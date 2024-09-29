حزب الله ينعي قاووق وكركي وإسرائيل تعلن اغتيال مستشار نصر الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله عن نعى الشيخ نبيل قاووق الذي قضى في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس.
كما نعى الحزب القيادي علي كركي (أبو الفضل)، الذي يعتبر الرجل الثالث في حزب الله.
وقال الحزب إن كركي استشهد في الغارة على حارة حريك ، والتي أدت الى استشهاد عدد من قيادات الحزب وعلى رأسهم حسن نصر الله.
وأضاف أن كركي كان مسؤولا عن قيادة جبهة الجنوب في معركة الإسناد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من جهتها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بـ"مقتل" (استشهاد) سمير توفيق ديب مستشار نصر الله في ضرب الضاحية الجنوبية يوم الجمعة.
كما أعلنت الإذاعة "مقتل" (استشهاد) علي أيوب المسؤول عن تنسيق القوة النارية لحزب الله في غارة الجمعة.
MENAFN29092024000072011014ID1108727785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.