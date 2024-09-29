داخل أوري تزافون، الحركة الصهيونية لاستيطان جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مايا روزن* - (جويش كرنتس) 2024/9/19
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
في العام 1982، عندما أثيرت فكرة المستوطنات في لبنان لأول مرة، لم يكن هناك سوى حوالي 21.000 إسرائيلي يعيشون خارج حدود العام 1948؛ واليوم هناك أكثر من 700.000 منهم والعدد في ازدياد. هذا النمو، وكذلك النمو في الحركة الصاعدة حديثًا لإعادة استيطان غزة، يمنح قادة "أوري تزافون" فرصة سانحة. وكما أخبرني أحد أعضاء الحركة: "منذ أن بدأنا الحركة وبدأنا في العمل، نرى بشكل متزايد أنه إلى جانب الحديث عن المستوطنات في غزة، يتم ذكر المستوطنات في لبنان أيضًا، حتى لو كان ذلك جانبياً ومناجاة ذاتية. أعتقد أنه نمو هائل". ووافق نير تسفي على ذلك، مضيفا أنه "بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يفهم الجميع أنه يتعين علينا دفع العدو بعيدًا واحتلال أرضه، وأخذها منه. وهذا يعني أن احتلال كل من غزة ولبنان أصبح ممكنًا الآن".
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في 30 تموز (يوليو)، وفي غضون ساعات، اغتالت إسرائيل القائد البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، في بيروت، ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، في طهران، في هجمات وصفها خبراء إقليميون بأنها تصعيد غير مسبوق. وقال كريم مقدسي، أستاذ السياسة الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، لمجلة "تيارات يهودية": "إنه عبور لخط أحمر. والآن لا بد أن تكون هناك ردود من لبنان ومن إيران". وعلى الرغم من هذه التوقعات، احتفل الكثيرون في إسرائيل بخبر عمليات القتل، حيث غرد وزراء الحكومة فرحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووزع المواطنون العاديون الحلوى على المارة.
منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، انتشر الاندفاع إلى الحرب على نطاق واسع داخل المجتمع الإسرائيلي، وخاصة في شمال البلد، حيث يطالب عمداء المدن ورؤساء البلديات المحلية الذين يواجهون هجمات "حزب الله" إسرائيل بدخول لبنان وتدمير منطقته الجنوبية واحتلال أجزاء من البلد كوسيلة لضمان الأمن. وقد انضم وزراء وأعضاء في الكنيست إلى هذا الحث، وقال عضو الكنيست، أفيغدور ليبرمان، إن "كل شيء بين (نهر) الليطاني وإسرائيل يجب أن يكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي". وتظهر مثل هذه التصريحات أن الحرب والاحتلال موجودان بقوة على الأجندة، في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عملياتها العسكرية نحو لبنان. والآن، تتطلع مجموعة إسرائيلية جديدة إلى دفع هذه الرؤية المتطرفة إلى ما هو أبعد من ذلك.
تأسست حركة "أوري تزافون" Uri Tzafon، التي أخذت اسمها من آية توراتية تعني حرفياً "استيقظ يا شمال"، في أواخر شهر آذار (مارس) بهدف المطالبة -ليس بالحرب وإعادة احتلال جنوب لبنان فحسب، ولكن أيضًا ببناء مستوطنات مدنية إسرائيلية هناك. وتجادل المجموعة، التي جمعت آلافا عدة من الأتباع، بأن استيطان لبنان هو ضرورة عملية -وسيلة "لجلب أمن حقيقي ومستقر لشمال إسرائيل"، وفقا لقناة الـ"واتساب" الرسمية الخاصة بالمجموعة- وهو كذلك جزء من مسعى مسياني "لاستعادة" الأراضي التي تقع داخل الحدود التوراتية لأرض إسرائيل. وقال لي إلياهو بن آشر، العضو المؤسس لـ"أوري تزافون": "الحدود الإسرائيلية اللبنانية هي حدود استعمارية سخيفة". وكان يبني على تصريحات سابقة يجادل فيها بأن "ما يسمى 'جنوب لبنان'... هو في الحقيقة والواقع الجليل الشمالي، ببساطة".
