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هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لنصر الله في قيادة حزب الله

9/29/2024 11:52:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- بعد اغتيال الاحتلال للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، برز اسم هاشم القائد العسكري والسياسي في الحزب صفي الدين بصفته الخليفة المحتمل لنصر الله لقيادة الحزب ومؤسساته.
ولد صفي الدين عام 1964 في بلدة دير قانون جنوب لبنان، لعائلة شيعية معروفة في المنطقة، وهو ابن خالة حسن نصر الله.
ومما يلفت في علاقة صفي الدين ونصر الله إضافة إلى القرابة والتشابه بينهما في الشكل والصوت والهيئة، وحتى في نطق الراء بلثغة واضحة من كليهما.
عائلة صفي الدين معروفة في المجال السياسي والديني، إذ خرج منها علماء في المذهب الشيعي، وسياسيون أبرزهم النائب البرلماني فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين محمد صفي الدين.
تلقى صفي الدين -رفقة نصر الله- تعليمه في ثمانينيات القرن العشرين بالحوزات الشيعية في كل من النجف في العراق وقم الإيرانية.
وتزوج عام 1983 من ابنة محمد علي الأمين، عضو المجلس التشريعي للمجلس الإسلامي الشيعي في لبنان.
وعام 2020 تزوج ابنه رضا من زينب ابنة القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأميركية في بغداد يوم 3 كانون الثاني (يناير) 2020.
وشقيقه عبد الله ممثل حزب الله في إيران، وقد فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات واتهمته بتهريب المخدرات وغسل الأموال لصالح الحزب.
التجربة السياسية والعسكريةعام 1994 استدعى حزب الله صفي الدين من حوزة قم لتولي مسؤوليات سياسية وعسكرية، خاصة وأنه كان أحد ثلاثة رعاهم القيادي السابق بالحزب عماد مغنية والذي اغتاله الاحتلال في العاصمة دمشق في شباط (فبراير) 2008، وأعدهم لتولي مسؤوليات وهم نصر الله وصفي الدين ونبيل فاروق.
وبعد عودته من قم تولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو أشبه ما يكون بحكومة للحزب، وهكذا أصبح صفي الدين مسؤولا عن تنفيذ السياسات الداخلية وتطوير الهيكل الإداري للحزب، ويشرف على مؤسسات الحزب وأمواله واستثماراته بالداخل، وكذلك الخارج، وخاصة في العالم العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وأصبح صفي الدين عمليا الرجل الثاني بعد نصر الله، وهو من كبار مسؤولي الحزب الذين ينشطون مع الجناح العسكري، إضافة إلى مسؤولياته في الجناح السياسي التنفيذي.
وعام 2017 أدرجته الولايات المتحدة ضمن قوائمها للمتهمين بـ"الإرهاب" وفرضت عليه عام 2018 عقوبات اقتصادية تتضمن مصادرة ممتلكاته وحساباته، ومنع التعامل المالي معه. وتقول بعض التقارير إن نصر الله بعدما علم بمخطط إسرائيلي لاغتياله عام 2008 أوصى بأن يكون صفي الدين خليفته في حال تم اغتياله.
ومن المناصب والمسؤوليات التي تولاها صفي الدين لرئاسة حزب الله في منطقة بيروت عام 1994، رئاسة مجلس المقاومة المسؤول عن النشاط العسكري للحز عام 1995، وأصبح عضوا في مجلس الشورى عام 1998، وترأس المجلس التنفيذي وأصبح الرجل الثاني بالحزب عام 1998، وتولى رئاسة المجلس الجهادي (أعلى هيئة بالتنظيم العسكري للحزب)، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 اختير قائدا عسكريا لمنطقة الجنوب.-(وكالات)

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