعليمية اجتماعية سياسية، حيث انها في البعد السياسي تعرف الطلبة بالبرلمان وكيف يتشكل وطريقة اختياره وكذلك دور النائب في البرلمان وصلاحياته.
واشار الى ان البرلمانات الطلابية هي تجسيد مصغر لما يحدث في مجلس النواب من تشكيل لجان واختيار رئيس للمجلس وكذلك نائب له ، لافتا الى ان هذا البعد السياسي المستقبلي يتناسب مع ما هو في منهاج التربية الوطنية التي تتحدث عن الحياة السياسية في الاردن وعن البرلمان بشكل عام وعن البرلمانات الطلابية.
وبخصوص البعد التربوي، أوضح بركات ان خوض غمار هذه التجربة سينعكس على الطلبة من حيث زيادة الثقة بالنفس وجعلهم اكثر مبادرة في تقديم انفسهم لزملائهم من اجل تقديم الخدمة وانشاء شبكة علاقات بين الطلاب انفسهم واجراء التحالفات التي تحتاجها عملية الانتخابات سواء على مستوى الصف الواحد او مستوى اه المدرسة.
أما على صعيد البعد التعليمي، لفت بركات الى انه يعتبر تطبيقا واقعيا لما يحدث من وقائع في العملية الانتخابية من الترشح واعلان برنامج الانتخابي وآلية الاقتراع والفرز وغيرها من الامور.
ونوه بركات الى أن مشاركة الطلبة بهذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة لأنها تعد جيلا قياديا قادرا على القيادة والتخطيط واتخاذ القرارات، وتكسبه مهارات حياتية كإتقان فن الحوار والإقناع وتقبل الرأي الآخر، وتطور مهاراته في البحث والكتابة والخطابة العامة وحل المشكلات، كما تشكل طريقة مثالية للطلبة، لتحدي أنفسهم وتحسين مهاراتهم المهنية والتواصلية والمعرفية.
بدوره، قال الخبير التربوي فيصل أبو تايه، أن الانتخابات تتم وفق إجراءات تستند لتعليمات المجالس البرلمانية في المدارس الحكومية والخاصة رقم "8" لسنة 2010، موضحا أن "المدرسة" واحدة من أهم المؤسسات التي تسهم بدرجة مهمة في توفر البيئة المناسبة للوعي، بل تكاد تكون الحاضنة الأكبر لمفاهيم التفاعل والصقل لدى الطلبة خصوصا في مسار التحديث السياسي، الذي يشكل الشباب فيه ركيزة أساسية، باعتبارهم محور التغيير الإيجابي، ونراهن كثيرا عليهم في إنجاحه.
وبين ابو تايه ان اجراء الوزارة لهذه الانتخابات يعد تأكيدا على مواصلة النهج الديمقراطي، بهدف تنمية مهارات الطلبة السياسية، ذلك ان توعية الطالب وتنمية ثقافته السياسية أصبحت ضرورة ملحة في دولة ديمقراطية كالأردن تؤمن بالقيم الديمقراطية، حيث هذه الانتخابات تجري في اطار من الشفافية والنزاهة والحرص المشترك من الطلبة والمعلمين، لتجذير هذه الثقافة في مدارسنا وتعزيز العلاقة الايجابية ما بين الطلبة والمدرسة والمجتمع المحلي المحيط بها.
ورأى ابو تايه ان الانتخابات البرلمانية الطلابية هي انجاز يسجل لوزارة التربية والتعليم، في خطوات جادة تسعى الوزارة عبرها للتعبير عن سياسة تربوية ديمقراطية ترقى لإعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ليمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط، وإدارة المواقف المختلفة، إضافة لتعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء، وتعزيز الثقافة السياسية، وقيم التسامح والتعايش، في سياق عملية نقية هدفها تعزيز دور الطلبة وتعويدهم على التشارك في الحياة.
