رئيس حكومة الاحتلال: كل من يهاجمنا سيدفع الثمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، ان كل من يهاجمنا سيدفع الثمن.
وأضاف نتنياهو أن" حكومته تعمل بشكل منهجي على استهداف واغتيال قيادات حزب الله، بهدف تغيير الواقع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بالكامل".
وأشار إلى أن تغيير توازن القوى يفتح المجال لتحالفات جديدة في المنطقة، حيث يحقق الانتصارات لصالح "إسرائيل".
وأكد نتنياهو أن ساعر استجاب لطلبه بالعودة إلى الحكومة، مشيرًا إلى أنهما سيعملان سويًا، وأن ساعر سيساهم في إدارة الحرب الجارية، معتبرًا أن انضمامه خطوة لتعزيز وحدة الحكومة في مواجهة الأعداء.
كما أعلن نتنياهو أن جيش الاحتلال شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن الجميع شاهد الأهداف التي تم ضربها، والتكلفة التي يدفعها كل من يهاجم إسرائيل.
وأكد مرة أخرى أن تغيير موازين القوى يساهم في تشكيل تحالفات جديدة، وأن "إسرائيل" ماضية في تحقيق الانتصارات.
وفي سياق آخر، أعلن المتطرف جدعون ساعر عن انضمامه إلى الحكومة "الإسرائيلية" في هذه المرحلة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ائتلافي.
وجدعون ساعر هو سياسي "إسرائيلي" ينتمي لحزب الليكود اليميني، وعضو في الكنيست؛ شغل مناصب، عضو كنيست، وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم في حكومات نتنياهو.-(وكالات)
MENAFN29092024000072011014ID1108727780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.