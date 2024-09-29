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داخل أوري تزافون، الحركة الصهيونية لاستيطان جنوب لبنان

9/29/2024 11:52:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مايا روزن* - (جويش كرنتس) 2024/9/19
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

في العام 1982، عندما أثيرت فكرة المستوطنات في لبنان لأول مرة، لم يكن هناك ‏‏سوى حوالي 21.000‏‏ إسرائيلي يعيشون خارج حدود العام 1948؛ واليوم هناك ‏‏أكثر من 700.000‏‏ منهم والعدد في ازدياد. هذا النمو، وكذلك النمو في الحركة الصاعدة حديثًا لإعادة استيطان غزة، يمنح قادة "أوري تزافون" فرصة سانحة. وكما أخبرني أحد أعضاء الحركة: "منذ أن بدأنا الحركة وبدأنا في العمل، نرى بشكل متزايد أنه إلى جانب الحديث عن المستوطنات في غزة، يتم ذكر المستوطنات في لبنان أيضًا، حتى لو كان ذلك جانبياً ومناجاة ذاتية. أعتقد أنه نمو هائل". ووافق نير تسفي على ذلك، مضيفا أنه "بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يفهم الجميع أنه يتعين علينا دفع العدو بعيدًا واحتلال أرضه، وأخذها منه. وهذا يعني أن احتلال كل من غزة ولبنان أصبح ممكنًا الآن".
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‏في 30 تموز (يوليو)‏‏، وفي غضون ساعات، اغتالت إسرائيل القائد البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، في بيروت، ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، في طهران، في هجمات وصفها خبراء إقليميون بأنها تصعيد غير مسبوق. وقال كريم مقدسي، أستاذ السياسة الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية": "إنه عبور لخط أحمر. والآن لا بد أن تكون هناك ردود من لبنان ومن إيران". وعلى الرغم من هذه التوقعات، احتفل الكثيرون في إسرائيل بخبر عمليات القتل، حيث غرد ‏‏وزراء‏‏ ‏‏الحكومة‏‏ فرحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووزع المواطنون العاديون ‏‏الحلوى‏‏ على ‏‏المارة‏‏.
‏منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، انتشر الاندفاع إلى الحرب على ‏‏نطاق واسع‏‏ داخل المجتمع الإسرائيلي، وخاصة في شمال البلد، حيث ‏‏يطالب‏‏ عمداء المدن ورؤساء البلديات المحلية الذين يواجهون هجمات "حزب الله" ‏‏إسرائيل‏‏ بدخول لبنان ‏‏وتدمير‏‏ منطقته الجنوبية ‏‏واحتلال‏‏ ‏‏أجزاء‏‏ من البلد كوسيلة لضمان ‏‏الأمن‏‏. وقد انضم وزراء وأعضاء في الكنيست ‏‏إلى‏‏ هذا الحث‏، و‏‏قال‏‏ عضو الكنيست، أفيغدور ليبرمان، إن "كل شيء بين (نهر) الليطاني وإسرائيل يجب أن يكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي". وتظهر مثل هذه التصريحات ‏‏أن الحرب‏‏ ‏‏والاحتلال‏‏ موجودان بقوة على الأجندة، في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عملياتها العسكرية نحو لبنان. والآن، تتطلع مجموعة إسرائيلية جديدة إلى دفع هذه الرؤية المتطرفة إلى ما هو أبعد من ذلك.
