بايدن: يجب تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط

بايدن: يجب تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط
التاريخ
9/29/2024 11:52:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس جو بايدن إنه سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
دون أن يحدد موعدا. وأكد بايدن أنه يجب تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.
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