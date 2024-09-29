(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة عشيرة العفيشات وعشيرة الدلابيح
الفاضلة حفيظة كريم مرار الدلابيح
( ام خالد )
زوجة المرحوم عبدالله يوسف العفيشات
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاثنين الموافق 30-9-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد ناعور الكبير في ناعور الى مقبرة قرية تركي
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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