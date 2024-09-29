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رئيس حكومة الاحتلال: كل من يهاجمنا سيدفع الثمن

9/29/2024 11:52:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، ان كل من يهاجمنا سيدفع الثمن.

وأضاف نتنياهو أن" حكومته تعمل بشكل منهجي على استهداف واغتيال قيادات حزب الله، بهدف تغيير الواقع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بالكامل".
وأشار إلى أن تغيير توازن القوى يفتح المجال لتحالفات جديدة في المنطقة، حيث يحقق الانتصارات لصالح "إسرائيل".

وأكد نتنياهو أن ساعر استجاب لطلبه بالعودة إلى الحكومة، مشيرًا إلى أنهما سيعملان سويًا، وأن ساعر سيساهم في إدارة الحرب الجارية، معتبرًا أن انضمامه خطوة لتعزيز وحدة الحكومة في مواجهة الأعداء.
كما أعلن نتنياهو أن جيش الاحتلال شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن الجميع شاهد الأهداف التي تم ضربها، والتكلفة التي يدفعها كل من يهاجم إسرائيل.
وأكد مرة أخرى أن تغيير موازين القوى يساهم في تشكيل تحالفات جديدة، وأن "إسرائيل" ماضية في تحقيق الانتصارات.

وفي سياق آخر، أعلن المتطرف جدعون ساعر عن انضمامه إلى الحكومة "الإسرائيلية" في هذه المرحلة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ائتلافي.

وجدعون ساعر هو سياسي "إسرائيلي" ينتمي لحزب الليكود اليميني، وعضو في الكنيست؛ شغل مناصب، عضو كنيست، وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم في حكومات نتنياهو.-(وكالات)


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