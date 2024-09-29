صحة لبنان: استشهاد 14مسعفا جراء الاعتداءات الإسرائيلية



وأضافت الوزارة في بيان، إن مسعفين استشهدوا بعد استهداف الاحتلال لمحيط مراكز صحية في بلدات طير دبا، وحومين الفوقا، والطيبة، ودير سريان في الجنوب، وصولا إلى إحداث أضرار كبيرة في المرتضى في بعلبك أمس ما أدى إلى خروجه عن الخدمة موقتا.



وأكدت أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الصحية يضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين لتمكينهم من القيام بواجبهم الإنساني.



إلى ذلك، قال مصدر لبناني أن الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية استهدفت محيط مركز الهيئة الصحية ومستشفى تبنين الحكومي، كما سجلت غارة على بلدة بني حيان استهدفت مركز الدفاع. --(بترا)