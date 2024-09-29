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الأونروا: كارثة صحية وشيكة بسبب تراكم النفايات في غزة

9/29/2024 11:52:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خطر كارثة صحية وشيكية، بسبب "جبال" النفايات التي تتراكم في المناطق الوسطى من قطاع غزة، إضافة إلى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع.
وفي منشور لها على موقع (إكس)، أكدت الأونروا أن الظروف الصحية في جميع أنحاء غزة "غير إنسانية"، مشيرة إلى أنه ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة والروائح الكريهة.--(بترا)

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