تأسست حركة "أوري تزافون" Uri Tzafon، التي أخذت اسمها من آية توراتية تعني حرفياً "استيقظ يا شمال"، في أواخر شهر آذار (مارس) بهدف المطالبة -ليس بالحرب وإعادة احتلال جنوب لبنان فحسب، ولكن أيضًا ببناء مستوطنات مدنية إسرائيلية هناك. وتجادل المجموعة، التي جمعت آلافا عدة من الأتباع، بأن استيطان لبنان هو ضرورة عملية -وسيلة "لجلب أمن حقيقي ومستقر لشمال إسرائيل"، وفقا لقناة الـ"واتساب" الرسمية الخاصة بالمجموعة- وهو كذلك جزء من مسعى مسياني "لاستعادة" الأراضي التي تقع داخل الحدود التوراتية لأرض إسرائيل. وقال لي إلياهو بن آشر، العضو المؤسس لـ"أوري تزافون": "الحدود الإسرائيلية اللبنانية هي حدود استعمارية سخيفة". وكان يبني على تصريحات سابقة ‏‏يجادل‏‏ فيها بأن "ما يسمى 'جنوب لبنان'... هو في الحقيقة والواقع الجليل الشمالي، ببساطة".‏
تأسست "أوري تزافون" تخليدًا لذكرى يسرائيل سوكول، وهو جندي إسرائيلي يبلغ من العمر 24 عامًا قتل في المعارك في غزة في كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي وفقًا لعائلته، لم يكن يحلم ببناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة فحسب، بل أيضًا بالاستيطان في لبنان. وقال يعقوب سوكول، شقيق يسرائيل، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية‏‏" في مقابلة: "كانت بيني وبين يسرائيل نكتة جارية بيننا بأننا سنعيش في لبنان، لكن النكتة كانت دائمًا جادة. إنها أرض يجب أن تكون في أيدينا". وبعد وفاة يسرائيل، جاء عاموس عزاريا -وهو أستاذ جامعي ينشط في الحركة المتنامية ‏‏لإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية‏‏ في غزة- إلى شيفا وتحدث مع عائلة سوكول حول كيفية تحقيق حلم يسرائيل، وهي محادثات أسفرت عن تأسيس حركة "أوري تزافون".
‏في الأشهر القصيرة التي مضت منذ إطلاقها، نمت المجموعة بسرعة، حيث تتفاخر منتديات "واتساب" الرسمية للمجموعة الآن بأنها تضم حوالي 3.000 عضو من جميع أنحاء البلاد. وفي هذه المساحات الافتراضية، يشارك القادة بانتظام صور الانفجارات في شمال إسرائيل وفي لبنان؛ وانتقادات مفصلة لسياسة إسرائيل المفترضة في المنطقة؛ واقتراحات لأسماء عبرية لتحل محل أسماء البلدات اللبنانية القائمة؛ ‏‏وإعلانات‏‏ عن رحلات تجديف بالكاياك في المستقبل في جنوب لبنان، تحمل عبارة "إنه ليس حلمًا. إنه واقع".
بالإضافة إلى بناء هذا المجتمع الرقمي، نظمت "أوري تزافون" أيضًا أنشطة عادية في محاولة لتنمية وتعزيز وجودها على الأرض. وقادت الحركة حملات لنشر الملصقات في البلدات في جميع أنحاء شمال إسرائيل، حيث ملأت الأماكن العامة، بما في ذلك الملاعب والملاجئ الآن، بلافتات تدعو إلى استيطان لبنان. وفي 10 نيسان (أبريل)، نظمت "أوري تزافون" ‏‏أول احتجاج‏‏ لها على جانب الطريق خارج كيبوتس ألونيم، حيث احتشد أعضاؤها للدعوة إلى بناء المستوطنات في جنوب لبنان. ومن هناك، قادوا سيارتهم لمدة ساعة شمالاً وتسلقوا جبل ميرون، الذي جعلت نقاط المراقبة المتعددة فيه لبنان في مرمى النظر. وكتبت الحركة على "واتساب" إلى جانب صورة لمجموعة مبتسمة على قمة الجبل: "نظرنا إلى لبنان. إن شاء الله سنصل قريبًا إلى هناك".
