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انتشال جثة نصر الله سليمة وبلا جروح

9/29/2024 11:52:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مصدر طبي وآخر أمني لرويترز اليوم الأحد إنه تم انتشال جثة الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وإنها سليمة.


ولم يذكر بيان حزب الله لتأكيد مقتل نصر الله أمس السبت كيف قُتل أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

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