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العزة لـالغد: القمة العالمية نقطة تحول للأردن في مجال حقوق ذوي الإعاقة

9/29/2024 11:52:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان- قال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، إن انعقاد القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، بالشراكة بين الأردن وألمانيا، تعتبر "نقطة تحوّل" أساسية بالنسبة للمملكة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما أوضح بأن هناك مساهمة عميقة أردنية في تطوير "آلية" تقديم الالتزامات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ستعرض من الدول المشاركة في أعمال القمة المقرر استضافتها في برلين بالشراكة مع عمّان في شهر نيسان (إبريل) المقبل.
وقال العزة في تصريحات خاصة لـ"الغد" إن "القمة العالمية ستعزز مكانة الأردن دوليا، وستفتح الباب أمام بناء شراكات من خلال برامج تعاون دولي تدعم الأولويات في حقوق ذوي الإعاقة".
ولفت إلى أن من أهم ما سيتمخض عن القمة التي وصفها بـ"الفرصة الكبيرة"، هو الخروج بإعلان "عمّان- برلين" الذي يجري العمل عليه الآن مع التحالف الدولي للإعاقة IDA، وينص على إلزام دول وحكومات العالم بتخصيص 15 % من المشاريع التنموية لديها للمشاريع الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوّه بأن الأردن كان أعلن عن أول التزام مشترك للقمة المقبلة مع ألمانيا في شهر حزيران (يونيو) المنصرم، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأممية، بتخصيص 5 ملايين دينار من الحكومة الألمانية يتم إنفاقها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبر برنامج "الإعفاء من الديون" مقابل الاستثمار بالمبلغ المخصص في مجالات مختلفة، من بينها مجال حقوق ذوي الإعاقة.
وتنظم القمة العالمية للإعاقة كل 3 سنوات مرة وفقا للعزة، مبينا أن فكرتها بدأت في لندن، حيث تعقد بالتنسيق بين 3 أطراف، أولها المنظم الدائم وهو التحالف الدولي للإعاقة International Disability Alliance (IDA)، الذي يمثل منظمات إقليمية على مستوى دول الشمال والجنوب في العالم، إضافة إلى شراكة التنظيم التي تتشارك بها دولة من جنوب العالم أو من دول العالم النامي، ودولة من دول شمال العالم.
وحظيت القمة العالمية السابقة باهتمام ملكي لافت، حيث ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني كلمة مسجلة بالفيديو خلال افتتاح أعمال القمة العالمية الثانية التي نظمتها النرويج آنذاك عن بعد، ووسعت مستوى التمثيل العالمي فيها.
ومن هنا، أوضح العزة أن ما يميز القمة العالمية الثالثة اختيار الأردن وألمانيا لاستضافة القمة، وذلك برئاسة كل من جلالة الملك عبدالله الثاني، مع المستشار الألماني أولاف شولتس مع التحالف الدولي، حيث عقدت القمة الأولى في 2018 في المملكة المتحدة، والقمة الثانية في 2022 التي عقدت في النرويج بالشراكة مع غانا.
وتحضيرا للقمة العالمية، يواصل المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة عقد مشاوراته الوطنية والدولية مع أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني في المملكة والعالم، للتوافق على أولويات لتكون محور بحث في أعمال القمة.
وتهدف المشاورات الوطنية إلى بلورة أولويات تتعلق بحقوق ذوي الإعاقة في قضايا الحماية الاجتماعية، والمشاركة السياسية، والحق في السياحة الدامجة، والحق في التمكين الاقتصادي والصحة الجنسية والإنجابية، وأوضاع ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والأزمات، وتمكين مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، رأى العزة أن أهم ما في هذه القمم انعقاد مشاورات وطنية مع منظمات المجتمع المدني في كل دول العالم، لتحديد أهم محاور وأولويات القمة، إضافة إلى تقديم الالتزامات من كل دولة أو طرف أو جهة مشاركة بها، بناء على المحاور التي حددت للنقاش في القمة، وضمن جدول زمني محدد.
وقدم الأردن عدة التزامات في هذا المجال خلال 2018 و2022، وفقا للدكتور العزة، تتعلق بـ"التعليم الدامج والعيش المستقل وبدائل الإيواء".
وبشأن القمة الثالثة، أكد العزة "أنها تعتبر نقطة تحوّل بالنسبة للأردن"، قائلا:"لدينا مساهمة عميقة جدا في آلية تقديم الالتزامات هذه المرة، حيث حرصنا على التركيز على النوع وليس الكم في الالتزامات، وكذلك تحديد الأولويات على المستوى المحلي، حيث عقدنا عدة مشاورات في الشمال والجنوب والوسط مع منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
أما على المستوى الدولي، فكشف العزة عن تنظيم مشاورات أون لاين مع عدة دول ومنظمات من أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا بحثت في الأولويات التي لا بد من طرحها في القمة، ودور الحكومات والمنظمات في مراقبة وتنفيذ الالتزامات بعد تقديمها.
ولفت العزة إلى أن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سيشهد أيضا حدثا إقليميا مهما في سياق التحضير للقمة العالمية على المستوى الدولي، وهو عقد مؤتمر دولي في عمّان، بمشاركة نحو 250 مشاركا ومشاركة من دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبعض دول أمريكا اللاتينية، ويضم ممثلي حكومات، وممثلي منظمات مجتمع مدني وهيئات أممية ودولية.
وقال العزة مضيفا: "في مؤتمر عمّان هناك أولويات تعنينا نحن وكثير من الدول النامية سيتم طرحها، من أهمها العيش المستقل والتعليم الدامج وأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والأزمات والحروب والحماية الاجتماعية، ودور الأسرة والأهالي وكيف تكون موازنات الدول المالية دامجة".
وأشار إلى أن هذه القضايا ستكون محور بحث في المؤتمر الإقليمي المقبل، وسيتم البحث في أنشطة جانبية خلال المؤتمر أولويات أخرى مثل "المشاركة السياسية وتمكين المرأة والسياحة الدامجة ودور القطاع الخاص في مجال الإعاقة".
وتعد القمة العالمية للإعاقة آلية عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في البلدان النامية حيث أنشئت القمة عام 2017 بهدف جمع الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، والذين يشتركون في الهدف والرؤية نفسهما حول التنمية الدامجة للإعاقة والعمل الإنساني.
وتهدف مؤتمرات القمة، إلى سد الفجوة بين مجالين ما يزال الانفصال سمة بارزة بينهما، وهما دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي، حيث تمثل القمة العالمية للإعاقة آلية تتجاوز عن كونها مجرد قمة تنعقد لمدة يومين كل ثلاث سنوات، وفقا لبيانات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بل هي آلية تستلزم المناصرة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي في مجال التنمية، والحشد لحركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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