في الأشهر التي تلت ذلك، تجمع العشرات من أعضاء "أوري تزافون" مرارًا في ‏‏أنشطة‏ مماثلة. وفي واحد من مثل هذه الأنشطة، استخدموا طائرات من دون طيار وبالونات لإرسال منشورات إلى الجانب اللبناني من الحدود، تحمل عبارة: "تحذير! هذه أرض إسرائيل التي تنتمي إلى اليهود. يجب عليكم إخلاؤها على الفور". وفي مناسبة أخرى، نظمت المجموعة خلوة ليلية يوم السبت بالقرب من الحدود للعائلات المستعدة للاستيطان في لبنان. وكتبوا: "من خلال الاقتراب المادي من الحدود، نعبر عن رغبتنا في استيطان جنوب لبنان". وقد أرست هذه الإجراءات المحلية الأساس للمجموعة لتنظيم أكبر حدث لها حتى الآن في شكل مؤتمر افتراضي في حزيران (يونيو)، حيث خاطب قادة "أوري تزافون" والمحاضرون الضيوف مئات الحاضرين حول العلاقة اليهودية التاريخية بلبنان، والسياق الجيوسياسي للبنان، واستراتيجية إسرائيل على حدودها الشمالية، والنماذج السابقة للاستيطان الناجح. ووضع التجمع، ‏‏الذي حظي‏‏ ‏‏بتغطية‏‏‏‏ ‏‏واسعة في‏‏ ‏‏الصحافة‏‏ ‏‏الإسرائيلية‏‏ ‏‏الرئيسية‏‏، أفكار حركة "أوري تزافون" الهامشية على الخريطة، ومنذ ذلك الحين، اكتسبت مهمة المجموعة المتمثلة في احتلال جنوب لبنان واستيطانه أرضية وحضورًا مع مداخلات بعض الشخصيات البارزة، بمن فيها عضو الكنيست ‏‏السابق، موشيه فيغلين‏‏.. حتى أن أمياد كوهين، الرئيس التنفيذي لمركز حيروت (الفرع الإسرائيلي لصندوق تكفاه الذي يعمل الآن بشكل مستقل)، ‏‏تحدث‏‏ في مؤتمر المجموعة كخبير عسكري في الشمال -مر انتماؤه إلى "حيروت" من دون إعلان- وقال إن إسرائيل يجب أن تستولي على الأراضي اللبنانية لأن "العدو يجب أن يدفع ثمنًا".‏
من المغري عدم إيلاء أهمية كبيرة لحركة "أوري تزافون" باعتبارها هامشية. بعد كل شيء، حتى الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير -مؤيدا ‏‏الحرب مع "حزب الله"،‏‏ وكذلك ‏‏الاحتلال العسكري‏‏ لجنوب لبنان- لم يأتيا بعد على ذكر المستوطنات المدنية. واتفق كل خبراء السياسة الذين تحدثت معهم على أن فرصة قيام إسرائيل بالفعل بإنشاء مستوطنات في جنوب لبنان تبدو منخفضة للغاية. وأوضحت ناتاشا روث رولاند، الباحثة في شؤون اليمين الإسرائيلي المتطرف، أنها لا توجد، ببساطة، إرادة سياسية لتعزيز الاستيطان في لبنان، خاصة عندما يكون الجهاز العسكري الإسرائيلي مرهقًا للغاية. ومع ذلك، حذرني الخبراء مرارًا وتكرارًا من أن حركة استيطان لبنان لا ينبغي الاستخفاف بها. وقال لي مقدسي: "من السهل الاستهانة بهذا، لأنه بعيد كل البعد عن الواقع، لكنني لا أراه هامشياً. لقد كان في المخيلة السياسية منذ الأزل، ولن يختفي".
‏ووافقت روث رولاند على ذلك، مشيرة إلى أن "هناك سجلاً راسخاً إلى حد ما، حتى للأجزاء الأكثر تهميشاً في حركة المستوطنين الإسرائيليين التي أصبحت غير هامشية في غضون عقود -أو حتى سنوات"، مشيرة إلى الطرق التي نجحت بها الحركة في إنشاء المستوطنات وتنميتها، بما في ذلك، على سبيل المثال، المستوطنات العنيفة بشكل خاص في قلب مدينة الخليل الفلسطينية. حتى أن العديد من البؤر الاستيطانية غير المصرح بها التي أنشأتها هذه الحركة تم إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي، مشيرة إلى كيف، على حد تعبيرها، "حقق المستوطنون مكاسب سياسية على مدى العقود العديدة الماضية من خلال تطويق الحكومة من اليمين وفرض تنازلات". وفي هذا السياق، لاحظ الخبراء أن تعميم مجموعة، مثل "أوري تزافون"، يمكن أن يكون أكثر إمكانية مما يبدو للوهلة الأولى. وقال مؤرخ الاستيطان الإسرائيلي، عكيفا إلدار: "هكذا بدأت حركة الاستيطان. لقد زرعوا البذور، التي نمت لتصبح أشجارًا، والتي نمت لتصبح غابة".
