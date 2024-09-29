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47 شهيدا و36 جريحا في غارات إسرائيلية على لبنان اليوم

9/29/2024 11:52:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 24 شخصا وأصيب 29 بجروح، في حصيلة أولية لغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عين الدلب شرق صيدا جنوب لبنان.


كما سقط 5 شهداء و3 جرحى في غارة إسرائيلية على مراكز الدفاع المدني في بلدتي قبريخا وبني حيان جنوب لبنان، وسقط شهيدان و4 جرحى في غارة على بلدة المجادل، كما استشهد 7 أشخاص كحصيلة أولية لغارة على حي البساتين في مدينة بعلبك.
وأفاد مصدر لبناني، بأنه تم انتشال جميع الجثامين العالقين تحت الأنقاض جراء الغارة على منزل في حارة صور القديمة، والحصيلة النهائية 9 شهداء”.

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