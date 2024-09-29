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11 شهيدا بغارات إسرائيلية على بلدة عبّا والبقاع اللبناني

9/29/2024 11:52:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 10 أشخاص ظهر اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت مزرعة في بلدة زبود شمالي بعلبك في البقاع اللبناني.


كما استشهدت امرأة وجرح شخصان في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة عبّا جنوب لبنان.


وأكد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت"، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا مدينة بنت جبيل وبلدات الطيري، المجادل، زوطر الغربية وقعقعية الجسر في الجنوب، كما استهدفت مسيرة إسرائيليّة سيارة بالقرب من مفرق بلدة إيعات المجاورة لمدينة بعلبك.

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