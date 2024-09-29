بعد أعوام على إقرارها.. أين وصلت تجربة البرلمانات الطلابية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان – في الوقت الذي ينتخب طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصفوف الخامس حتى الثاني عشر (التوجيهي) مجالسهم البرلمانية الطلابية الشهر المقبل، أكد خبراء تربويون أن مشاركة الطلبة بهذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة، لأنها تعد جيلا قياديا قادرا على القيادة والتخطيط واتخاذ القرارات، وتكسبه مهارات حياتية كإتقان فن الحوار والإقناع وتقبل الرأي الآخر، وتطور مهاراته في البحث والكتابة والخطابة العامة وحل المشكلات، كما تشكل طريقة مثالية للطلبة، لتحدي أنفسهم وتحسين مهاراتهم المهنية والتواصلية والمعرفية.
وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن البرلمانات الطلابية تشكل اللبنة الأولى لتأسيس الطلبة على مفهوم الديمقراطية ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، وتعزز لديهم مفهوم الاستقلالية وتنمية قدراتهم في التعبير عن أنفسهم بشكل حضاري.
واوضحوا ان ربط المعرفة بالحياة تعد واحدا من أهم أهداف التربية والتعليم، لافتين إلى أن البرلمان الطلابي يسهم في عملية النمو الشامل للطلبة عبر إشراكهم في أنشطة عملية ترتبط بعمليات التعلم والتعليم والممارسات اليومية في المدرسة بما يعكس صور دور المدرسة بإعداد الطلبة للحياة.
من جهته قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة، إن طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصف الخامس حتى الثاني عشر (التوجيهي) سينتخبون مجالسهم البرلمانية الطلابية الشهر المقبل.
وأكد في تصريح لـ"الغد" أن الوزارة تسعى عبر هذه المجالس لإعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة، وتعزيز روح الانتماء للوطن، علاوة على تنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش.
وأكد المساعفة أهمية هذه التجربة للطلبة كونها بمثابة تدريب لهم على ممارسة العملية الديمقراطية مبكرا، وتمكينهم من أدوات التعبير، ورصد القضايا، ومهارات الحوار والمناقشة، وبما يعزز من دورهم في المشاركة الفاعلة وتحمل المسؤولية والقدرة على الاتصال الفعال.
وأشار إلى أن "التربية" تعول بشكل كبير على مجالس الطلبة المنتخبة في المدارس للمساهمة بتعزيز التشاركية في العملية التربوية بالتعاون مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي.
كما وتعول أيضا، بحسب المساعفة، على المساهمة في الارتقاء بالعملية التربوية عبر المشاركة في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشتها، والمساهمة في عملية الضبط الذاتي ومعالجة السلوكيات غير المرغوب فيها.
وأوضح المساعفة أن المجلس يتولى إجراء أبحاث ودراسات وإعداد وتقارير طلابية حول قضايا عامة تهم المدرسة والمجتمع المحلي، وتحديد المشكلات وطرح حلول لها بالإضافة الى تنظيم أنشطة تساهم في رفع الوعي بين الطلبة والمجتمع المحلي حول مفاهيم ومصطلحات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل عقد ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل.
وفي هذا السياق، أكد الخبير التربوي د.صالح بركات أن وزارة التربية والتعليم تجري سنويا انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية، لكن انتخابات العام الحالي تترافق مع التوجهات الديمقراطية والاصلاح السياسي في المملكة.
وبين بركات ان البرلمانات الطلابية تعد أولى خطوات تدريب الطلبة على الممارسات الديمقراطية عبر ممارسة عملية حقهم في عملية الاقتراع واختيار المرشحين، لافتا الى أنها تشكل اللبنة الأولى لتأسيس الطلبة على مفهوم الديمقراطية ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، وتعزز لديهم مفهوم الاستقلالية وتنمية قدراتهم في التعبير عن أنفسهم بشكل حضاري.
