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أديب داود سليمان طاشمان

9/29/2024 11:52:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا انتقل الى الأمجاد السماوية فقيد ال طاشمان أديب داود سليمان طاشمان ( أبو عون ) زوج الفاضلة رنا سمير مرجي وشقيق كل من المرحوم فهيم وزوجته ابتسام طاشمان ، وسليمان وزوجته نبيه طاشمان ، وفكتور وزوجته نهاية طاشمان ، ونزيه وزوجته نضيرة طاشمان ، وشقيق كل من المرحومة فهيمة زوجة فريد طاشمان ، والفاضلة أديبة ،وختام زوجة المرحوم بسام طاشمان ، وهدى زوجة سمور طاشمان ،ومنتهى زوجة ميلاد طاشمان . الذي وافته المنية يوم الاحد الموافق 29-9-2024 عن عمر يناهز ٥٦ عاما وسيتم تشييع جثمانه يوم غد الثلاثاء الموافق 1-10-2024 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر من كنيسة الخلود الحصن لإقامة الصلاة الجنائزية من ثم إلى مثواه الأخير في المقبرة الجديدة هذا وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس المرحوم في تمام الساعة الرابعة من بعد ضهر يوم الخميس الموافق 3-10-2024 من كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك الحصن . تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساءا ويومي الاربعاء والخميس من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساءا في ديوان ال طاشمان الحصن طريق شطنا كما تقبل التعازي هاتفيا على الارقام التالية سليمان طاشمان ٠٧٩٥٧٩٧١١٦ فكتور طاشمان ٠٧٩٦٠٦١٥٣٨ نزيه طاشمان ٠٧٧٥٦٣٦٥٠٠ الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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