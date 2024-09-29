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المستوطنون يحولون الأقصى لساحة احتفاء باغتيال نصر الله

9/29/2024 11:52:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - في انتهاك سافر وخرق صارخ للقانون الدولي؛ حوّل المستوطنون المتطرفون المسجد الأقصى المبارك إلى ساحة احتفالات صاخبة للاحتفاء باستشهاد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بحماية قوات الاحتلال، وسط تصدي الفلسطينيين لعدوانهم والدفاع عن "الأقصى" وحمايته.
يأتي ذلك وعدوان الاحتلال مستمر على قطاع غزة فقد استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 15 آخرون، أمس في قصف للاحتلال طال مدرسة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة تؤوي نازحين.
كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف لطائرات الاحتلال الحربية طال وسط مدينة غزة.
وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الإجمالي منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 41,595، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء. كما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 96,251، بينما ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات بالغة في الوصول إلى المصابين بسبب استمرار قصف الاحتلال.
وبشأن الأقصى نظمت ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، احتفالات صاخبة أمس بالمسجد، تعبيراً عن فرحتها باستشهاد القائد "حسن نصر الله"، حيث قام المستوطنون، بتشكيل حلقات رقص وغناء في المسجد عند المنطقة الشرقية.
وفي تطور لافت؛ أصبح المستوطنون، منذ منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي، يقومون بأداء الصلوات التلمودية المزعومة والاحتفالات الصاخبة في المسجد الأقصى بشكل علني وجماعي بحراسة قوات الاحتلال. وتواجدت شرطة الاحتلال بكثافة في محيط احتفالات المستوطنين في الأقصى، لتوفير الحماية الأمنية المشددة للمستوطنين، بينما منعت الفلسطينيين وحتى حراس المسجد من الوصول إلى المنطقة الشرقية من المسجد خلال اقتحامات المستوطنين.
ومن جهة ثانية، قام مستوطنون قبل منتصف الليل، بالتجول في محيط البلدة القديمة وسلوان والطور، ورددوا شعارات "تم القضاء على نصر الله، نصر الله مات"، وحملوا التابوت في إشارة إلى مقتله.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية مزعومة في منطقة مصلى باب الرحمة شرقي المسجد.
وواصلت شرطة الاحتلال التشديدات على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وانطلقت دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتكثيف الرباط فيه وإعماره، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية المزعومة، لمواجهة مخططات تقسيمه والتصدي لمخاطر هدمه وتهويده.
وأكدت الدعوات الفلسطينية على ضرورة شد الرحال من أبناء الشعب الفلسطيني ومن يستطيع الوصول للأقصى من أهالي الضفة الغربية، للدفاع عنه أمام جرائم الاحتلال الخطيرة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.
وينتظر المسجد الأقصى أعتى مواسم العدوان عليه في موسم الأعياد اليهودية المزعومة، الممتدة في الفترة من 3 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) القادم، في ذروة التهديد الوجودي الذي يمكن أن يشهده منذ احتلاله، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه، وتغيير الوضع القائم فيه.
فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم، وآخرها وضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مسافة 200 متر مربع من حائط البراق باتجاه المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.
وفي الأثناء؛ صعّدت قوات الاحتلال من عدوانها في الضفة الغربية، وذلك بإغلاق مدخل بلدة العيزرية، شرقي مدينة القدس المحتلة، واقتحام حي البستان في بلدة سلوان المقدسيّة.
كما شرعت آليات الاحتلال العسكرية، أمس، في تجريف أراضٍ فلسطينية في بلدة "سنجل" بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لبناء جدار فاصل يحاصر البلدة، ويفصلها عن شارع استيطاني.
وسبق أن سلمت سلطات الاحتلال بلدية "سنجل"، أمرًا عسكريًا بمصادرة 15 دونمًا من أراضي البلدة، تمهيدًا لإقامة جدار عنصري عازل يمتد لمئات الأمتار على طول الشارع، ومن شأنه أن يُقيد حركة الفلسطينيين، ويجبرهم على استخدام طرق بديلة طويلة للوصول إلى الشارع الرئيسي.
وتفيد معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، باستيلاء جيش الاحتلال بأوامر عسكرية على نحو 27 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الحالي، تحت مسميات مختلفة، بينها إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد.
وقد أدى تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، مما أسفر عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوفهم، وصلت لأكثر من 40 فلسطينياً.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إن حصيلة اعتقالات الاحتلال في الضّفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة، بلغت أكثر من 11 ألف حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة.
وأوضحا، في بيان مشترك أمس، أن حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ 359 يوماً، رافقها عمليات الإعدام الميداني وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال، والضرب المبرّح وعمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية. وأشارت إلى عمليات التّخريب الواسعة التي طالت منازل الفلسطينيين، ومصادرة مقتنياتهم وممتلكاتهم، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المنطقة بأسرها دخلت مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار، والحل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر للمنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا، وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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