تأسست "أوري تزافون" تخليدًا لذكرى يسرائيل سوكول، وهو جندي إسرائيلي يبلغ من العمر 24 عامًا قتل في المعارك في غزة في كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي وفقًا لعائلته، لم يكن يحلم ببناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة فحسب، بل أيضًا بالاستيطان في لبنان. وقال يعقوب سوكول، شقيق يسرائيل، لمجلة "تيارات يهودية" في مقابلة: "كانت بيني وبين يسرائيل نكتة جارية بيننا بأننا سنعيش في لبنان، لكن النكتة كانت دائمًا جادة. إنها أرض يجب أن تكون في أيدينا". وبعد وفاة يسرائيل، جاء عاموس عزاريا -وهو أستاذ جامعي ينشط في الحركة المتنامية لإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في غزة- إلى شيفا وتحدث مع عائلة سوكول حول كيفية تحقيق حلم يسرائيل، وهي محادثات أسفرت عن تأسيس حركة "أوري تزافون".
في الأشهر القصيرة التي مضت منذ إطلاقها، نمت المجموعة بسرعة، حيث تتفاخر منتديات "واتساب" الرسمية للمجموعة الآن بأنها تضم حوالي 3.000 عضو من جميع أنحاء البلاد. وفي هذه المساحات الافتراضية، يشارك القادة بانتظام صور الانفجارات في شمال إسرائيل وفي لبنان؛ وانتقادات مفصلة لسياسة إسرائيل المفترضة في المنطقة؛ واقتراحات لأسماء عبرية لتحل محل أسماء البلدات اللبنانية القائمة؛ وإعلانات عن رحلات تجديف بالكاياك في المستقبل في جنوب لبنان، تحمل عبارة "إنه ليس حلمًا. إنه واقع".
بالإضافة إلى بناء هذا المجتمع الرقمي، نظمت "أوري تزافون" أيضًا أنشطة عادية في محاولة لتنمية وتعزيز وجودها على الأرض. وقادت الحركة حملات لنشر الملصقات في البلدات في جميع أنحاء شمال إسرائيل، حيث ملأت الأماكن العامة، بما في ذلك الملاعب والملاجئ الآن، بلافتات تدعو إلى استيطان لبنان. وفي 10 نيسان (أبريل)، نظمت "أوري تزافون" أول احتجاج لها على جانب الطريق خارج كيبوتس ألونيم، حيث احتشد أعضاؤها للدعوة إلى بناء المستوطنات في جنوب لبنان. ومن هناك، قادوا سيارتهم لمدة ساعة شمالاً وتسلقوا جبل ميرون، الذي جعلت نقاط المراقبة المتعددة فيه لبنان في مرمى النظر. وكتبت الحركة على "واتساب" إلى جانب صورة لمجموعة مبتسمة على قمة الجبل: "نظرنا إلى لبنان. إن شاء الله سنصل قريبًا إلى هناك".