‏من وجهة نظر "أوري تزافون"، ‏‏سيبدأ الاستيطان الإسرائيلي في جنوب لبنان بحرب مع "حزب الله" -والتي لا يعتبرونها الملاذ الأخير لمنع التوصل إلى حل دبلوماسي، بل باعتبارها المسار المعقول الوحيد للمضي قدمًا. وقال دورون نير تسفي، المحامي الذي يعمل على دعم استيلاء المستوطنين على الأراضي في الضفة الغربية والمنخرط مع "أوري تزافون"، لمجلة "تيارات يهودية": "يعني إبرام اتفاق مع منظمة هدفها الوحيد هو تدمير إسرائيل... منحهم الوقت للتخطيط بشكل أفضل لإبادتنا". وأشار الخبراء إلى أن هذه الحجج تروق للجمهور الإسرائيلي الذي ينظر بشكل متزايد إلى الحرب على أنها السبيل الوحيد لضمان سلامته. وقال إلدار: "تمامًا كما يقولون، 'الوطنية هي ملجأ الأوغاد'، فإن الأمن هو ملجأ المستوطنين؛ إنه السلاح الذي يستخدمونه ليقولوا إنهم سيحمون إسرائيل".
‏بعد هزيمة "حزب الله"، كما تصر "أوري تزافون"، يجب على إسرائيل احتلال الأراضي في جنوب لبنان. وقال لي بن آشر: "النصر الحقيقي في الشرق الأوسط، وبشكل عام، هو الاستيلاء على الأرض". وفي المؤتمر الذي عقد في حزيران (يونيو)، ‏‏جادل‏‏ كوهين من "مركز حيروت"، أيضًا، بأن الاستيلاء على الأراضي "ليس هدفاً أيديولوجياً أو مثالياً، بل براغماتياً وواقعياً للغاية". ولتأمين الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها في المستقبل، يقول قادة "أوري تزافون" إنه يجب إنشاء مستوطنات إسرائيلية في المنطقة. وقال نير تسفي: "في كل مكان لا توجد فيه مستوطنات، في نهاية المطاف، يغادر الجيش. وإذا غادر الجيش، سوف ينشأ فراغ يدخله العدو". في المقابل، قال بن آشر: "إذا أصبح جنوب لبنان مستوطنة يهودية وجزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، عندها سيفكر الإيرانيون مرتين قبل بدء حرب أخرى". وحركة "أوري تزافون" واضحة في التأكيد على أن طرد سكان المنطقة الحاليين ضروري لنجاح رؤيتهم لأنه، كما ‏‏قال‏‏ بن آشر في المؤتمر: "لا توجد طريقة حقيقية لإدارة جنوب لبنان بشكل منطقي ومعقول بوجود سكان أعداء هناك".‏
‏يعني التركيز على سياسة التطهير العرقي العلنية أن النموذج الأكثر وضوحًا للاستيطان الإسرائيلي -الضفة الغربية- ليس هو مخطط "أوري تزافون" الأساسي. وأخبرني بن آشر بأن الضفة الغربية هي "نموذج ضعيف" لأنه "يتجاهل مشكلة جيوسياسية أساسية: الوجود الهائل للسكان العرب، وهو أمر لم يقترح قادة المستوطنات حلاً له. إنه نقطة عمياء استراتيجية". بدلاً من ذلك، كما قال، فإن "النموذج الذهبي" لـ"أوري تزافون" للاستيطان في لبنان هو مرتفعات الجولان -الأراضي السورية التي ‏‏احتلتها‏‏ إسرائيل وتم تطهيرها عرقياً من الكثير من سكانها في أعقاب حرب الأيام الستة في العام 1967، والتي قامت إسرائيل بضمها بنجاح منذ ذلك الحين. وقال بن آشر: "المستوطنات في الجولان خلقت السلام والأمن من خلال هجرة جماعية للسكان السوريين. الآن، الحدود مع سورية هادئة منذ 50 عامًا".‏
‏يشكل الجولان مثل هذا النموذج الجذاب لـ"أوري تزافون" لأنه يجسد كيف يمكن تعميم حتى الأفكار التي تبدو مستحيلة في البداية من خلال عمل المستوطنين -وهو دليل، على ‏‏حد تعبير‏‏ نير تسفي، على أن "المستوطنات يمكن أن تغير الحدود". وكما أشار قادة المنظمة في رسالة على "واتساب"، فإن الجولان كان "الاحتلال الأكثر جرأة الذي نفذته دولة إسرائيل على الإطلاق" لأن الجولان كان خارج حدود الانتداب البريطاني، وكان مأهولاً بمئات القرى السورية. ولكن، كما قال نير تسفي، حتى في تلك الظروف، "صعد عدد قليل من الناس إلى مرتفعات الجولان وأسسوا (مستوطنة) ميروم الجولان". وبعد ما يقرب من 15 عامًا، ضمت الحكومة الإسرائيلية مرتفعات الجولان رسمياً، وبعد حوالي أربعة عقود من ذلك، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً ‏‏بالسيادة‏‏ الإسرائيلية على المرتفعات (وهو موقف ‏‏أعادت إدارة بايدن تأكيده‏‏ مؤخرًا). بالنسبة لنير تسفي، تسلط هذه القصة الضوء على أنه "إذا كنت تريده، فإنه ليس حلماً"، نقلاً عن القول المأثور الشهير لمؤسس الصهيونية السياسية تيودور هرتزل. "أنت فقط في حاجة إلى الصبر".
