صحة لبنان: استشهاد 14مسعفا جراء الاعتداءات الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المراكز الصحية أدت إلى استشهاد 14 مسعفًا في يومين.
وأضافت الوزارة في بيان، إن مسعفين استشهدوا بعد استهداف الاحتلال لمحيط مراكز صحية في بلدات طير دبا، وحومين الفوقا، والطيبة، ودير سريان في الجنوب، وصولا إلى إحداث أضرار كبيرة في مستشفى المرتضى في بعلبك أمس ما أدى إلى خروجه عن الخدمة موقتا.
وأكدت أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الصحية يضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين لتمكينهم من القيام بواجبهم الإنساني.
إلى ذلك، قال مصدر لبناني أن الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية استهدفت محيط مركز الهيئة الصحية ومستشفى تبنين الحكومي، كما سجلت غارة على بلدة بني حيان استهدفت مركز الدفاع. --(بترا)
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