وقال ان البرلمانات الطلابية تعتبر عملية تربوية تعليمية اجتماعية سياسية، حيث انها في البعد السياسي تعرف الطلبة بالبرلمان وكيف يتشكل وطريقة اختياره وكذلك دور النائب في البرلمان وصلاحياته.
واشار الى ان البرلمانات الطلابية هي تجسيد مصغر لما يحدث في مجلس النواب من تشكيل لجان واختيار رئيس للمجلس وكذلك نائب له ، لافتا الى ان هذا البعد السياسي المستقبلي يتناسب مع ما هو في منهاج التربية الوطنية التي تتحدث عن الحياة السياسية في الاردن وعن البرلمان بشكل عام وعن البرلمانات الطلابية.
وبخصوص البعد التربوي، أوضح بركات ان خوض غمار هذه التجربة سينعكس على الطلبة من حيث زيادة الثقة بالنفس وجعلهم اكثر مبادرة في تقديم انفسهم لزملائهم من اجل تقديم الخدمة وانشاء شبكة علاقات بين الطلاب انفسهم واجراء التحالفات التي تحتاجها عملية الانتخابات سواء على مستوى الصف الواحد او مستوى اه المدرسة.
أما على صعيد البعد التعليمي، لفت بركات الى انه يعتبر تطبيقا واقعيا لما يحدث من وقائع في العملية الانتخابية من الترشح واعلان برنامج الانتخابي وآلية الاقتراع والفرز وغيرها من الامور.
ونوه بركات الى أن مشاركة الطلبة بهذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة لأنها تعد جيلا قياديا قادرا على القيادة والتخطيط واتخاذ القرارات، وتكسبه مهارات حياتية كإتقان فن الحوار والإقناع وتقبل الرأي الآخر، وتطور مهاراته في البحث والكتابة والخطابة العامة وحل المشكلات، كما تشكل طريقة مثالية للطلبة، لتحدي أنفسهم وتحسين مهاراتهم المهنية والتواصلية والمعرفية.
بدوره، قال الخبير التربوي فيصل أبو تايه، أن الانتخابات تتم وفق إجراءات تستند لتعليمات المجالس البرلمانية في المدارس الحكومية والخاصة رقم "8" لسنة 2010، موضحا أن "المدرسة" واحدة من أهم المؤسسات التي تسهم بدرجة مهمة في توفر البيئة المناسبة للوعي، بل تكاد تكون الحاضنة الأكبر لمفاهيم التفاعل والصقل لدى الطلبة خصوصا في مسار التحديث السياسي، الذي يشكل الشباب فيه ركيزة أساسية، باعتبارهم محور التغيير الإيجابي، ونراهن كثيرا عليهم في إنجاحه.
وبين ابو تايه ان اجراء الوزارة لهذه الانتخابات يعد تأكيدا على مواصلة النهج الديمقراطي، بهدف تنمية مهارات الطلبة السياسية، ذلك ان توعية الطالب وتنمية ثقافته السياسية أصبحت ضرورة ملحة في دولة ديمقراطية كالأردن تؤمن بالقيم الديمقراطية، حيث هذه الانتخابات تجري في اطار من الشفافية والنزاهة والحرص المشترك من الطلبة والمعلمين، لتجذير هذه الثقافة في مدارسنا وتعزيز العلاقة الايجابية ما بين الطلبة والمدرسة والمجتمع المحلي المحيط بها.
ورأى ابو تايه ان الانتخابات البرلمانية الطلابية هي انجاز يسجل لوزارة التربية والتعليم، في خطوات جادة تسعى الوزارة عبرها للتعبير عن سياسة تربوية ديمقراطية ترقى لإعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ليمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط، وإدارة المواقف المختلفة، إضافة لتعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء، وتعزيز الثقافة السياسية، وقيم التسامح والتعايش، في سياق عملية نقية هدفها تعزيز دور الطلبة وتعويدهم على التشارك في الحياة.