في الأشهر التي تلت ذلك، تجمع العشرات من أعضاء "أوري تزافون" مرارًا في أنشطة مماثلة. وفي واحد من مثل هذه الأنشطة، استخدموا طائرات من دون طيار وبالونات لإرسال منشورات إلى الجانب اللبناني من الحدود، تحمل عبارة: "تحذير! هذه أرض إسرائيل التي تنتمي إلى اليهود. يجب عليكم إخلاؤها على الفور". وفي مناسبة أخرى، نظمت المجموعة خلوة ليلية يوم السبت بالقرب من الحدود للعائلات المستعدة للاستيطان في لبنان. وكتبوا: "من خلال الاقتراب المادي من الحدود، نعبر عن رغبتنا في استيطان جنوب لبنان". وقد أرست هذه الإجراءات المحلية الأساس للمجموعة لتنظيم أكبر حدث لها حتى الآن في شكل مؤتمر افتراضي في حزيران (يونيو)، حيث خاطب قادة "أوري تزافون" والمحاضرون الضيوف مئات الحاضرين حول العلاقة اليهودية التاريخية بلبنان، والسياق الجيوسياسي للبنان، واستراتيجية إسرائيل على حدودها الشمالية، والنماذج السابقة للاستيطان الناجح. ووضع التجمع، الذي حظي بتغطية واسعة في الصحافة الإسرائيلية الرئيسية، أفكار حركة "أوري تزافون" الهامشية على الخريطة، ومنذ ذلك الحين، اكتسبت مهمة المجموعة المتمثلة في احتلال جنوب لبنان واستيطانه أرضية وحضورًا مع مداخلات بعض الشخصيات البارزة، بمن فيها عضو الكنيست السابق، موشيه فيغلين.. حتى أن أمياد كوهين، الرئيس التنفيذي لمركز حيروت (الفرع الإسرائيلي لصندوق تكفاه الذي يعمل الآن بشكل مستقل)، تحدث في مؤتمر المجموعة كخبير عسكري في الشمال -مر انتماؤه إلى "حيروت" من دون إعلان- وقال إن إسرائيل يجب أن تستولي على الأراضي اللبنانية لأن "العدو يجب أن يدفع ثمنًا".
من المغري عدم إيلاء أهمية كبيرة لحركة "أوري تزافون" باعتبارها هامشية. بعد كل شيء، حتى الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير -مؤيدا الحرب مع "حزب الله"، وكذلك الاحتلال العسكري لجنوب لبنان- لم يأتيا بعد على ذكر المستوطنات المدنية. واتفق كل خبراء السياسة الذين تحدثت معهم على أن فرصة قيام إسرائيل بالفعل بإنشاء مستوطنات في جنوب لبنان تبدو منخفضة للغاية. وأوضحت ناتاشا روث رولاند، الباحثة في شؤون اليمين الإسرائيلي المتطرف، أنها لا توجد، ببساطة، إرادة سياسية لتعزيز الاستيطان في لبنان، خاصة عندما يكون الجهاز العسكري الإسرائيلي مرهقًا للغاية. ومع ذلك، حذرني الخبراء مرارًا وتكرارًا من أن حركة استيطان لبنان لا ينبغي الاستخفاف بها. وقال لي مقدسي: "من السهل الاستهانة بهذا، لأنه بعيد كل البعد عن الواقع، لكنني لا أراه هامشياً. لقد كان في المخيلة السياسية منذ الأزل، ولن يختفي".
ووافقت روث رولاند على ذلك، مشيرة إلى أن "هناك سجلاً راسخاً إلى حد ما، حتى للأجزاء الأكثر تهميشاً في حركة المستوطنين الإسرائيليين التي أصبحت غير هامشية في غضون عقود -أو حتى سنوات"، مشيرة إلى الطرق التي نجحت بها الحركة في إنشاء المستوطنات وتنميتها، بما في ذلك، على سبيل المثال، المستوطنات العنيفة بشكل خاص في قلب مدينة الخليل الفلسطينية. حتى أن العديد من البؤر الاستيطانية غير المصرح بها التي أنشأتها هذه الحركة تم إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي، مشيرة إلى كيف، على حد تعبيرها، "حقق المستوطنون مكاسب سياسية على مدى العقود العديدة الماضية من خلال تطويق الحكومة من اليمين وفرض تنازلات". وفي هذا السياق، لاحظ الخبراء أن تعميم مجموعة، مثل "أوري تزافون"، يمكن أن يكون أكثر إمكانية مما يبدو للوهلة الأولى. وقال مؤرخ الاستيطان الإسرائيلي، عكيفا إلدار: "هكذا بدأت حركة الاستيطان. لقد زرعوا البذور، التي نمت لتصبح أشجارًا، والتي نمت لتصبح غابة".
