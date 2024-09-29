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الواقع الجديد.. صدمة حزب الله

9/29/2024 11:52:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
عوديد غرانوت
29/9/2024

صوت القنابل الثقيلة التي صفّت في الضاحية حسن نصر الله مع من تبقى من القيادة العليا لمنظمته، استمر لثوان قليلة فقط. لكن إحساس الارتياح يواصل بهدوء غمر الشرق الأوسط الذي ما يزال يصعب عليه تصديق ما حصل.
باستثناء الجمهورية الشيعية في طهران، التي فقدت أحد ذخائرها الأهم وتحسب الآن بفزع خطواتها التالية، لم تذرف أي دمعة في أغلبية العالم الإسلامي. ولا حتى في لبنان متعدد الطوائف الذي اختطفته منظمة حزب الله.
دعكم من المجاملة والضرائب الكلامية التي ستقال في الجنازة. بقيادة نصرالله الكاريزماتي فإن حزب الله يعد في الدول السُنية على مدى السنين كالذراع التنفيذية لإيران، والذي بواسطته تضعضع الحكم فيها. السُنة في لبنان لم ينسوا له كيف صفى رئيس وزرائهم رفيق الحريري. السعوديون يتذكرون المستشارين الذين بعث بهم كي يدرب الحوثيين في اليمن في الحرب ضدهم.
موجات الإعجاب التي رفع عليها الأمين العام بين الجماهير في العالم العربي نشأت أساسا من قدرته الخطابية، وأكثر من هذا، من التقدير المغلوط بأن إسرائيل ببساطة غير قادرة على تصفيته.
لا مفر من الاستنتاج بان نصرالله نجح في أن يقنع نفسه أيضا بانه لا يمكن الانتصار عليه وان إسرائيل ضعيفة كبيت العنكبوت. الثقة بالنفس التي فقدها في 2006، كما اعترف علنا، عادت إليه وعلى الأقل ثلاثة أخطاء ارتكبها في السنة الأخيرة حسمت مصيره.
الأول، كما يعترفون في لبنان– بأنه لم يهاجم إسرائيل بالتوازي في 8 أكتوبر، حين كانت ما تزال تحت صدمة هجمة حماس. الثاني– في أنه ربط هجماته في الشمال بوقف النار في غزة ولم يعرف كيف ينزل عن الشجرة رغم الضربات التي تلقاها ونشطائه الذين قتلوا. الخطأ الثالث – انه لم يتمكن من الفهم بان جودة المعلومات الاستخبارية التي توجد لدى إسرائيل وسمحت لها بأن تصفي الواحد تلو الآخر كل القادة القريبين منه، في نهاية المطاف ستجعل النار تحرق أطراف عباءته أيضا.
في نظرة إلى الوراء، يمكن أن نسأل إذا لم يكن ممكنا الوصول إلى تلك التصفيات وإلى تلك الإنجازات الرائعة التي سجلها الان سلاح الجو في لبنان، قبل سنة، مثلما اقترح في حينه وزير الدفاع (الذي ما يزال مرشحا للتنحية) يوآف غالنت. كان يمكن لهذا أن يوفر الكثير من المعاناة والضائقة لعشرات آلاف النازحين من الشمال.
لكن الواضح الآن هو أن الواقع الجديد الناشئ، الصدمة لحزب الله تستوجب من إسرائيل ألا تتوقف. أن تواصل الضرب وألا تغرى لتسويات وقف النار مع منظمة حزب الله، والتي ستتيح لها فقط أن ينتعش.
لأجل عمل ذلك، من المهم ردع إيران التي في الهجوم في الضاحية فقدت أيضا قائد "فيلق القدس" في لبنان. حتى وقت أخير مضى اكتفى الإيرانيون ببيانات التأييد لحزب الله وبالوعود بان المنظمة "تعرف كيف تدافع عن نفسها وحدها" – لكن في يوم الجمعة حصل شيء ما في الضاحية وطهران لن تتمكن من التسليم بخسارة فرعها العملياتي الأهم لها. رئيس الوزراء نتنياهو وإن كان حذر الإيرانيين ألا يتدخلوا، لكن الاسناد الأميركي حيوي أيضا.
شيء آخر: لبنان ليس غزة. توجد فيه حكومة انتقالية. صحيح أنها ضعيفة وتؤدي مهامها بقدر أقل، لكنها ما تزال شرعية. يوجد برلمان، جيش مدعوم من الغرب، وعلى الأقل نصف السكان يعارضون الوجود العسكري لحزب الله. تصفية نصرالله ونقطة الدرك التي توجد فيها المنظمة تستوجبان من الأميركيين والفرنسيين الحساسين لمصير لبنان أن يعززوا هذه القوى. كميل شمعون، عضو برلمان لبناني مسيحي كان أمس أول من كرر علنا مطلب نزع سلاح حزب الله.
كما أنه يمكن الأمل في أن ما حصل في الضاحية سيقنع السنوار، او من تبقى في موقع القيادة في غزة بان فقط صفقة لإعادة المخطوفين وليس حربا إقليمية فرصها أقل الآن- ستضمن ألا يكون مصيره مختلفا عن مصير حسن نصر الله.

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