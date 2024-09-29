ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الأحد، إلى 41595 شهيدا و96251 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة، خلال اليوم الـ359 للعدوان على القطاع المحاصر، إن 9 شهداء وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة و41 إصابة خلال يوم واحد.
وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
واستشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل مكثف مناطق متفرقة من البلدة، ما أدى حتى اللحظة إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين.
وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت فجر الأحد محيط مستشفى كمال عدوان، في مخيم جباليا، ووسط مخيم النصيرات ومخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين.
واستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر الأحد، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 15 آخرين، معظمهم من الأطفال، والنساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية، بصاروخين غرفتين صفيتين في مدرسة أم الفحم، الواقعة في منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
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