من وجهة نظر "أوري تزافون"، سيبدأ الاستيطان الإسرائيلي في جنوب لبنان بحرب مع "حزب الله" -والتي لا يعتبرونها الملاذ الأخير لمنع التوصل إلى حل دبلوماسي، بل باعتبارها المسار المعقول الوحيد للمضي قدمًا. وقال دورون نير تسفي، المحامي الذي يعمل على دعم استيلاء المستوطنين على الأراضي في الضفة الغربية والمنخرط مع "أوري تزافون"، لمجلة "تيارات يهودية": "يعني إبرام اتفاق مع منظمة هدفها الوحيد هو تدمير إسرائيل... منحهم الوقت للتخطيط بشكل أفضل لإبادتنا". وأشار الخبراء إلى أن هذه الحجج تروق للجمهور الإسرائيلي الذي ينظر بشكل متزايد إلى الحرب على أنها السبيل الوحيد لضمان سلامته. وقال إلدار: "تمامًا كما يقولون، 'الوطنية هي ملجأ الأوغاد'، فإن الأمن هو ملجأ المستوطنين؛ إنه السلاح الذي يستخدمونه ليقولوا إنهم سيحمون إسرائيل".
بعد هزيمة "حزب الله"، كما تصر "أوري تزافون"، يجب على إسرائيل احتلال الأراضي في جنوب لبنان. وقال لي بن آشر: "النصر الحقيقي في الشرق الأوسط، وبشكل عام، هو الاستيلاء على الأرض". وفي المؤتمر الذي عقد في حزيران (يونيو)، جادل كوهين من "مركز حيروت"، أيضًا، بأن الاستيلاء على الأراضي "ليس هدفاً أيديولوجياً أو مثالياً، بل براغماتياً وواقعياً للغاية". ولتأمين الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها في المستقبل، يقول قادة "أوري تزافون" إنه يجب إنشاء مستوطنات إسرائيلية في المنطقة. وقال نير تسفي: "في كل مكان لا توجد فيه مستوطنات، في نهاية المطاف، يغادر الجيش. وإذا غادر الجيش، سوف ينشأ فراغ يدخله العدو". في المقابل، قال بن آشر: "إذا أصبح جنوب لبنان مستوطنة يهودية وجزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، عندها سيفكر الإيرانيون مرتين قبل بدء حرب أخرى". وحركة "أوري تزافون" واضحة في التأكيد على أن طرد سكان المنطقة الحاليين ضروري لنجاح رؤيتهم لأنه، كما قال بن آشر في المؤتمر: "لا توجد طريقة حقيقية لإدارة جنوب لبنان بشكل منطقي ومعقول بوجود سكان أعداء هناك".
يعني التركيز على سياسة التطهير العرقي العلنية أن النموذج الأكثر وضوحًا للاستيطان الإسرائيلي -الضفة الغربية- ليس هو مخطط "أوري تزافون" الأساسي. وأخبرني بن آشر بأن الضفة الغربية هي "نموذج ضعيف" لأنه "يتجاهل مشكلة جيوسياسية أساسية: الوجود الهائل للسكان العرب، وهو أمر لم يقترح قادة المستوطنات حلاً له. إنه نقطة عمياء استراتيجية". بدلاً من ذلك، كما قال، فإن "النموذج الذهبي" لـ"أوري تزافون" للاستيطان في لبنان هو مرتفعات الجولان -الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل وتم تطهيرها عرقياً من الكثير من سكانها في أعقاب حرب الأيام الستة في العام 1967، والتي قامت إسرائيل بضمها بنجاح منذ ذلك الحين. وقال بن آشر: "المستوطنات في الجولان خلقت السلام والأمن من خلال هجرة جماعية للسكان السوريين. الآن، الحدود مع سورية هادئة منذ 50 عامًا".
