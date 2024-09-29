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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

9/29/2024 11:52:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الأحد، إلى 41595 شهيدا و96251 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.


وقالت الوزارة، خلال اليوم الـ359 للعدوان على القطاع المحاصر، إن 9 شهداء وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة و41 إصابة خلال يوم واحد.


وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


واستشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل مكثف مناطق متفرقة من البلدة، ما أدى حتى اللحظة إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين.
وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت فجر الأحد محيط مستشفى كمال عدوان، في مخيم جباليا، ووسط مخيم النصيرات ومخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين.


واستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر الأحد، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 15 آخرين، معظمهم من الأطفال، والنساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية، بصاروخين غرفتين صفيتين في مدرسة أم الفحم، الواقعة في منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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