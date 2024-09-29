11 شهيدا بغارات إسرائيلية على بلدة عبّا والبقاع اللبناني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 10 أشخاص ظهر اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت مزرعة في بلدة زبود شمالي بعلبك في البقاع اللبناني.
كما استشهدت امرأة وجرح شخصان في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة عبّا جنوب لبنان.
وأكد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت"، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا مدينة بنت جبيل وبلدات الطيري، المجادل، زوطر الغربية وقعقعية الجسر في الجنوب، كما استهدفت مسيرة إسرائيليّة سيارة بالقرب من مفرق بلدة إيعات المجاورة لمدينة بعلبك.
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