يشكل الجولان مثل هذا النموذج الجذاب لـ"أوري تزافون" لأنه يجسد كيف يمكن تعميم حتى الأفكار التي تبدو مستحيلة في البداية من خلال عمل المستوطنين -وهو دليل، على حد تعبير نير تسفي، على أن "المستوطنات يمكن أن تغير الحدود". وكما أشار قادة المنظمة في رسالة على "واتساب"، فإن الجولان كان "الاحتلال الأكثر جرأة الذي نفذته دولة إسرائيل على الإطلاق" لأن الجولان كان خارج حدود الانتداب البريطاني، وكان مأهولاً بمئات القرى السورية. ولكن، كما قال نير تسفي، حتى في تلك الظروف، "صعد عدد قليل من الناس إلى مرتفعات الجولان وأسسوا (مستوطنة) ميروم الجولان". وبعد ما يقرب من 15 عامًا، ضمت الحكومة الإسرائيلية مرتفعات الجولان رسمياً، وبعد حوالي أربعة عقود من ذلك، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً بالسيادة الإسرائيلية على المرتفعات (وهو موقف أعادت إدارة بايدن تأكيده مؤخرًا). بالنسبة لنير تسفي، تسلط هذه القصة الضوء على أنه "إذا كنت تريده، فإنه ليس حلماً"، نقلاً عن القول المأثور الشهير لمؤسس الصهيونية السياسية تيودور هرتزل. "أنت فقط في حاجة إلى الصبر".
بينما يطمح قادة "أوري تزافون" إلى تكرار نموذج الجولان، فإنهم يستمدون الإلهام من التاريخ الأوسع للنجاح الإسرائيلي في احتلال الأراضي -لا سيما الأفكار حول عجز القانون في الجدال مع الحقائق على الأرض. على سبيل المثال، كما أشار نير تسفي في مؤتمر "أوري تزافون" في حزيران (يونيو)، بعد أن احتلت إسرائيل الجليل في العام 1948 أو وسعت أراضيها أربعة أضعاف في العام 1967، "ليس الأمر أن الأمور سارت بسلاسة في الأمم المتحدة". ومع ذلك، كما قال، في النهاية "الكلاب نبحت، ثم مضت الأمور قدُماً" -وهو تاريخ يعلم حركتهم عدم "إيلاء أهمية كبيرة للجانب القانوني" لأنه "هراء إلى حد كبير". ولعرض أمثلة أكثر معاصرة للإفلات القانوني من العقاب، أشار نير تسفي إلى الحالات التي سمحت فيها المحكمة العليا الإسرائيلية بإنشاء مستوطنات جديدة في المناطق المتنازع عليها في الضفة الغربية عندما تم تأطيرها على أنها ضرورات "أمنية". وهكذا، كما قال: "الأمر يعتمد علينا نحن فقط. إذا حددنا جنوب لبنان كمنطقة استيطان أمنية، فإن المسار القانوني سيكون أسهل بكثير وأكثر انفتاحًا".
من خلال وضع مثل هذه الخطط التي تبدو غير ناضجة وسابقة لأوانها، يراهن أعضاء "أوري تزافون" على فكرة أن المد المتصاعد لقوة المستوطنين سيرفع قاربهم معه أيضًا، ويقول الخبراء إن هذه المقامرة قد تؤتي ثمارها. وفقًا لآشر كوفمان، وهو باحث في علاقة إسرائيل بلبنان، في أعقاب حرب لبنان الأولى في ثمانينيات القرن العشرين، كانت هناك شخصيات بارزة تدفع إسرائيل نحو الاستقرار والاستيطان في جنوب لبنان، ولكن "في ذلك الوقت، كانت لدى حركة المستوطنين قدرة قليلة على تشكيل السياسة. الآن هم أسياد الأرض، وهم الذين يشكلون سياسة الحكومة الكبيرة والصغيرة". في العام 1982، عندما أثيرت فكرة المستوطنات في لبنان لأول مرة، لم يكن هناك سوى حوالي 21.000 إسرائيلي يعيشون خارج حدود 1948؛ واليوم هناك أكثر من 700.000 منهم والعدد في ازدياد. هذا النمو، وكذلك النمو في الحركة الصاعدة حديثًا لإعادة استيطان غزة، يمنح قادة "أوري تزافون" فرصة سانحة. وكما أخبرني سوكول: "منذ أن بدأنا الحركة وبدأنا في العمل، نرى بشكل متزايد أنه إلى جانب الحديث عن المستوطنات في غزة، يتم ذكر المستوطنات في لبنان أيضًا، حتى لو كان ذلك جانبياً ومناجاة ذاتية. أعتقد أنه نمو هائل". ووافق نير تسفي على ذلك، مضيفًا أنه "بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يفهم الجميع أنه يتعين علينا دفع العدو بعيدًا واحتلال أرضه، وأخذها منه. وهذا يعني أن احتلال كل من غزة ولبنان أصبح ممكنًا الآن".
