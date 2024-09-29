البابا فرنسيس يدين استخدام إسرائيل غير الأخلاقي للقوة في لبنان وغزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أدان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، الاستخدام "غير الأخلاقي" للقوة في لبنان وغزة، في دعوة إلى إسرائيل لضبط النفس.



ووفقا ل(فرانس برس)، قال البابا في تصريحات للصحفيين على الطائرة التي كانت تعيده من بلجيكا، ردا على سؤال عن عواقب الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة على المدنيين، إن "دولة تتصرف على هذا النحو بواسطة القوة، أيا كانت هذه الدولة، تتصرف بطريقة مفرطة إلى هذا الحد، تقوم بأفعال غير أخلاقية".

وقبيل مغادرته، دعا البابا في ختام قداس أقيم في ملعب الملك بودوان في بروكسل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان الذي وصفه ب"المعذب"، معربا عن "ألمه" إزاء اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط. وعن الصراع الدائر في غزة.-(بترا)