بينما يطمح قادة "أوري تزافون" إلى تكرار نموذج الجولان، فإنهم يستمدون الإلهام من التاريخ الأوسع للنجاح الإسرائيلي في احتلال الأراضي -لا سيما الأفكار حول عجز القانون في الجدال مع الحقائق على الأرض. على سبيل المثال، كما ‏‏أشار‏‏ نير تسفي في مؤتمر "أوري تزافون" في حزيران (يونيو)، بعد أن احتلت إسرائيل الجليل في العام 1948 أو وسعت أراضيها أربعة أضعاف في العام 1967، "ليس الأمر أن الأمور سارت بسلاسة في الأمم المتحدة". ومع ذلك، كما قال، في النهاية "الكلاب نبحت، ثم مضت الأمور قدُماً" -وهو تاريخ يعلم حركتهم عدم "إيلاء أهمية كبيرة للجانب القانوني" لأنه "هراء إلى حد كبير". ولعرض أمثلة أكثر معاصرة للإفلات القانوني من العقاب، أشار نير تسفي إلى الحالات التي سمحت فيها المحكمة العليا الإسرائيلية بإنشاء مستوطنات جديدة في المناطق المتنازع عليها في الضفة الغربية عندما تم تأطيرها على أنها ضرورات ‏‏"أمنية‏‏". وهكذا، كما قال: "الأمر يعتمد علينا نحن فقط. إذا حددنا جنوب لبنان كمنطقة استيطان أمنية، فإن المسار القانوني سيكون أسهل بكثير وأكثر انفتاحًا".‏
‏من خلال وضع مثل هذه الخطط التي تبدو غير ناضجة وسابقة لأوانها، يراهن أعضاء "أوري تزافون" على فكرة أن المد المتصاعد لقوة المستوطنين سيرفع قاربهم معه أيضًا، ويقول الخبراء إن هذه المقامرة قد تؤتي ثمارها. وفقًا لآشر كوفمان، وهو باحث في علاقة إسرائيل بلبنان، في أعقاب حرب لبنان الأولى في ثمانينيات القرن العشرين، كانت هناك شخصيات بارزة تدفع إسرائيل نحو الاستقرار والاستيطان في جنوب لبنان، ولكن "في ذلك الوقت، كانت لدى حركة المستوطنين قدرة قليلة على تشكيل السياسة. الآن هم أسياد الأرض، وهم الذين يشكلون سياسة الحكومة الكبيرة والصغيرة". في العام 1982، عندما أثيرت فكرة المستوطنات في لبنان لأول مرة، لم يكن هناك ‏‏سوى حوالي 21.000‏‏ إسرائيلي يعيشون خارج حدود 1948؛ واليوم هناك ‏‏أكثر من 700.000‏‏ منهم والعدد في ازدياد. هذا النمو، وكذلك النمو في الحركة الصاعدة حديثًا لإعادة استيطان غزة، يمنح قادة "أوري تزافون" فرصة سانحة. وكما أخبرني سوكول: "منذ أن بدأنا الحركة وبدأنا في العمل، نرى بشكل متزايد أنه إلى جانب الحديث عن المستوطنات في غزة، يتم ذكر المستوطنات في لبنان أيضًا، حتى لو كان ذلك جانبياً ومناجاة ذاتية. أعتقد أنه نمو هائل". ووافق نير تسفي على ذلك، مضيفًا أنه "بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يفهم الجميع أنه يتعين علينا دفع العدو بعيدًا واحتلال أرضه، وأخذها منه. وهذا يعني أن احتلال كل من غزة ولبنان أصبح ممكنًا الآن". ‏
