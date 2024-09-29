الأونروا: كارثة صحية وشيكة بسبب تراكم النفايات في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خطر كارثة صحية وشيكية، بسبب "جبال" النفايات التي تتراكم في المناطق الوسطى من قطاع غزة، إضافة إلى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع.
وفي منشور لها على موقع (إكس)، أكدت الأونروا أن الظروف الصحية في جميع أنحاء غزة "غير إنسانية"، مشيرة إلى أنه ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة والروائح الكريهة.--(بترا)
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