بعد الاغتيالات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل، تصاعدت التوترات على الحدود مع لبنان. وبالنسبة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يعني هذا أن العودة إلى الحياة اليومية ليست في الأفق القريب. وقال أفيخاي شتيرن، أحد مؤيدي "أوري تزافون" ورئيس بلدية كريات شمونة؛ المدينة الواقعة في أقصى شمال إسرائيل، لمجلة "تيارات يهودية"، إن الآلاف من سكان مدينته ما يزالون منتشرين في الفنادق والمساكن المؤقتة في 500 بلدة مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل. وقالت روث رولاند إن حركة المستوطنين استغلت تاريخياً لحظات الاضطراب من هذا النوع لتقديم "ردهم على الناس القلقين بشأن الأمن على المدى الطويل، والذي سيكون دائمًا استيطان المزيد من الأراضي، وتوسيع مناطق سيطرة إسرائيل، وطرد المزيد من العرب، سواء كانوا لبنانيين أو فلسطينيين". وتعيد "أوري تزافون" الآن تكرار الدينامية نفسها، حيث يقوم أعضاؤها بانتظام بتنقيح نقاط الحوار حول مدى صعوبة الدفاع عن نهج إسرائيل الحالي. "الضمادات لن تساعد"، هكذا قالت إحدى الرسائل في مجموعة "واتساب"، بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في نيسان (أبريل) أن نصف قادة "حزب الله" قتلوا. القادة يموتون، ولكن يمكن استبدالهم أيضًا". وأشارت رسالة أخرى إلى أن "لعب كرة الطاولة مع حزب الله كاستراتيجية وحيدة هو بحد ذاته كارثة".
هذه التشخيصات -التي تؤكد على أن قتل المقاتلين الأفراد لا يغير شيئًا، وأن وجود جولات من القتال كل بضع سنوات لا يحل الصراعات السياسية الأساسية، وأن الحدود المحيطة بإسرائيل جاءت من تاريخ استعماري، وأن المستوى السياسي لا يقدم إجابات جيدة- قد تتفق في بعض الأحيان مع آراء بعض الخبراء الإقليميين وكذلك الإسرائيليين المحبطين. ولكن في أيدي "أوري تزافون"، يتم استخدامها لبناء إجماع على العنف المروع، وفي غياب أي حل آخر طويل الأجل، يشعر الخبراء بالقلق من أن هذه الرؤية قد تترسخ. قالت روث رولاند: "عندما لا يبدو أن أحدًا آخر لديه إجابة عن مخاوف الأشخاص القلقين من تصاعد الحرب على عتبة بابهم، فإن هذا يخلق فرصة لهذه الحركة (لأنها على الأقل) تولي اهتماما فعلياً. إنه يصنع مساحة لهذه المقترحات الغريبة للغاية عن الغزو والاستيطان لكي تصبح مقبولة". وأخبرني قادة المجموعة بأنهم يجنون بالفعل فوائد هذا الفراغ السياسي. وقال سوكول: "الناس ليسوا معتادين على سماع فكرتنا. لكننا عندما نبدأ الحديث معهم، نرى أنهم يفهمون أنها منطقية وصحيحة في الواقع". ووافق بن آشر على ذلك، وقال: "نحن نقدم إجابة، والناس يستمعون". ونتيجة لذلك، كما قال، "الأعداد اللازمة لبدء استيطان؟ إنها لدينا فعلاً".
*مايا روزن Maya Rosen: زميلة إسرائيل/ فلسطين في مجلة "تيارات يهودية" Jewish Currents. من مواليد بيتسبرغ، بنسلفانيا، وتعيش وتعمل حاليا في القدس. وهي ناشطة مع حركة "كل ما تبقى: مناهضة الاحتلال"، ومع "مركز اللاعنف اليهودي".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Inside the Movement to Settle Southern Lebanon
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