‏بعد الاغتيالات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل، ‏‏تصاعدت التوترات على الحدود مع لبنان. وبالنسبة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يعني هذا أن العودة إلى الحياة اليومية ‏‏ليست‏‏ في الأفق القريب. وقال أفيخاي شتيرن، أحد مؤيدي "أوري تزافون" ورئيس بلدية كريات شمونة؛ المدينة الواقعة في أقصى شمال إسرائيل، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية‏‏"، إن الآلاف من سكان مدينته ما يزالون منتشرين في الفنادق والمساكن المؤقتة في 500 بلدة مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل. وقالت روث رولاند إن حركة المستوطنين استغلت تاريخياً لحظات الاضطراب من هذا النوع لتقديم "ردهم على الناس القلقين بشأن الأمن على المدى الطويل، والذي سيكون دائمًا استيطان المزيد من الأراضي، وتوسيع مناطق سيطرة إسرائيل، وطرد المزيد من العرب، سواء كانوا لبنانيين أو فلسطينيين". وتعيد "أوري تزافون" الآن تكرار الدينامية نفسها، حيث يقوم أعضاؤها بانتظام بتنقيح نقاط الحوار حول مدى صعوبة الدفاع عن نهج إسرائيل الحالي. "الضمادات لن تساعد"، هكذا قالت إحدى الرسائل في مجموعة "واتساب"، بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في نيسان (أبريل) أن نصف قادة "حزب الله" قتلوا. القادة يموتون، ولكن يمكن استبدالهم أيضًا". وأشارت رسالة أخرى إلى أن "لعب كرة الطاولة مع حزب الله كاستراتيجية وحيدة هو بحد ذاته كارثة".
‏هذه التشخيصات -التي تؤكد على أن قتل المقاتلين الأفراد لا يغير شيئًا، وأن وجود جولات من القتال كل بضع سنوات لا يحل الصراعات السياسية الأساسية، وأن الحدود المحيطة بإسرائيل جاءت من تاريخ استعماري، وأن المستوى السياسي لا يقدم إجابات جيدة- قد تتفق في بعض الأحيان مع آراء بعض ‏‏الخبراء الإقليميين‏‏ وكذلك ‏‏الإسرائيليين المحبطين.‏ ولكن في أيدي "أوري تزافون"، يتم استخدامها لبناء إجماع على العنف المروع، وفي غياب أي حل آخر طويل الأجل، يشعر الخبراء بالقلق من أن هذه الرؤية قد تترسخ. قالت روث رولاند: "عندما لا يبدو أن أحدًا آخر لديه إجابة عن مخاوف الأشخاص القلقين من تصاعد الحرب على عتبة بابهم، فإن هذا يخلق فرصة لهذه الحركة (لأنها على الأقل) تولي اهتماما فعلياً. إنه يصنع مساحة لهذه المقترحات الغريبة للغاية عن الغزو والاستيطان لكي تصبح مقبولة". وأخبرني قادة المجموعة بأنهم يجنون بالفعل فوائد هذا الفراغ السياسي. وقال سوكول: "الناس ليسوا معتادين على سماع فكرتنا. لكننا عندما نبدأ الحديث معهم، نرى أنهم يفهمون أنها منطقية وصحيحة في الواقع". ووافق بن آشر على ذلك، وقال: "نحن نقدم إجابة، والناس يستمعون". ونتيجة لذلك، كما قال، "الأعداد اللازمة لبدء استيطان؟ إنها لدينا فعلاً".‏

*‏مايا روزن‏‏ ‏‏Maya Rosen: زميلة إسرائيل/ فلسطين في ‏‏مجلة "تيارات يهودية‏‏" Jewish Currents. من مواليد بيتسبرغ، بنسلفانيا، وتعيش وتعمل حاليا في القدس. وهي ناشطة مع حركة "كل ما تبقى: مناهضة الاحتلال"، ومع "مركز اللاعنف اليهودي".‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Inside the Movement to Settle Southern Lebanon

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