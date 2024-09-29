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الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا على مدينة الحديدة في اليمن

9/29/2024 11:52:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شن الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عدوانا على مدينة الحديدة في اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمينة إن الطيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدف محطة طاقة في المدينة الساحلية على البحر الأحمر بالإضافة إلى مينائها ومطارها.

وهذه هي المرة الثاني التي تقصف فيها إسرائيل ميناء الحديدة، إذ سبق أن شنت غارات على المدينة في تموز الماضي.

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