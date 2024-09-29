الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا على مدينة الحديدة في اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عدوانا على مدينة الحديدة في اليمن.
وقالت وسائل إعلام يمينة إن الطيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدف محطة طاقة في المدينة الساحلية على البحر الأحمر بالإضافة إلى مينائها ومطارها.
وهذه هي المرة الثاني التي تقصف فيها إسرائيل ميناء الحديدة، إذ سبق أن شنت غارات على المدينة في تموز الماضي.
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