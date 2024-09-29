العزة لـالغد: القمة العالمية نقطة تحول للأردن في مجال حقوق ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمّان- قال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، إن انعقاد القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، بالشراكة بين الأردن وألمانيا، تعتبر "نقطة تحوّل" أساسية بالنسبة للمملكة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما أوضح بأن هناك مساهمة عميقة أردنية في تطوير "آلية" تقديم الالتزامات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ستعرض من الدول المشاركة في أعمال القمة المقرر استضافتها في برلين بالشراكة مع عمّان في شهر نيسان (إبريل) المقبل.
وقال العزة في تصريحات خاصة لـ"الغد" إن "القمة العالمية ستعزز مكانة الأردن دوليا، وستفتح الباب أمام بناء شراكات من خلال برامج تعاون دولي تدعم الأولويات في حقوق ذوي الإعاقة".
ولفت إلى أن من أهم ما سيتمخض عن القمة التي وصفها بـ"الفرصة الكبيرة"، هو الخروج بإعلان "عمّان- برلين" الذي يجري العمل عليه الآن مع التحالف الدولي للإعاقة IDA، وينص على إلزام دول وحكومات العالم بتخصيص 15 % من المشاريع التنموية لديها للمشاريع الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوّه بأن الأردن كان أعلن عن أول التزام مشترك للقمة المقبلة مع ألمانيا في شهر حزيران (يونيو) المنصرم، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأممية، بتخصيص 5 ملايين دينار من الحكومة الألمانية يتم إنفاقها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبر برنامج "الإعفاء من الديون" مقابل الاستثمار بالمبلغ المخصص في مجالات مختلفة، من بينها مجال حقوق ذوي الإعاقة.
وتنظم القمة العالمية للإعاقة كل 3 سنوات مرة وفقا للعزة، مبينا أن فكرتها بدأت في لندن، حيث تعقد بالتنسيق بين 3 أطراف، أولها المنظم الدائم وهو التحالف الدولي للإعاقة International Disability Alliance (IDA)، الذي يمثل منظمات إقليمية على مستوى دول الشمال والجنوب في العالم، إضافة إلى شراكة التنظيم التي تتشارك بها دولة من جنوب العالم أو من دول العالم النامي، ودولة من دول شمال العالم.
وحظيت القمة العالمية السابقة باهتمام ملكي لافت، حيث ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني كلمة مسجلة بالفيديو خلال افتتاح أعمال القمة العالمية الثانية التي نظمتها النرويج آنذاك عن بعد، ووسعت مستوى التمثيل العالمي فيها.
ومن هنا، أوضح العزة أن ما يميز القمة العالمية الثالثة اختيار الأردن وألمانيا لاستضافة القمة، وذلك برئاسة كل من جلالة الملك عبدالله الثاني، مع المستشار الألماني أولاف شولتس مع التحالف الدولي، حيث عقدت القمة الأولى في 2018 في المملكة المتحدة، والقمة الثانية في 2022 التي عقدت في النرويج بالشراكة مع غانا.
وتحضيرا للقمة العالمية، يواصل المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة عقد مشاوراته الوطنية والدولية مع أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني في المملكة والعالم، للتوافق على أولويات لتكون محور بحث في أعمال القمة.
وتهدف المشاورات الوطنية إلى بلورة أولويات تتعلق بحقوق ذوي الإعاقة في قضايا الحماية الاجتماعية، والمشاركة السياسية، والحق في السياحة الدامجة، والحق في التمكين الاقتصادي والصحة الجنسية والإنجابية، وأوضاع ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والأزمات، وتمكين مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، رأى العزة أن أهم ما في هذه القمم انعقاد مشاورات وطنية مع منظمات المجتمع المدني في كل دول العالم، لتحديد أهم محاور وأولويات القمة، إضافة إلى تقديم الالتزامات من كل دولة أو طرف أو جهة مشاركة بها، بناء على المحاور التي حددت للنقاش في القمة، وضمن جدول زمني محدد.
وقدم الأردن عدة التزامات في هذا المجال خلال 2018 و2022، وفقا للدكتور العزة، تتعلق بـ"التعليم الدامج والعيش المستقل وبدائل الإيواء".
وبشأن القمة الثالثة، أكد العزة "أنها تعتبر نقطة تحوّل بالنسبة للأردن"، قائلا:"لدينا مساهمة عميقة جدا في آلية تقديم الالتزامات هذه المرة، حيث حرصنا على التركيز على النوع وليس الكم في الالتزامات، وكذلك تحديد الأولويات على المستوى المحلي، حيث عقدنا عدة مشاورات في الشمال والجنوب والوسط مع منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
أما على المستوى الدولي، فكشف العزة عن تنظيم مشاورات أون لاين مع عدة دول ومنظمات من أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا بحثت في الأولويات التي لا بد من طرحها في القمة، ودور الحكومات والمنظمات في مراقبة وتنفيذ الالتزامات بعد تقديمها.
ولفت العزة إلى أن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سيشهد أيضا حدثا إقليميا مهما في سياق التحضير للقمة العالمية على المستوى الدولي، وهو عقد مؤتمر دولي في عمّان، بمشاركة نحو 250 مشاركا ومشاركة من دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبعض دول أمريكا اللاتينية، ويضم ممثلي حكومات، وممثلي منظمات مجتمع مدني وهيئات أممية ودولية.
وقال العزة مضيفا: "في مؤتمر عمّان هناك أولويات تعنينا نحن وكثير من الدول النامية سيتم طرحها، من أهمها العيش المستقل والتعليم الدامج وأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والأزمات والحروب والحماية الاجتماعية، ودور الأسرة والأهالي وكيف تكون موازنات الدول المالية دامجة".
وأشار إلى أن هذه القضايا ستكون محور بحث في المؤتمر الإقليمي المقبل، وسيتم البحث في أنشطة جانبية خلال المؤتمر أولويات أخرى مثل "المشاركة السياسية وتمكين المرأة والسياحة الدامجة ودور القطاع الخاص في مجال الإعاقة".
وتعد القمة العالمية للإعاقة آلية عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في البلدان النامية حيث أنشئت القمة عام 2017 بهدف جمع الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، والذين يشتركون في الهدف والرؤية نفسهما حول التنمية الدامجة للإعاقة والعمل الإنساني.
وتهدف مؤتمرات القمة، إلى سد الفجوة بين مجالين ما يزال الانفصال سمة بارزة بينهما، وهما دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي، حيث تمثل القمة العالمية للإعاقة آلية تتجاوز عن كونها مجرد قمة تنعقد لمدة يومين كل ثلاث سنوات، وفقا لبيانات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بل هي آلية تستلزم المناصرة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي في مجال التنمية، والحشد لحركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
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