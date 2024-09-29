أديب داود سليمان طاشمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد ال طاشمان
أديب داود سليمان طاشمان
( أبو عون )
زوج الفاضلة رنا سمير مرجي
وشقيق كل من المرحوم فهيم وزوجته ابتسام طاشمان ، وسليمان وزوجته نبيه طاشمان ، وفكتور وزوجته نهاية طاشمان ، ونزيه وزوجته نضيرة طاشمان ، وشقيق كل من المرحومة فهيمة زوجة فريد طاشمان ، والفاضلة أديبة ،وختام زوجة المرحوم بسام طاشمان ، وهدى زوجة سمور طاشمان ،ومنتهى زوجة ميلاد طاشمان .
الذي وافته المنية يوم الاحد الموافق 29-9-2024 عن عمر يناهز ٥٦ عاما
وسيتم تشييع جثمانه يوم غد الثلاثاء الموافق 1-10-2024 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر من كنيسة الخلود الحصن لإقامة الصلاة الجنائزية من ثم إلى مثواه الأخير في المقبرة الجديدة
هذا وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس المرحوم في تمام الساعة الرابعة من بعد ضهر يوم الخميس الموافق 3-10-2024 من كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك الحصن .
تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساءا ويومي الاربعاء والخميس من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساءا في ديوان ال طاشمان الحصن طريق شطنا
كما تقبل التعازي هاتفيا على الارقام التالية
سليمان طاشمان ٠٧٩٥٧٩٧١١٦
فكتور طاشمان ٠٧٩٦٠٦١٥٣٨
نزيه طاشمان ٠٧٧٥٦٣٦٥٠٠
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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