47 شهيدا و36 جريحا في غارات إسرائيلية على لبنان اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 24 شخصا وأصيب 29 بجروح، في حصيلة أولية لغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عين الدلب شرق صيدا جنوب لبنان.
كما سقط 5 شهداء و3 جرحى في غارة إسرائيلية على مراكز الدفاع المدني في بلدتي قبريخا وبني حيان جنوب لبنان، وسقط شهيدان و4 جرحى في غارة على بلدة المجادل، كما استشهد 7 أشخاص كحصيلة أولية لغارة على حي البساتين في مدينة بعلبك.
وأفاد مصدر لبناني، بأنه تم انتشال جميع الجثامين العالقين تحت الأنقاض جراء الغارة على منزل في حارة صور القديمة، والحصيلة النهائية 9 شهداء”.
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