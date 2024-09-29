حزب الله ينعي قاووق وكركي وإسرائيل تعلن اغتيال مستشار نصر الله



كما نعى الحزب القيادي علي كركي (أبو الفضل)، الذي يعتبر الرجل الثالث في حزب الله.



وقال الحزب إن كركي استشهد في الغارة على حارة حريك ، والتي أدت الى استشهاد عدد من قيادات الحزب وعلى رأسهم حسن نصر الله.



وأضاف أن كركي كان مسؤولا عن قيادة جبهة الجنوب في معركة الإسناد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



من جهتها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بـ"مقتل" (استشهاد) سمير توفيق ديب مستشار نصر الله في ضرب الضاحية الجنوبية يوم الجمعة.



كما أعلنت الإذاعة "مقتل" (استشهاد) علي أيوب المسؤول عن تنسيق القوة النارية لحزب الله في غارة الجمعة.