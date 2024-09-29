أوبزيرفر: اغتيال حسن نصر الله يضع إيران أمام خيارات مصيرية ويكشف عن إهانة لأميركا



وأضاف أن مقتل الزعيم الذي قاد الحزب على مدى 32 عاما، ترك تداعيات ذات مدى كبير على طهران وواشنطن. وأشار إلى ما قاله الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في مؤتمره الصحافي ليلة الجمعة، إن الأيام المقبلة ستحدد طريق المستقبل للشرق الأوسط. ولم يكن أكثر دقة مع أنه كان يأمل في وقت سابق أن يتم إقناع إسرائيل و”حزب الله” بالتراجع عن الهاوية.



وبعد مقتل نصر الله، فقد خطت المنطقة وبعد 12 شهرا، فوق الهاوية إلى مكان لم تكن فيه من قبل.



وكل العيون متجهة نحو طهران التي تواجه خيارات مصيرية حاولت تجنبها ولا يريد رئيسها الإصلاحي أن يتخذها. فهي وإن انتقدت بغضب عمليات إسرائيل التي دمرت مركز محور المقاومة الذي عملت بدأب ونشاط على بنائه لسنوات طويلة، إلا أن مصداقية إيران في خطر.



ومن ناحية براغماتية، قد تنصح إيران حزب الله باستيعاب الخسائر والقبول بوقف إطلاق نار لا يرتبط بوقف الحرب على غزة. ولو قررت إيران شن عملية انتقامية ضد إسرائيل، فيجب أن تكون نوعية وقوية، فهي تعرف أنها ستخوض حربا ضد جيش متفوق عسكريا وتكنولوجيا واستخباراتيا. فقد اخترقت إسرائيل“حزبَ الله” حتى النخاغ وربما فعلت نفس الأمر في إيران.



وبالنسبة للرئيس الجديد، مسعود بزكشيان، والذي انتُخب على بطاقة رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وبناء علاقات جيدة مع الغرب، فقد جاء مقتل نصر الله في أسوأ وقت له. وقضى وزير خارجيته، عباس عراقجي أسبوعا كاملا في نيويورك واجتمع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الساسة الأوروبيين مثل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، في محاولة منه لإقناعهم باستئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي.



وقد أُعجب مديرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بما سمعه في اللقاءات قائلا:“أعتقد أن هذه هي اللحظة التي يمكن فيها عمل شيء بشأن الموضوع النووي، وميزة عراقجي أنه يعرف كل شيء عن العملية ويسمح بالمضي بها سريعا”. لكن مقتل نصر الله سيجعل من الصعوبة بمكان على الإصلاحيين إقناع المتشددين الإيرانيين بأن رفع غصن الزيتون له معنى. واشتكى بزكشيان من أنه حصل على القليل بعد استماعه للنصائح الغربية بعدم شن رد انتقامي على مقتل زعيم المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران.



وقال بزكشيان إنه وُعد بوقف إطلاق نار في غزة في غضون أسبوع أو أسبوعين. ولكن ذلك لم يحصل، لأن الولايات المتحدة، في نظر إيران، لم تمارس الضغوط الضرورية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار.

ونظرا لخداعه مرة، فلن يصدق بزكشيان أن الولايات المتحدة لم تكن لديها معرفة مسبقة بخطة قتل نصر الله. فقد صادق نتنياهو على خطة القتل من غرفته بفندق في نيويورك، إلا أن القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات هي التي انفجرت في بيروت.



وفي بيان له معنى، دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، العالمَ الإسلامي للوقوف إلى جانب لبنان و”حزب الله” الأبي، وبأي وسيلة ممكنة ومساعدتهم على مواجهة النظام الشرير في إسرائيل.



وبالنسبة لأمريكا، فهذه إهانة دبلوماسية وفضح لعدم استطاعتها السيطرة على حليفها المثير للمشاكل. ويأمل نتنياهو بأنه خدع الدبلوماسيين الأمريكيين في نيويورك، فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن لديها فهما واضحا بناء على محادثات مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بأن نتنياهو سيقبل وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما، ولكنه تراجع عن الاتفاق في اللحظة التي أعلنت فيها الولايات المتحدة عن الخطة.



وبطريقة ما، فهذا هو نتاج 12 شهرا من الإستراتيجية الأمريكية التي باتت اليوم حطاما. فمرة بعد الأخرى، ومنذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تبني إستراتيجية أخرى في غزة، والسماح بنقل المواد الإنسانية للمحاور الآمنة، وعدم شن هجوم بري على رفح، والقبول بوقف إطلاق نار بدلا من التصعيد.



وفي كل مرة، كان نتنياهو يعترف بالموقف الأمريكي، وبعد ذلك تجنب تقديم رد واضح ثم تجاهل واشنطن بالكامل. وفي كل مرة عبّرت فيها واشنطن عن سخطها وغضبها وإحباطها من نتنياهو، لكنها لم تتوقف عن تزويده بالسلاح.



ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وزيادة شعبية نتنياهو محليا، فضلا عن قلة الدول العربية التي لن تحزن على وفاة نصر الله، يبدو أن الولايات المتحدة ليس لديها سوى خيارات قليلة متاحة، في وقت يصر نتنياهو على أنه ينتصر، وفي الطريق لتحقيق“النصر الكامل”. وما لم تثبت إيران أنها أكثر حزما مما كانت عليه حتى الآن، فإن نتنياهو سيكون الناجي العظيم الجالس على مقعد القيادة.-(وكالات)