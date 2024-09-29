(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال الرداد
الشاب مراد رداد حسن الرداد
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين الموافق 30-9-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمة في خرجا - اربد
تقبل التعازي في ديوان آل عفان في قرية خرجا من الساعة الرابعة عصرا الى الساعة العاشرة مساء
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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