البابا فرنسيس يدين استخدام إسرائيل غير الأخلاقي للقوة في لبنان وغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، الاستخدام "غير الأخلاقي" للقوة في لبنان وغزة، في دعوة إلى إسرائيل لضبط النفس.
ووفقا ل(فرانس برس)، قال البابا في تصريحات للصحفيين على الطائرة التي كانت تعيده من بلجيكا، ردا على سؤال عن عواقب الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة على المدنيين، إن "دولة تتصرف على هذا النحو بواسطة القوة، أيا كانت هذه الدولة، تتصرف بطريقة مفرطة إلى هذا الحد، تقوم بأفعال غير أخلاقية".
وقبيل مغادرته، دعا البابا في ختام قداس أقيم في ملعب الملك بودوان في بروكسل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان الذي وصفه ب"المعذب"، معربا عن "ألمه" إزاء اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط. وعن الصراع الدائر في غزة.-(بترا)
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