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بايدن: يجب تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط

9/29/2024 11:52:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس جو بايدن إنه سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون أن يحدد موعدا. وأكد بايدن أنه يجب تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

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