واشار الى ان "التربية" تعول على هذه المجالس للمساهمة بالارتقاء بالعملية التربوية، عبر المشاركة في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة، ومراجعتها ومناقشتها، والوقوف على اقتراحات وحاجات الطلبة، وتحسين آليات التواصل والاتصال معهم، اضافة لإمكانية المشاركة بوضع اللوائح التنظيمية المدرسية، والمساهمة في عملية الضبط الذاتي والمساعدة في معالجة السلوكيات غير المرغوب فيها.
كما ويمكن للمجلس المنتخب أن يتولى إجراء أبحاث ودراسات وإعداد تقارير طلابية حول قضايا عامة تهم المدرسة والمجتمع المحلي، وتحديد المشكلات وطرح حلول لها بالتعاون مع المرشد التربوي والمؤسسات الرسمية، إلى جانب المساهمة في إقامة الاحتفالات الوطنية والمسابقات الرياضية والأنشطة الاجتماعية والمهرجانات المختلفة ، وكذلك إشراك أولياء الأمور وأبناء المجتمع المحلي من اجل توثيق أواصر الألفة بين المدرسة والمجتمع، بحسب ابو تايه.
وشاركهم بالرأي الخبير التربوي عايش النوايسة الذي قال إن واحدا من أهم أهداف التربية والتعليم اليوم وهو ربط المعرفة بالحياة وبالممارسات الواقعية التي تعكس الواقع الذي يعيشه الطلبة في كافة الجوانب ومنها الجانب المتعلق بالممارسات الديمقراطية والتتمية السياسية.
وبين أن وزارة التربية والتعليم تهدف من وراء فكرة برلمانات الطلبة كنشاط لا منهجي، إلى تفعيل الممارسات الديمقراطية وربط الطلبة بالواقع التعليمي في جانب التربية الوطنية والمدنية، كما تهدف المجالس البرلمانية لإعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة.
كما يساهم خوض تجربة البرلمان الطلابي، بتعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش، فضلا عن توثيق الروابط بين المدرسة والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، وفق النوايسة.
واضاف أن الانتخابات البرلمانية الطلابية تلعب دورا رئيسيا وفاعلا بتعزيز الحياة والممارسة الديمقراطية بين الطلبة والمحيط الذي يعيشون فيه، والبرلمان المدرسي هو جسم طلابي يحاكي البرلمان الحقيقي من حيث إجراء الانتخابات لاختيار أعضائه عبر انتخابات حرة مباشرة، إضافة إلى معرفة طموحات وتطلعات الطلبة وتهيئتهم للمستقبل.
وأوضح أن البرلمان يسهم في عملية النمو الشامل للطلبة عبر إشراكه في أنشطة عملية ترتبط بعمليات التعلم والتعليم والممارسات اليومية في المدرسة، بما يعكس دور المدرسة في إعداد الطلبة للحياة، إذ يسهم في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشة القضايا التي تتعلق باستراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم، والوقوف على اقتراحات وحاجات الطلبة، وكذلك تحسين آليات التواصل والاتصال معهم.
فضلا عن المشاركة في وضع اللوائح التنظيمية المدرسية، والمساهمة في عملية الضبط الذاتي والمساعدة في معالجة السلوكيات غير المرغوب فيها، والمساهمة في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي بين صفوف الطلبة، وذلك عبر تنظيم حملات التوعية والندوات والمحاضرات وتنظيم الرحلات المدرسية، إضافة إلى تنظيم أنشطة تساهم في رفع الوعي بين الطلبة والمجتمع المحلي حول مفاهيم ومصطلحات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفق النوايسة
واشار النوايسة الى ان البرلمان يسهم بصقل مهارات الطلبة ويطور من قدراتهم في ممارسة حرية الرأي المسؤولة، والاختيار بناء على الكفاءة، ويرسخ المفاهيم السياسية المرتبطة بالمنهاج التربوي لهم، وكل ذلك يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على صنع القرارات واتخاذها ضمن سياق ديمقراطي يؤمن بحرية التعبير والرأي والرأي الآخر.
MENAFN29092024000072011014ID1108727796