واشار الى ان "التربية" تعول على هذه المجالس للمساهمة بالارتقاء بالعملية التربوية، عبر المشاركة في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة، ومراجعتها ومناقشتها، والوقوف على اقتراحات وحاجات الطلبة، وتحسين آليات التواصل والاتصال معهم، اضافة لإمكانية المشاركة بوضع اللوائح التنظيمية المدرسية، والمساهمة في عملية الضبط الذاتي والمساعدة في معالجة السلوكيات غير المرغوب فيها.
كما ويمكن للمجلس المنتخب أن يتولى إجراء أبحاث ودراسات وإعداد تقارير طلابية حول قضايا عامة تهم المدرسة والمجتمع المحلي، وتحديد المشكلات وطرح حلول لها بالتعاون مع المرشد التربوي والمؤسسات الرسمية، إلى جانب المساهمة في إقامة الاحتفالات الوطنية والمسابقات الرياضية والأنشطة الاجتماعية والمهرجانات المختلفة ، وكذلك إشراك أولياء الأمور وأبناء المجتمع المحلي من اجل توثيق أواصر الألفة بين المدرسة والمجتمع، بحسب ابو تايه.
وشاركهم بالرأي الخبير التربوي عايش النوايسة الذي قال إن واحدا من أهم أهداف التربية والتعليم اليوم وهو ربط المعرفة بالحياة وبالممارسات الواقعية التي تعكس الواقع الذي يعيشه الطلبة في كافة الجوانب ومنها الجانب المتعلق بالممارسات الديمقراطية والتتمية السياسية.
وبين أن وزارة التربية والتعليم تهدف من وراء فكرة برلمانات الطلبة كنشاط لا منهجي، إلى تفعيل الممارسات الديمقراطية وربط الطلبة بالواقع التعليمي في جانب التربية الوطنية والمدنية، كما تهدف المجالس البرلمانية لإعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة.
كما يساهم خوض تجربة البرلمان الطلابي، بتعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش، فضلا عن توثيق الروابط بين المدرسة والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، وفق النوايسة.
واضاف أن الانتخابات البرلمانية الطلابية تلعب دورا رئيسيا وفاعلا بتعزيز الحياة والممارسة الديمقراطية بين الطلبة والمحيط الذي يعيشون فيه، والبرلمان المدرسي هو جسم طلابي يحاكي البرلمان الحقيقي من حيث إجراء الانتخابات لاختيار أعضائه عبر انتخابات حرة مباشرة، إضافة إلى معرفة طموحات وتطلعات الطلبة وتهيئتهم للمستقبل.
وأوضح أن البرلمان يسهم في عملية النمو الشامل للطلبة عبر إشراكه في أنشطة عملية ترتبط بعمليات التعلم والتعليم والممارسات اليومية في المدرسة، بما يعكس دور المدرسة في إعداد الطلبة للحياة، إذ يسهم في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشة القضايا التي تتعلق باستراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم، والوقوف على اقتراحات وحاجات الطلبة، وكذلك تحسين آليات التواصل والاتصال معهم.
فضلا عن المشاركة في وضع اللوائح التنظيمية المدرسية، والمساهمة في عملية الضبط الذاتي والمساعدة في معالجة السلوكيات غير المرغوب فيها، والمساهمة في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي بين صفوف الطلبة، وذلك عبر تنظيم حملات التوعية والندوات والمحاضرات وتنظيم الرحلات المدرسية، إضافة إلى تنظيم أنشطة تساهم في رفع الوعي بين الطلبة والمجتمع المحلي حول مفاهيم ومصطلحات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفق النوايسة
واشار النوايسة الى ان البرلمان يسهم بصقل مهارات الطلبة ويطور من قدراتهم في ممارسة حرية الرأي المسؤولة، والاختيار بناء على الكفاءة، ويرسخ المفاهيم السياسية المرتبطة بالمنهاج التربوي لهم، وكل ذلك يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على صنع القرارات واتخاذها ضمن سياق ديمقراطي يؤمن بحرية التعبير والرأي والرأي الآخر.

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