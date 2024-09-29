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حفيظة كريم مرار الدلابيح

9/29/2024 11:52:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي انتقلت الى رحمة الله تعالى فقيدة عشيرة العفيشات وعشيرة الدلابيح الفاضلة حفيظة كريم مرار الدلابيح ( ام خالد ) زوجة المرحوم عبدالله يوسف العفيشات وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاثنين الموافق 30-9-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد ناعور الكبير في ناعور الى مقبرة قرية تركي إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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